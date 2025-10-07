  • Megjelenítés
Ritkán látunk akkora forintgyengülést, mint ma
Ritkán látunk akkora forintgyengülést, mint ma

Gyengül ma a forint, részben a vártnál gyengébb augusztusi ipari adat miatt, de elsősorban a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencia hatására, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a magyar alapkamat jelenleg magasabb a szükségesnél. A tárcavezető szerint a hazai gazdaság hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen Magyarország konjunktúrája szorosan függ e két piac teljesítményétől. A piaci reakció sem maradt el: a forint az euróval szemben 392 felett is járt délelőtt, majd kissé erősödött, miközben a dollár a 336 forintot is elérte. A magyar deviza a régiós társakkal szemben is alulteljesített, 0,7 százalékot gyengült a zlotyhoz és a cseh koronához képest. Közben a japán jen az euróval szemben történelmi, a dollárral szemben pedig kéthavi mélypont közelébe süllyedt.
A hazai és nemzetközi monetáris politika kilátásairól, valamint a devizapiacokról is szó lesz a következő befektetői klubunkon. Már lehet regisztrálni!
337-hez közelít a dollár árfolyama

Majdnem 5 egységet (1,5 százalékot) gyengült a forint a dollárral szemben kedden. Az árfolyam a 337-es szinthez közelít. A forint az amerikai fizetőeszközzel szemben majdnem két hete volt ennyire gyenge.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Ez nem a forint napja

A forint ma eddig 3,6 egységgel gyengült az euróhoz képest, árfolyama 392,3-nál jár.

A magyar fizetőeszköz legutóbb másfél héttel ezelőtt volt ilyen gyenge.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A kamara alelnöke figyelmeztető jeleket lát: ez vár a magyar gazdaságra a következő években

A magyar gazdaság legnagyobb kihívása ma nem pusztán a háborúk, az infláció és az energiaárak okozta rövid távú bizonytalanság, hanem az a mélyebb strukturális átalakulás, amely újraírja a finanszírozás és a vállalkozás működésének szabályait. A mesterséges intelligencia és a tőkepiaci tapasztalatok segítségével a bizonytalanságot fokozatosan mérhető kockázattá kell alakítani. A Demján Sándor Tőkeprogram és a Széchenyi Kártya kamatcsökkentése kulcsszerepet játszik abban, hogy a kkv-k ismét növekedési pályára álljanak – mondta el előadásában Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és nagyvállalati elnökségi tagja, a KAVOSZ igazgatótanácsának elnöke a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáján.

A kamara alelnöke figyelmeztető jeleket lát: ez vár a magyar gazdaságra a következő években
Nem tud erősödöni a forint

A forint továbbra is a 392-es szint körül jár az euróval szemben és 336 felett a dollárhoz viszonyítva.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Banai: a forintárfolyam stabilitása a monetáris politika egyik legfontosabb tényezője

A jegybank szerint a forint árfolyamának stabilitása vált a monetáris politika egyik legfontosabb tényezőjévé, mivel az árfolyammozgások hatása az inflációra az elmúlt években megduplázódott. Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója a 2025-ös Portfolio Budapest Economic Forumon hangsúlyozta: a stabil forint nemcsak az inflációs cél elérésének feltétele, hanem a gazdasági szereplők bizalmának alapja is, ehhez pedig az infláció lassítása kell, amihez stabil monetáris politika szükséges. Az elmúlt félév árfolyam-stabilitása már az árakban is érezhető, a feldolgozóipari és importárak csökkenése pedig az infláció mérséklődését vetíti előre. Banai kiemelte, hogy a forintmegtakarítások hozama minden devizaeszközt felülmúlt, így a stabil árfolyam a megtakarítók számára is kedvezőbb környezetet teremtett. A jegybank célja, hogy a szigorú kondíciók fenntartásával 2027-re tartósan elérje az inflációs célt, miközben megőrzi a pénzügyi és árfolyamstabilitást.

Banai: a forintárfolyam stabilitása a monetáris politika egyik legfontosabb tényezője
Lehet Magyarországon 4-5 százalékos növekedés, de súlyos árat fizetnénk érte

A magyar gazdaság problémáira fókuszált a Portfolio Budapest Economic Forum makroelemzői panelbeszélgetése, amelyen az ország négy vezető pénzintézetének vezető elemzői osztották meg gondolataikat. A beszélgetés résztvevői szerint a hazai gazdaságot jelenleg az erős fogyasztás húzza, amelyet viszont ellensúlyoz a beruházások közelmúltbeli siralmas teljesítménye és az export szinte példa nélküli csökkenése. Az elemzők szerint az elmúlt évtizedben látott 4-5 százalékos növekedései jelenleg nem reálisak, a jövőben 2,5 százalék lehet a magyar növekedés plafonja.

Lehet Magyarországon 4-5 százalékos növekedés, de súlyos árat fizetnénk érte
Ma nem tudja abbahagyni a forint

A gyengülést. Ismét 336 felett a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
A nemzetközi oldal is nyomás alatt tartja a forintot

A mai nap a dollár index már 0,3%-ot erősödött. Az euróövezetben a francia problémák, japánban pedig az új gazdaságpolitikai irány borzolja a kedélyeket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Felfelé módosították Kína idei és jövő évi gazdasági növekedési előrejelzését

A Világbank felfelé módosította a kínai gazdaság idei és jövő évi növekedésével kapcsolatos előrejelzéseit.

Felfelé módosították Kína idei és jövő évi gazdasági növekedési előrejelzését
392,3-nál jár a forint

A forint jelentősen, 3,5 egységet vesztett értékéből az euróval szemben, amivel árfolyama egészen 392,3-ig emelkedett. A magyar deviza mintegy másfél hete nem volt ilyen gyenge az euróhoz viszonyítva.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Alulteljesít a forint a régióban

A forint alulteljesít a régiós devizákkal szemben. A lengyel zloty árfolyama 92,1, ami 0,8 százalékos forintgyengülést jelent, ezzel a magyar fizetőeszköz közel egy hónapos mélypontra süllyedt.

A forint alulteljesít a régiós devizákkal szemben. A lengyel zloty árfolyama 92,1, ami 0,8 százalékos forintgyengülést jelent, ezzel a magyar fizetőeszköz közel egy hónapos mélypontra süllyedt.

Ugyancsak 0,8 százalékkal gyengült a forint a cseh koronával szemben, 16,1-es árfolyamon, ami egy hetes gyengülési csúcsot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A gyengülés több tényezőre vezethető vissza, többek között egy kedvezőtlen ipari adatra, valamint a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián elhangzottakra, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megjegyezte, hogy a magyar alapkamat már most is magasabb lehet a kelleténél.

Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte

Nagy Márton hatalmas vállalati támogatásokat lengetett be

Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye

Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek

4 egységet gyengült a forint a dollárral szemben

A dollár már 4 egységet erősödött a forinttal szemben, árfolyama 336-nál is járt. Utoljára szeptember 26-án volt ilyen gyenge a forint a dollárhoz viszonyítva.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Picit korrigált a forint

Az euró, kicsit korrigált, eltávolodott napi mélypontjától, de így is 391,5 körül forog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
392 felett az euró

Az euró árfolyama már a 292 forintot is átvitte, a forint eddig 3,4 egységet gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte

A német ipari megrendelések augusztusban is csökkentek, amely a negyedik egymást követő havi negatív adatot jelenti. Ezt főként a gyenge autóipar és a külföldi kereslet visszaesése okozta.

Tovább a cikkhez
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte
A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint

A forint a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is 0,5 százalékot gyengült. A korona a 16-os szintnél, a zloty 92 alatt forog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
335 felett a dollár

A forint több mint 3 egységet gyengült a dollárral szemben, az árfolyama 335 felett is járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
391 felett az euró

Megállíthatatlanul gyengül a forint, már a 391-es szintet is átvitte az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
390 forint felett az euró

A forint már 1,6 egységet gyengült az euróval szemben, árfolyama 390,3 felett jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
390-nél az euró árfolyama

A reggeli gyengülési hullám után újabb gyengülési hullám érte el a forint piacát. Ennek nyomán a forint euróval szembeni árfolyama a 390-es szinthez került közel. A dollár ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, a jegyzések a 334-es szintnél vannak.

A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a kedd reggeli kereskedésben (például a lengyel zlotyval szemben is gyengül a forint). Ez összefügghet azzal is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján beszélt a magyar kamatcsökkentés lehetőségéről is. Azt hangoztatta többek között, hogy túl magas a magyar reálkamat.

Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat - vélekedett a miniszter, mindezt az követően, hogy Orbán Viktor is beszélt tegnap a kamatról és Varga Mihály óvatos, konzervatív hozzáállásáról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek

Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn kérdezték a magyar alapkamatról, amivel kapcsolatban óvatosan ugyan, de úgy fogalmazott, hogy már most is magasabban van a kamat, mint lehetne. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a Budapest Economic Forum szünetében kérdeztük a kamatszintről, ami kapcsán három fontos üzenetet szögezett le.

Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek
Minden a monetáris politikáról és a devizapiacokról!

Október 21-én ismét befektetői klubot szervez a Portfolio. A Signature PRO előfizetőink számára elérhető online esemény legfontosabb témája az amerikai kamatcsökkentési ciklus elindulása lesz, de szóba kerülnek a hazai monetáris politika kilátásai, és természetesen a devizapiacokkal is foglalkozunk. Nem mindegy ugyanis, hogy innen merre megy tovább a más árfolyamok mozgását is meghatározó amerikai dollár.

Az eseményre ide kattintva lehet regisztrálni!

Gyengül a forint

A forint gyengülni kezdett kedd reggel mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben.

Az euró árfolyama 389, a dolláré 333 felett forog. A gyengülés különösen utóbbival szemben jelentős: 1,4 egység.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagy Márton: a magyar gazdaság nem lehet sikeres Németország és az EU nélkül

Magyarország hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, mert a magyar konjunktúra szorosan függ e két piac teljesítményétől. A miniszter arról beszélt, hogy a strukturális válságba süllyedt Németország és az EU kedvezőtlen amerikai vámmegállapodása komoly kockázatot jelent a magyar export és ipari növekedés számára – mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciánkon.

Nagy Márton: a magyar gazdaság nem lehet sikeres Németország és az EU nélkül
Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye

Tovább esett az ipar teljesítménye augusztusban, azok után, hogy az előző hónapban 2%-kal emelkedett.

Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye
Óriási lehetőség nyílt a befektetők előtt

A japán valuta hétfőn minden főbb devizával szemben gyengült, mivel a befektetők arra számítanak, hogy Takaichi gazdaságélénkítő álláspontja lassíthatja a Bank of Japan (BOJ) monetáris szigorítási ütemét. A késleltetett kamatemelések visszacsábíthatják a kereskedőket a carry trade stratégiához, amelyben az alacsony hozamú jenben vesznek fel hitelt, és magasabb hozamot kínáló devizákba, például brazil reálba vagy ausztrál dollárba fektetnek - számolt be a Bloomberg.

Óriási lehetőség nyílt a befektetők előtt
Történelmi mélypont közelében a jen, de mi lesz a forinttal?

A hétfői kereskedésben a francia belpolitikai válság negatív hullámai a forintot is elérték: a magyar fizetőeszköz gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben.

Kedden reggel 388,6 forintos euró- és 332,5 forintos dollárárfolyammal indult a nap, ami a korábbi napokhoz képest enyhe forintgyengülést jelez.

Kedden reggel 388,6 forintos euró- és 332,5 forintos dollárárfolyammal indult a nap, ami a korábbi napokhoz képest enyhe forintgyengülést jelez.
Mire érdemes figyelni ma?

Mire érdemes figyelni ma?

A befektetők figyelme kedden több irányba is összpontosul. Itthon a KSH közzéteszi a szeptemberi ipari termelési adatokat, amelyeknél az okozna valódi meglepetést, ha az éves alapú mutató végre visszakapaszkodna a pozitív tartományba. Érkeznek a német gyártói megrendelések is, amelyek fontos képet adhatnak arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mekkora kárt okoztak Európa legnagyobb gazdaságának. Délután még amerikai külkereskedelmi mérlegadatok és inflációs várakozások is jönnek, miközben az Egyesült Államokban továbbra is a kormányzati leállás veszélye tartja izgalomban a piacokat.

Gyengül a jen

Ázsiában eközben a jen is gyengülő pályára került: a japán deviza kéthónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben, és

az euróval szemben is történelmi mélypont közelébe esett.

TA piaci mozgásokra reagálva a japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a hatóságok fokozottan figyelemmel kísérik a túlzott árfolyam-ingadozásokat. A japán piacokon jelenleg a figyelem középpontjában az áll, kik csatlakozhatnak Sanae Takaichi új kormányához, aki pártvezetői győzelme után a fiskális lazítás híveként vehette át a kormányrudat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

