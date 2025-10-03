Megállíthatatlan a forint erősödése

Az elmúlt napokban is folytatódott a forint erősödése a vezető devizákkal szemben. A mai napon az EKB Bank elnöke tart beszédet, valamint amerikai adatok is érkeznek. Ezek közül viszont néhányat a korányzati leállás miatt elképzelhető, hogy nem tesznek közzé. Jelenleg a forint 332 alatt kezdi a napot a dollárral szemben és 389 körül kezdi a napot.

A héten is folytatódott a forint erősödése a dollárral és az euróval szemben is. Az USA-ban továbbra is tart a kormányzati leállás, de egyelőre ez nem érdekli a piaci szereplőket.

A dollár egyelőre kevés mozgást mutat a leállás óta és a kötvényhozamok sem mozdultak el nagyon.

A mai nap amerikai adatokra kell figyelni.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index ki fog jönni,

hiszen azt nem a kormányzat, hanem magánintézmény teszi közzé. Tegnap már az új munkanélküli segélykérelmek számát is sem tették közzé, ezért várhatóan a részletes munkaerőpiaci adatokat sem fogják. De ezzel kapcsolatosan van egy kis bizonytalanság. Egyesek szerint az adatokat már összegyűjtötték, elkészítették, csak kell valaki aki a küldésre "megnyomja a gombot". Emiatt délután is lehet meglepetés a piacokon.

