Hat hónapon belül újra 400-ig gyengülhet a forint az euróval szemben – megszólaltak az elemzők

Az OTP Bank elemzői szerint a forint a fundamentumok alapján az elmúlt hetek erősödése ellenére is alulértékelt,
a reális sáv 370–375 lehet az euróval szemben.
Az árfolyam-előrejelzés alapja a külső adósság, a folyó fizetési mérleg és a devizatartalékok alakulása, ezen tényezők alapján jön ki a 370–375-ös elméleti árfolyamsáv.
A forint közelmúltbeli erősödését a gyengébb dollár, az ukrajnai tűzszünettel kapcsolatos remények és az MNB óvatos, kiszámítható monetáris politikája támogatta.
Az elemzők arra számítanak, hogy a kormány december elejéig visszafogja a költekezést az őszi hitelminősítői kör lezárultáig, utána viszont áprilisig új lazító fiskális intézkedések jöhetnek. A következő fél évben így akkor is 400 közelébe emelkedhet az euró jegyzése, ha a jegybanki alapkamat 6,5 százalékon marad; kockázatot jelenthet egy esetleges leminősítés és az orosz-ukrán fegyverszüneti várakozások kifulladása.
Az OTP elemzői a hazai gazdaság növekedési kilátásaira vonatkozó előrejelzésüket is frissítették. A jelenlegi becslések szerint
A magyar gazdaság 2025-ben mindössze 0,6 százalékkal növekedhet, amelyet főként a fogyasztás bővülése segít.
A beruházások zsinórban harmadik éve esnek, mivel a kormány ezen a téren spórol, az uniós források továbbra is hiányoznak, a gyenge kilátások pedig a vállalati kedvet fogják vissza. Az export helyzetét a gyenge európai növekedés, a kulcsipari termékek iránti törékeny kereslet és az erősödő kínai verseny rontja.
A helyzet azonban az OTP friss előrejelzése szerint akár már rövid távon is javulhat,
2026-ban pedig akár 3 százalék körüli növekedés is összejöhet.
Ezt szintén a több mint 5 százalékkal bővülő fogyasztás hajthatja, amelyet a választások előtti fiskális ösztönzés is várhatóan igyekszik erősíteni majd. Eközben az ingatlanpiaci beruházások is élénkülhetnek, az export pedig mérsékelten javulhat, ha Európa talpra áll.
Az élénkülés ugyanakkor átmeneti lehet
- figyelmeztet Tardos Gergely, az OTP vezető közgazdásza. A választási költekezés hatása jövőre valószínűleg kifut, így 2027-ben lassulhat a dinamika, miközben a költségvetés helyzetét is rendezni kell majd. Beavatkozás nélkül 2026-ban a hiány a GDP 5 százaléka fölé kúszhat, miközben a költségvetés romlása a kormányzati célokat is veszélyezteti.
A kamatpályán a piac 75–100 bázispontnyi vágást ára, de az OTP szerint a 6,5 százalékos irányadó ráta akár 2025 egészében és még 2026 elején is változatlan maradhat,
mert a gazdaságpolitika most a stabil forintot és az alacsonyabb állampapírhozamokat részesíti előnyben.
Az infláció ragadós, az év végéig 4,5 százalék körül ingadozhat, majd 2026 elején bázishatás miatt akár 3 százalék alá eshet, ami később teret nyithat a lazításnak, de nem rögtön.
