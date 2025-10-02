Ütik a dollárt miután leállt Amerika

A dollár közel egy hetes mélypontra esett csütörtökön, miközben a befektetők az amerikai kormányzati leállás hatásait mérlegelik, és a gyenge munkaerőpiaci adatok erősítik a várakozásokat, hogy a Federal Reserve idén még kétszer csökkenti a kamatokat.

A dollárindex, amely a fizetőeszköz, hat valutával szembeni értékét méri, 0,2%-kal 97,52-re csökkent. A dollár négy egymást követő napi esése után a kereskedők azt mérlegelik, meddig tarthat az amerikai kormányzati leállás, milyen hatással lesz a gazdasági adatok közzétételére, és ez hogyan befolyásolja a Fed döntéshozatalát.

Az ADP Nemzeti Foglalkoztatási Jelentés szerint az amerikai magánszektorban 32.000 munkahely szűnt meg az elmúlt hónapban, az augusztusi, lefelé módosított 3.000-es csökkenés után. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 50.000-es növekedést jósoltak.

A munkaerőpiaci jelentés az amerikai kormányzati leállás közepette érkezett, amely leállította a szövetségi gazdasági adatok áramlását egy olyan időszakban, amikor bizonytalanság és megosztottság jellemzi a döntéshozókat. A Trump-adminisztráció szerdán befagyasztott 26 milliárd dollárt a demokrata vezetésű államok számára, beváltva fenyegetését, hogy a leállást a demokrata prioritások ellen használja fel.