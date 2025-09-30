Rákapcsolt a forint, már 390 alatt az euró árfolyama

A dollár piacán sem áll le a forint
Az amerikai fizetőeszközzel szemben is komoly erősödést mutat a forint, a jegyzés már 331,8 környékén jár. Az euró árfolyama továbbra is 390 alatt van.
Átvitte a 390-et a forint
Délután is folytatódott a forint erősödése, melynek árfolyama egy hét után ismét 390 alatt jár.
Nem volt hosszú életű a forintgyengülés
A délutáni hirtelen felszúrást követően visszatért enyhén csökkenő trendjéhez a forint, melynek jegyzése az euróval szemben 390,2, a dollár ellenében pedig 332,7.
Hirtelen felszúrt a forint
Az elmúlt percekben megugrott a forint árfolyama a dollárral és az euróval szemben is, bár azóta látszik némi korrekció. Az amerikai fizetőeszköz egysége most 332,9, míg az euróé 390,5 forintba kerül.
Mérsékelt mozgás délután
Alig változott a forint árfolyama az euróval szemben, jelenleg 390,5-nél jár a kurzus.
Kapaszkodik a forint
Délelőtt erősödött a forint, 390,78-nál jár az euróval szemben.
Hajszálnyi gyengüléssel kezdett a forint
Kedden reggel 391,5 körül mozog az euró/forint kurzus. Ez kismértékű gyengülést jelent a hajnalban jellemző, 391-hez közeli szintekhez képest.
A dollárral szemben nincs nagy mozgás, 333,5 körül alakul a dollár/forint kurzus.
Mindeközben az euró/dollár 1,173 körül ingadozik.
- Kedden a KSH a külkereskedelem és az ipari termelői árak legfrissebb statisztikáit publikálja, melyek azonban várhatóan nem okoznak majd komoly piaci reakciót.
- Kínában fontos szeptemberi konjunktúraindex érkezik hajnalban, emellett a német kiskereskedelem adatát lesz érdemes fél szemmel nézni. A franciák és a németek már a szeptemberi előzetes inflációs adatokat is közlik, melyek már akár megmozgathatják az euró-dollár árfolyamot is.
