Egyre bizakodóbbak a hazai vállalatok – ekkor jöhet a gazdasági fordulat
Egyre bizakodóbbak a hazai vállalatok – ekkor jöhet a gazdasági fordulat

A magyar vállalatok nehéz éveken vannak túl, de már láthatóak a stabilizálódás jelei. A Portfolio Business podcast legújabb adásában Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesével arról beszélgettünk, miért tud optimistán tekinteni 2026-ra a magyar gazdaságot illetően, milyen feltételek teljesülése esetén vehetnek lendületet a magyar cégek, milyen kamatszint hozhatja meg az élénkülést, hogyan látja a jármű- és akkumulátoripar, valamint az agrárium helyzetét és közeljövőjét, és hogy mennyire nyitottak a vállalatok az olyan finanszírozási formákra, mint a faktoring vagy a lízing.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az epizódot az MBH Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

