Kampány indult a kulturált borfogyasztásért, neves orvosok is csatlakoztak

A Tiéd a mérték! 2025-ben szemlélet- és magatartásformáló edukációra épít a Wine in Moderation elvei mentén. A kezdeményezés célcsoportja szinte mindenkit magában foglal, beleértve a fiatal felnőtteket, a vendéglátás és a helyi közösségek véleményformálóit is. A felelős alkoholfogyasztás és a borkultúra fejlesztése közti feszültséget a felelős és minőségi borfogyasztás elvével oldják: a zéró tolerancia a befolyásoltság ellen a volánnál, kiskorúak védelme, terhesség alatti mellőzés, egyértelmű etikai irányelvek - mondta el a Portfolio Business Podcastben Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

A kampánnyal párhuzamosan a BorKatedra harmadik etapja nyolc egyetemen fut: ennek céljairól és eredményeiről, valamint a 2025-ös Bor 2025 Hungarian Wine Summit csúcsrendezvényről is kérdeztük a kormánybiztost.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk és a podcast megjelenését a Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. támogatta.