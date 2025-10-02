Hogy reagál a forint az amerikai leállásra?

A forint tegnap erősödött az euróval és a dollárral szemben is, mintegy 0,3 százalékkal. Korábban a hazai fizetőeszköz elérte az elmúlt egy hét legalacsonyabb árfolyamszintjét. A hazai magas kamatkörnyezet és az amerikai dollár gyengülése egyaránt hozzájárultak a forint felértékelődéséhez. Ma fontos makrogazdasági adat érkeznek az eurózónából.

Az elmúlt napok viszonylag csendes kereskedése kedden látványos erősödést mutatott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben és ez folytatódott szerdán is.

Az árfolyam mindkét deviza esetében elérte az elmúlt egy hét legalacsonyabb szintjét.

A forint erősödését több tényező is támogatta. Kiemelten fontos szerepet játszik a hazai magasabb kamatkörnyezet, amely vonzóbb befektetési lehetőséget kínál a régiós versenytársakhoz és fejlett gazdaságokhoz képest. Emellett az amerikai kormányzati leállás okozta bizonytalanságok és a dollár gyengülése is erősítette ezt.

Csütörtök reggel a forint az euróval szemben 389-es szinten indította a napot.

Az amerikai dollárhoz képest 331,4 forintot kellett fizetni egy dollárért. Ez utóbbi 0,3 egységnyi forintos erősödést jelent az előző kereskedési naphoz viszonyítva.

A piaci szereplők ma különösen figyelnek az euróövezetből érkező friss munkanélküliségi adatokra.

