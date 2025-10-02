Hogy reagál a forint az amerikai leállásra?

Az elmúlt napok viszonylag csendes kereskedése kedden látványos erősödést mutatott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben és ez folytatódott szerdán is.
Az árfolyam mindkét deviza esetében elérte az elmúlt egy hét legalacsonyabb szintjét.
A forint erősödését több tényező is támogatta. Kiemelten fontos szerepet játszik a hazai magasabb kamatkörnyezet, amely vonzóbb befektetési lehetőséget kínál a régiós versenytársakhoz és fejlett gazdaságokhoz képest. Emellett az amerikai kormányzati leállás okozta bizonytalanságok és a dollár gyengülése is erősítette ezt.
Csütörtök reggel a forint az euróval szemben 389-es szinten indította a napot.
Az amerikai dollárhoz képest 331,4 forintot kellett fizetni egy dollárért. Ez utóbbi 0,3 egységnyi forintos erősödést jelent az előző kereskedési naphoz viszonyítva.
A piaci szereplők ma különösen figyelnek az euróövezetből érkező friss munkanélküliségi adatokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kimondták a tudósok: olyan gigantikus gátat épített Kína, hogy lassabban forog tőle a Föld
Hosszabbak lettek a napok.
Megvan a világ új legértékesebb startupja, 500 milliárd dollárt ér
A SpaceX veszítette el első helyét.
Nem tartott sokáig a barátkozás - Újra hatalmas szankciókat kap a nyakába a renegát állam
London továbbra sem érti, miért kell 60% fölé dúsított urán a civil atomprogramhoz.
Megint elfogta Izrael Greta Thunberg hajóját - Csípős nyilatkozatot adott ki a külügy
Várható volt, hogy nem jut be Gázába a klímaaktivista
A könyv megmarad, csak már másképp hívják
Gondolatok az eheti könyvét margójára.
Kelet-Európa legerősebb bástyájában szólalt fel Kína nagy riválisa az ukrajnai háború kapcsán - Egyértelmű az álláspont
Moszkva és Peking sem fog örülni.
Dübörög az Otthon Start, de hol épülnek az új lakások?
Jól jönne a kiszámíthatóság.
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.