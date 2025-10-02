Erősödött a forint este
Kora este erősödött a forint az euróval szemben, így 389 alatt jár az árfolyam.
Jön fel a dollár
A dollár ma már járt bőven a 331-es szint alatt is, de délutánra magához tért és 332,4-is erősödött a forinttal szemben.
Az euróhoz képest is fordítani tudott: 0,2 százalékkal erősebb, mint tegnap este. A keresztárfolyam: 1,171
Kicsit korrigált a dollár és az euró
Kicsit korrigált az euró és a dollár is a forinttal szemben. Ez azt jelenti, hogy előbbi a tegnap esti szintjén mozog, utóbbi pedig visszatért a 331-es szint fölé.
Nem talál magára a dollár
A dollár 330,8 forint környékén mozog, amely közel egy egységnyi gyengülés.
Az euróval szemben 0,2 százalékkal gyengült eddig csütörtökön.
Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség
Augusztusban az elemzők által várt stagnálással szemben emelkedett a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban (EU) az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az EU statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.
22 hónapos csúcsa közelében a korona
A cseh korona 22 hónapos csúcsértéke közelében maradt az euróval szemben a közelgő parlamenti választások előtt, amely akár a jelenlegi jobbközép kormány bukását is hozhatja. A választási verseny éllovasa, Andrej Babis milliárdos, korábbi miniszterelnök és ANO pártja bőkezű szociális kiadásokat ígért a pénteken és szombaton esedékes választási kampányban, szemben a jelenlegi kormány költségvetési megszorításokat hangsúlyozó üzeneteivel.
Bár az elemzők nem számítanak jelentős volatilitásra a korona és a cseh piacok esetében a választások miatt, a befektetők figyelemmel kísérik majd a győztes költségvetési terveit, mivel a nagyobb kiadások rövid távon fellendíthetik a gazdasági növekedést.
A cseh korona jelenleg 2023 novembere óta a legerősebb szinteken forog az euróval szemben, és a cseh jegybank is támogatja, mivel a májusi kamatcsökkentés óta változatlanul hagyta az irányadó rátát. Csütörtök délelőtt a korona kevesebb mint 0,1%-kal gyengült, 24,273-as árfolyamon az euróval szemben, mindössze 0,2%-ra a múlt hónapban elért csúcsától.
389 alatt a forint
A forint az euróval szemben is erősödik, az árfolyam 389 alatt mozog. Ez minimális, 0,4 egységnyi elmozdulás a tegnap esti szinthez képest.
Gyűlnek a sötét felhők: 2020 óta nem volt ilyen rossz brit foglalkoztatási adat
A Bank of England friss felmérése szerint a brit vállalkozások foglalkoztatási szándéka 2020 óta a leggyengébb, miközben a fogyasztói árak inflációjával kapcsolatos várakozásaik 2024 eleje óta a legmagasabbak.
Egy hetes mélyponton a dolláindex
A dollár közel egy hetes mélypontra esett csütörtökön, miközben a befektetők az amerikai kormányzati leállás hatásait mérlegelik, és a gyenge munkaerőpiaci adatok erősítik a várakozásokat, hogy a Federal Reserve idén még kétszer csökkenti a kamatokat.
A dollárindex, amely a fizetőeszköz, hat valutával szembeni értékét méri, 0,2%-kal 97,52-re csökkent. A dollár négy egymást követő napi esése után a kereskedők azt mérlegelik, meddig tarthat az amerikai kormányzati leállás, milyen hatással lesz a gazdasági adatok közzétételére, és ez hogyan befolyásolja a Fed döntéshozatalát.
Az ADP Nemzeti Foglalkoztatási Jelentés szerint az amerikai magánszektorban 32.000 munkahely szűnt meg az elmúlt hónapban, az augusztusi, lefelé módosított 3.000-es csökkenés után. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 50.000-es növekedést jósoltak.
A munkaerőpiaci jelentés az amerikai kormányzati leállás közepette érkezett, amely leállította a szövetségi gazdasági adatok áramlását egy olyan időszakban, amikor bizonytalanság és megosztottság jellemzi a döntéshozókat. A Trump-adminisztráció szerdán befagyasztott 26 milliárd dollárt a demokrata vezetésű államok számára, beváltva fenyegetését, hogy a leállást a demokrata prioritások ellen használja fel.
331 alatt a dollár
A dollár már majdnem egy egységet gyengült a forinttal szemben, az árfolyam 331 alatt jár.
Gyengül a dollár
A dollár már 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, a keresztárfolyam 1,175.
Az amerikai fizetőeszköz gyengülése mögött a kormányzati leállás áll, amely azután következett be, hogy a törvényhozók nem tudtak megegyezni az Affordable Care Act (ACA) biztosítási támogatásainak meghosszabbításáról és arról, hogy ezeket csatolják-e egy rövid távú finanszírozási törvényjavaslathoz. A demokrata szenátorok megakadályozták a képviselőház által elfogadott jogszabály elfogadását, ami
hat év után az első kormányzati leállást eredményezte.
Minimális mértékben gyengül a forint az euróval szemben
A forint kis mértékben, de gyengülni kezdett az euróval szemben csütörtök délelőtt. Ez 0,2 egységet jelent, az árfolyam 389,5 körül jár.
Hogy reagál a forint az amerikai leállásra?
Az elmúlt napok viszonylag csendes kereskedése kedden látványos erősödést mutatott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben és ez folytatódott szerdán is.
Az árfolyam mindkét deviza esetében elérte az elmúlt egy hét legalacsonyabb szintjét.
A forint erősödését több tényező is támogatta. Kiemelten fontos szerepet játszik a hazai magasabb kamatkörnyezet, amely vonzóbb befektetési lehetőséget kínál a régiós versenytársakhoz és fejlett gazdaságokhoz képest. Emellett az amerikai kormányzati leállás okozta bizonytalanságok és a dollár gyengülése is erősítette ezt.
Csütörtök reggel a forint az euróval szemben 389-es szinten indította a napot.
Az amerikai dollárhoz képest 331,4 forintot kellett fizetni egy dollárért. Ez utóbbi 0,3 egységnyi forintos erősödést jelent az előző kereskedési naphoz viszonyítva.
A piaci szereplők ma különösen figyelnek az euróövezetből érkező friss munkanélküliségi adatokra.
