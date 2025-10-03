Ebben a devizában lehet most nagy lehetőség a profik szerint

A neves elemzőház szerint a dollár erősödéséből egy olyan deviza is profitálhat, amelyeket évekig leírtak a befektetők. Erre a befektetési lehetőségre is igaz Warren Buffet mondása: "Légy óvatos, amikor mások mohók, és légy mohó, amikor mások félnek!"

A Morgan Stanley az elemzésében áttekintette, milyen lehetőségek vannak a devizákban.

Elemzésükben egyet emelnek ki, amelyben 10 éve nem látott lehetőségek lehetnek.

Különösen érdekes ez annak fényében, hogy egy olyan európai országról van szó, amit évek óta lenéznek a befektetők. A Morgan Stanley szerint a forint után ők lehetnek a nagy nyertesek.