Ütik a dollárt miután leállt Amerika
Ütik a dollárt miután leállt Amerika

A dollár gyengülésével indult a csütörtöki kereskedés, amelynek hátterében elsősorban az amerikai kormányzati leállás áll. Délelőtt a magyar fizetőeszköz az euróval szemben enyhén gyengült, ugyanakkor a dollárral szemben erősödni tudott. A forintot továbbra is támogatja a magas hazai kamatkörnyezet. Az amerikai kormányzati bénultság következményeként több fontos makroadat sem lát napvilágot.
389 alatt a forint

A forint az euróval szemben is erősödik, az árfolyam 389 alatt mozog. Ez minimális, 0,4 egységnyi elmozdulás a tegnap esti szinthez képest.

Egy hetes mélyponton a dolláindex

A dollár közel egy hetes mélypontra esett csütörtökön, miközben a befektetők az amerikai kormányzati leállás hatásait mérlegelik, és a gyenge munkaerőpiaci adatok erősítik a várakozásokat, hogy a Federal Reserve idén még kétszer csökkenti a kamatokat.

A dollárindex, amely a fizetőeszköz, hat valutával szembeni értékét méri, 0,2%-kal 97,52-re csökkent. A dollár négy egymást követő napi esése után a kereskedők azt mérlegelik, meddig tarthat az amerikai kormányzati leállás, milyen hatással lesz a gazdasági adatok közzétételére, és ez hogyan befolyásolja a Fed döntéshozatalát.

Az ADP Nemzeti Foglalkoztatási Jelentés szerint az amerikai magánszektorban 32.000 munkahely szűnt meg az elmúlt hónapban, az augusztusi, lefelé módosított 3.000-es csökkenés után. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 50.000-es növekedést jósoltak.

A munkaerőpiaci jelentés az amerikai kormányzati leállás közepette érkezett, amely leállította a szövetségi gazdasági adatok áramlását egy olyan időszakban, amikor bizonytalanság és megosztottság jellemzi a döntéshozókat. A Trump-adminisztráció szerdán befagyasztott 26 milliárd dollárt a demokrata vezetésű államok számára, beváltva fenyegetését, hogy a leállást a demokrata prioritások ellen használja fel.

331 alatt a dollár

A dollár már majdnem egy egységet gyengült a forinttal szemben, az árfolyam 331 alatt jár.

Gyengül a dollár

A dollár már 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, a keresztárfolyam 1,175.

Az amerikai fizetőeszköz gyengülése mögött a kormányzati leállás áll, amely azután következett be, hogy a törvényhozók nem tudtak megegyezni az Affordable Care Act (ACA) biztosítási támogatásainak meghosszabbításáról és arról, hogy ezeket csatolják-e egy rövid távú finanszírozási törvényjavaslathoz. A demokrata szenátorok megakadályozták a képviselőház által elfogadott jogszabály elfogadását, ami

hat év után az első kormányzati leállást eredményezte.

Minimális mértékben gyengül a forint az euróval szemben

A forint kis mértékben, de gyengülni kezdett az euróval szemben csütörtök délelőtt. Ez 0,2 egységet jelent, az árfolyam 389,5 körül jár.

Hogy reagál a forint az amerikai leállásra?

Az elmúlt napok viszonylag csendes kereskedése kedden látványos erősödést mutatott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben és ez folytatódott szerdán is.

Az árfolyam mindkét deviza esetében elérte az elmúlt egy hét legalacsonyabb szintjét.

A forint erősödését több tényező is támogatta. Kiemelten fontos szerepet játszik a hazai magasabb kamatkörnyezet, amely vonzóbb befektetési lehetőséget kínál a régiós versenytársakhoz és fejlett gazdaságokhoz képest. Emellett az amerikai kormányzati leállás okozta bizonytalanságok és a dollár gyengülése is erősítette ezt.

Csütörtök reggel a forint az euróval szemben 389-es szinten indította a napot.

Az amerikai dollárhoz képest 331,4 forintot kellett fizetni egy dollárért. Ez utóbbi 0,3 egységnyi forintos erősödést jelent az előző kereskedési naphoz viszonyítva.

A piaci szereplők ma különösen figyelnek az euróövezetből érkező friss munkanélküliségi adatokra.

