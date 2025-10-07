Ritkán látunk akkora forintgyengülést, mint ma

A forint alulteljesít a régiós devizákkal szemben. A lengyel zloty árfolyama 92,1, ami 0,8 százalékos forintgyengülést jelent, ezzel a magyar fizetőeszköz közel egy hónapos mélypontra süllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ugyancsak 0,8 százalékkal gyengült a forint a cseh koronával szemben, 16,1-es árfolyamon, ami egy hetes gyengülési csúcsot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A gyengülés több tényezőre vezethető vissza, többek között egy kedvezőtlen ipari adatra, valamint a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián elhangzottakra, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megjegyezte, hogy a magyar alapkamat már most is magasabb lehet a kelleténél.