Tömegesen fordulnak el a kijelzőktől a fiatalok, mutatunk hat részvényt, amivel megjátszhatjuk

Váratlan tendencia látszik kibontakozni a Z generációnál, elkezdődött egyfajta elfordulás a képernyőktől, az alkalmazások helyett egyre többször a valóélet-beli tevékenységet választják a fiatalok. Ez pedig új befektetési sztorikat generálhat – írja a Marketwatch friss adatokra hivatkozva, és hat olyan részvényt gyűjtött össze, amivel felülhetünk a trendre.

A Z generáció, amely gyakorlatilag okostelefonnal a kezében nőtt fel, újra felfedezi a fizikai világot: valóságos boom látszik napjainkban a könyveknél, a futókluboknál, de még a templomokban is.

A brit vallási médiaközpont adatai szerint a fiatal brit férfiak körében a templomba járók aránya a 2018-as 4 százalékról 21 százalékra ugrott 2024-ben.

Az amerikai könyvkereskedők szövetsége szerint mára 2433 üzletre nőtt a taglétszámuk, ami közel a kétszerese a 2016-os számnak, és csak tavaly 323 új független könyvesbolt nyílt meg.

A könyvklubok rendezvényeinek száma 2024-ben 31 százalékkal nőtt, miután 2023-ban 24 százalékos növekedés volt az Eventbrite adatai szerint.

A Running USA szervezet pedig azt tapasztalja, hogy a futóklubokban 25 százalékkal nőtt a résztvevők száma az elmúlt öt évben, a legerőteljes növekedés pedig a 20-29 éves felnőttek körében volt jellemző.

Célzott felmérések is készültek a fiatalok preferenciáinak változásáról, a Harris felmérése szerint az amerikaiak 77 százaléka a digitális alternatívák helyett a személyes társasági életet választaná, a Z generációs válaszadók 81 százaléka pedig azt felelte, hogy szeretné, ha könnyebb lenne lekapcsolódni az eszközökről. Mindez egybevág azzal, hogy aggasztóak a bizonyítékok azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással van a digitális életünk a mentális állapotunkra. A Meta belső kutatásai szerint az Instagram rontja a tizenéves lányok testképét, hozzájárulva a szorongás és a depresszió kialakulásához, a TikToknak pedig bíróság elé is kell állnia manipuláció miatt, miután kiskorúak kárt tettek magukban.

A Marketwatch hat részvényt gyűjtött össze, amelyek a trend nagy nyertesei lehetnek, közülük négy jelentős árfolyamemelkedést mutatott idén, kétszámjegyű mértékben emelkedett az árfolyamuk, felülteljesítve az S&P 500 indexet.