Itt az újabb fordulat a dollárnál, aminek a forint is örülhet?

A múlt héten a dollár erősödése lökte vissza 390 fölé a forintot az euróval szemben, azonban a szakértők már akkor kiemelték, hogy hosszabb távon továbbra is az amerikai deviza gyengülésére érdemes fogadni. Hétfő reggelre el is indult a korrekció, ami akár visszakormányozhatja a forintot is a kritikus szint alá.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A forint kilátásai is szóba kerülnek az év gazdasági csúcskonferenciáján október 7-én.

A múlt héten erősödésnek indult a dollár, ami hagyományosan keresztbe tett a feltörekvő piaci eszközöknek, így a forintnak is. A magyar deviza újra 390 fölé gyengült az euróval szemben, várhatóan

a következő időszakban is ez a kulcsfontosságú árfolyam fogja meghatározni az irányt.

A magyar deviza hétfő reggel 390,5 körül járt az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából. A következő napokban a forint könnyen újra a 390-es lélektani szint alá kapaszkodhat vissza, a magyar deviza már így is a harmadik negyedév egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint irányát, itthon nem jönnek igazán lényeges makroadatok. Az amerikai munkaerőpiaci statisztika azonban a dolláron keresztül a forintra is hatással lehet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár jegyzés a múlt héten 1,165-ig esett, de ma reggel már ismét 1,1723-nál jár, ami 0,15%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. Ahogy az előbb említettük, nagyrészt az döntheti el a forint árfolyamának irányát is, merre halad majd a héten a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ