Meglovagolja az amerikai kormányzati leállást a forint

Tartja magát a forint
389 körül ingadozik a forint árfolyama az euróval szemben, azaz a magyar fizetőeszköz tartja a reggeli momentumát a közös európai fizetőeszközzel szemben.
A reggeli nagyobb mozgások után a dollár piacán is csillapodott az ingadozás, az amerikai deviza egységára most 330,9.
Vészjósló magyar államadósság-adatok érkeztek
A bruttó államadósság GDP-arányos értéke Magyarországon 76,2%-ra emelkedett az idei második negyedévben - közölte a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi számlák adatairól szóló jelentésében. Ez a szám 3 éves csúcsnak felel meg. Ami szintén nem túl kedvező trend, hogy a kormányzat megemelte az idei év végére vonatkozó adósságráta-előrejelzését.
Irigykedve nézi a világ, amit a forint művel idén – Meddig tarthat a diadalmenet?
A harmadik negyedévben is a világ élmezőnyében volt a forint teljesítménye, a magyar devizánál csak négy fizetőeszköz tudott többet erősödni június vége óta világszerte. Az év elejéhez képest pedig továbbra is csak az orosz rubel mutat a forintnál jobb teljesítményt. De meddig tarthat ki ez a jó hangulat? Az első kérdés az lehet, meg tudja-e ugrani a 390-es lécet a forint. Most valószínűbbnek tűnik, hogy az ősz már inkább döccenőket hoz az úton, de így is marad esély, hogy akár 400 alatti euróval zárjuk az évet.
Fontos hír érkezett Japánban, jöhet a régóta várt fordulat
A frissen megjelent japán jegybanki jelentés arról számolt be, hogy a harmadik negyedévben számottevően javult az ázsiai ország feldolgozóiparának hangulata. A hangulatindexek javulása nagy valószínűség szerint a japán-amerikai kereskedelmi megállapodásnak és a japán exportot sújtó vámok csökkenésének köszönhető, amely a vállalatok beruházási kedvére is pozitív hatással volt a felmérés szerint. A reálgazdasági kilátások javulása az infláció elleni küzdelem felé fordíthatja a jegybank figyelmét, így a szakértők szerint októberben jöhet a már régóta belengetett kamatemelés.
Kapaszkodik a dollár
A délelőtti gyors dollárgyengülés az elmúlt percekben megállt és úgy tűnik, hogy az amerikai fizetőeszköz kezdi visszanyerni erejét. A 330,4-es mélypontról mostanra 331,4-ig erősödött a zöldhasú.
Hasonló korrekció látszik az euró piacán is, itt a reggeli 1,177-es tetőpont elérése után 1,174-re süllyedt az euró jegyzése.
Rég nem látott mértékben erősödik a forint
Felgyorsult a magyar deviza felértékelődése az elmúlt percekben. Az euró árfolyama lassan 389 alá esik (közel 1 forintnyi erősödés reggel óta), miközben a dollárral szemben már 2 forintot csökkent a kurzus a hajnali szintekhez képest. A zöldhasú gyengülése főleg az amerikai kormányzati leállásnak köszönhető. Az amerikai fizetőeszköz egysége most 330,5 forintba kerül.
Nyolc éve nem történt ilyen a magyar költségvetésben
A KSH közlése szerint az idei második negyedévben 480 milliárd forintos többletet halmozott fel a kormányzati szektor, ami a GDP 2,2%-a. Ilyen magas negyedéves szufficitre legutóbb 2017 első három hónapjában volt példa. Közben megjelent az EDP jelentés keretében az is, hogy 2024-ben a hiányszámot 5%-ra módosították, az eddigi 4,9%-ról, ez pedig fontos üzenetet hordoz.
A nap eseménye az amerikai kormányzati leállás
Devizapiaci szempontból a nap fő eseménye az amerikai kormányzati leállás életbe lépése. Ez azért történt, mert a Kongresszus a határidőig nem tudott sem éves, sem ideiglenes finanszírozási törvényt elfogadni, a Fehér Ház és a demokraták közti politikai patthelyzet miatt. Ennek megfelelően ma reggel életbe léptek a leállási protokollokat: csak az alapvető feladatok működnek, sok nem létfontosságú tevékenység leáll, több dolgozónak kényszerszabadságra kell mennie, miközben egyes kormányzati adatok közzététele is csúszhat.
A történelmi példák azt mutatják, hogy a befektetők kockázatkerülő viselkedéssel reagálnak az ilyen helyzetekre, amely a devizapiacon is megmutatkozik.
A kockázati étvágy megváltozása a dollár árfolyamát is megrángatja, ilyenkor nagyobb volatilitás mellett általában vegyesen teljesít az amerikai fizetőeszköz, de gyakran inkább gyengül a fő devizákkal szemben.
A befektetők főként a leállás várható hosszát és a megállapodás esélyeit figyelik; az elhúzódás jellemzően nagyobb volatilitást és bizonytalanabb piaci árazást hozhat.
A piaci bizonytalanságot és a kockázatkerülést az euró-dollár árfolyam is tükrözi, ma reggel ugyanis egyhetes mélypontra gyengült az amerikai fizetőeszköz az euróval szemben.
Rákapcsolt a forint
Gyorsult a reggeli forinterősödés a közös európai fizetőeszközzel és a dollárral szemben is. Az euró jegyzése 389,7, a dolláré 331,2 körül alakul.
Erősödéssel kezdi a napot a forint
Jól kezdte a napot a hazai fizetőeszköz mindkét nemzetközi kulcsdevizával szemben. Az euróval szembeni jegyzés az elmúlt percekben 390 alá csökkent, miközben a dollár árfolyama 331,7 alá mérséklődött.
A dollár gyengülése szempontjából az USA-ban itthoni idő szerint ma reggel életbe lépő kormányzati leállás (government shutdown) a meghatározó tényező, ami bizonytalanságot és kockázatkerülő piaci magatartást eredményez.
Ennek megfelelően a zöldhasú nemcsak a forinttal, de az euróval szemben is gyengüléssel kezdett, 1 euró most 1,176 dollárért lehet venni.
Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt.
A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos.
Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat
Leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata szerdától kezdődően - írja a Reuters és az AP. Washingtonban azután függesztették fel az adminisztráció működésének jelentős részét, hogy a Kongresszus, pontosabban a szenátusi demokraták és republikánusok nem jutottak dűlőre a finanszírozás kapcsán. A leállás napi 400 millió dolláros költséggel jár.
