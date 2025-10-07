Nagy Márton szavai után esik a forint, elszakadtunk a régiótól

A reggeli gyengülési hullám után újabb gyengülési hullám érte el a forint piacát. Ennek nyomán a forint euróval szembeni árfolyama a 390-es szinthez került közel. A dollár ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, a jegyzések a 334-es szintnél vannak.

A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a kedd reggeli kereskedésben (például a lengyel zlotyval szemben is gyengül a forint). Ez összefügghet azzal is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján beszélt a magyar kamatcsökkentés lehetőségéről is. Azt hangoztatta többek között, hogy túl magas a magyar reálkamat.

Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat - vélekedett a miniszter, mindezt az követően, hogy Orbán Viktor is beszélt tegnap a kamatról és Varga Mihály óvatos, konzervatív hozzáállásáról.

