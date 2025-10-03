  • Megjelenítés
Megállíthatatlan a forint erősödése
Deviza

Megállíthatatlan a forint erősödése

Portfolio
Az elmúlt napokban is folytatódott a forint erősödése a vezető devizákkal szemben. A mai napon az EKB Bank elnöke tart beszédet, valamint amerikai adatok is érkeznek. Ezek közül viszont néhányat a korányzati leállás miatt elképzelhető, hogy nem tesznek közzé. Jelenleg a forint 332 alatt kezdi a napot a dollárral szemben és 389 körül kezdi a napot.

A héten is folytatódott a forint erősödése a dollárral és az euróval szemben is. Az USA-ban továbbra is tart a kormányzati leállás, de egyelőre ez nem érdekli a piaci szereplőket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár egyelőre kevés mozgást mutat a leállás óta és a kötvényhozamok sem mozdultak el nagyon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap amerikai adatokra kell figyelni.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index ki fog jönni,

hiszen azt nem a kormányzat, hanem magánintézmény teszi közzé. Tegnap már az új munkanélküli segélykérelmek számát is sem tették közzé, ezért várhatóan a részletes munkaerőpiaci adatokat sem fogják. De ezzel kapcsolatosan van egy kis bizonytalanság. Egyesek szerint az adatokat már összegyűjtötték, elkészítették, csak kell valaki aki a küldésre "megnyomja a gombot". Emiatt délután is lehet meglepetés a piacokon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
deviza
Deviza
Erősödött a forint
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility