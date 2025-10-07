Nagy Márton üzent a magyar kamatról, a forint vette a lapot

A hazai és nemzetközi monetáris politika kilátásairól, valamint a devizapiacokról is szó lesz a következő befektetői klubunkon. Már lehet regisztrálni!
391 felett az euró
Megállíthatatlanul gyengül a forint, már a 391-es szintet is átvitte az árfolyam.
390 forint felett az euró
A forint már 1,6 egységet gyengült az euróval szemben, árfolyama 390,3 felett jár.
390-nél az euró árfolyama
A reggeli gyengülési hullám után újabb gyengülési hullám érte el a forint piacát. Ennek nyomán a forint euróval szembeni árfolyama a 390-es szinthez került közel. A dollár ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, a jegyzések a 334-es szintnél vannak.
A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a kedd reggeli kereskedésben (például a lengyel zlotyval szemben is gyengül a forint). Ez összefügghet azzal is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján beszélt a magyar kamatcsökkentés lehetőségéről is. Azt hangoztatta többek között, hogy túl magas a magyar reálkamat.
Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat - vélekedett a miniszter, mindezt az követően, hogy Orbán Viktor is beszélt tegnap a kamatról és Varga Mihály óvatos, konzervatív hozzáállásáról.
Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek
Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn kérdezték a magyar alapkamatról, amivel kapcsolatban óvatosan ugyan, de úgy fogalmazott, hogy már most is magasabban van a kamat, mint lehetne. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a Budapest Economic Forum szünetében kérdeztük a kamatszintről, ami kapcsán három fontos üzenetet szögezett le.
Minden a monetáris politikáról és a devizapiacokról!
Október 21-én ismét befektetői klubot szervez a Portfolio. A Signature PRO előfizetőink számára elérhető online esemény legfontosabb témája az amerikai kamatcsökkentési ciklus elindulása lesz, de szóba kerülnek a hazai monetáris politika kilátásai, és természetesen a devizapiacokkal is foglalkozunk. Nem mindegy ugyanis, hogy innen merre megy tovább a más árfolyamok mozgását is meghatározó amerikai dollár.
Gyengül a forint
A forint gyengülni kezdett kedd reggel mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben.
Az euró árfolyama 389, a dolláré 333 felett forog. A gyengülés különösen utóbbival szemben jelentős: 1,4 egység.
Nagy Márton: a magyar gazdaság nem lehet sikeres Németország és az EU nélkül
Magyarország hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, mert a magyar konjunktúra szorosan függ e két piac teljesítményétől. A miniszter arról beszélt, hogy a strukturális válságba süllyedt Németország és az EU kedvezőtlen amerikai vámmegállapodása komoly kockázatot jelent a magyar export és ipari növekedés számára – mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciánkon.
Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye
Tovább esett az ipar teljesítménye augusztusban, azok után, hogy az előző hónapban 2%-kal emelkedett.
Óriási lehetőség nyílt a befektetők előtt
A japán valuta hétfőn minden főbb devizával szemben gyengült, mivel a befektetők arra számítanak, hogy Takaichi gazdaságélénkítő álláspontja lassíthatja a Bank of Japan (BOJ) monetáris szigorítási ütemét. A késleltetett kamatemelések visszacsábíthatják a kereskedőket a carry trade stratégiához, amelyben az alacsony hozamú jenben vesznek fel hitelt, és magasabb hozamot kínáló devizákba, például brazil reálba vagy ausztrál dollárba fektetnek - számolt be a Bloomberg.
Történelmi mélypont közelében a jen, de mi lesz a forinttal?
A hétfői kereskedésben a francia belpolitikai válság negatív hullámai a forintot is elérték: a magyar fizetőeszköz gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben.
Kedden reggel 388,6 forintos euró- és 332,5 forintos dollárárfolyammal indult a nap, ami a korábbi napokhoz képest enyhe forintgyengülést jelez.
Mire érdemes figyelni ma?
A befektetők figyelme kedden több irányba is összpontosul. Itthon a KSH közzéteszi a szeptemberi ipari termelési adatokat, amelyeknél az okozna valódi meglepetést, ha az éves alapú mutató végre visszakapaszkodna a pozitív tartományba. Érkeznek a német gyártói megrendelések is, amelyek fontos képet adhatnak arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mekkora kárt okoztak Európa legnagyobb gazdaságának. Délután még amerikai külkereskedelmi mérlegadatok és inflációs várakozások is jönnek, miközben az Egyesült Államokban továbbra is a kormányzati leállás veszélye tartja izgalomban a piacokat.
Gyengül a jen
Ázsiában eközben a jen is gyengülő pályára került: a japán deviza kéthónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben, és
az euróval szemben is történelmi mélypont közelébe esett.
TA piaci mozgásokra reagálva a japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a hatóságok fokozottan figyelemmel kísérik a túlzott árfolyam-ingadozásokat. A japán piacokon jelenleg a figyelem középpontjában az áll, kik csatlakozhatnak Sanae Takaichi új kormányához, aki pártvezetői győzelme után a fiskális lazítás híveként vehette át a kormányrudat.
