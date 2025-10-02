Erősödött a forint

A cseh korona 22 hónapos csúcsértéke közelében maradt az euróval szemben a közelgő parlamenti választások előtt, amely akár a jelenlegi jobbközép kormány bukását is hozhatja. A választási verseny éllovasa, Andrej Babis milliárdos, korábbi miniszterelnök és ANO pártja bőkezű szociális kiadásokat ígért a pénteken és szombaton esedékes választási kampányban, szemben a jelenlegi kormány költségvetési megszorításokat hangsúlyozó üzeneteivel.

Bár az elemzők nem számítanak jelentős volatilitásra a korona és a cseh piacok esetében a választások miatt, a befektetők figyelemmel kísérik majd a győztes költségvetési terveit, mivel a nagyobb kiadások rövid távon fellendíthetik a gazdasági növekedést.

A cseh korona jelenleg 2023 novembere óta a legerősebb szinteken forog az euróval szemben, és a cseh jegybank is támogatja, mivel a májusi kamatcsökkentés óta változatlanul hagyta az irányadó rátát. Csütörtök délelőtt a korona kevesebb mint 0,1%-kal gyengült, 24,273-as árfolyamon az euróval szemben, mindössze 0,2%-ra a múlt hónapban elért csúcsától.