Ritkán látunk ekkora forintgyengülést – 393 felett az euró

Mit csinál a forint este?
A Budapest Economic Forum 2025 konferencia legutolsó kerekasztalbeszélgetésében szerepel Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, akinek a szavait a mai devizapiaci fejlemények és üzengetések miatt kiemelten figyelik.
Az árrésstopos hatás kétharmada jön vissza az inflációba, 2-3 hónap alatt, novemberig van érvényben jelen állás szerint - fogalmazott Kurali Zoltán, aki szerint a cél, hogy az infláció kerüljön vissza a toleranciasávba. Ezt mondjuk hat hónapja, amióta az elnök úr hivatalba lépett. Ma nincs más helyzet, mint ami helyzet volt az inflációs jelentés megjelentetésekor, mi ehhez tartjuk magunkat - jelezte határozottan Kurali Zoltán, akinek a szavait az EUR/HUF árfolyama a 393,30-as szinten várta.
Később Kurali Zoltán, az MNB alelnöke jelezte, hogy a kormányzati akarattal ellentétben nem fogják csökkenteni a kamatot. Nincs más helyzet ma, mint amit szeptemberben kommunikáltunk – húzta alá Kurali. A legutóbbi kamatdöntés pedig hosszú ideig kifejezetten szigorú monetáris politikát vetített előre.
393 felett az euró
Az euró 4,3 egységet (1,1 százalék) erősödött a forinttal szemben ma, az árfolyama átvitte a 393-as szintet.
Nem hatottak az MNB szavai a forintra
Bár Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója világos üzenetben állt ki a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján tartott előadásában a szigorú monetáris politika fenntartása mellett,
egyelőre ezt az üzenetet nem értékelik akkora súllyal a piacokon, mint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterét,
aki délelőtt ugyenezen az eseményen beszélt arról, hogy szerinte adottak a feltételek a kamatcsökkentések megkezdéséhez. A forintárfolyam egyelőre tovább gyengül az euróval szemben, már 393-nál jár a kurzus, jelezve, hogy a befektetők árazzák a lazítással járó kockázatokat.
A kérdés, hogy a piacok miként reagálnak arra, ha a jegybank és a kormány között egy újabb konfliktus körvonalazódik.
337 felett a dollár
A dollár árfolyama elérte a 337-es árfolyamot délután, ez több mint 5 egységnyi forintgyengülés.
Közel a 393
A forint több mint egy százalékkal, 4 egységgel gyengült ma az euróval szemben.
Az árfolyam a 393-as szintet közelíti.
337-hez közelít a dollár árfolyama
Majdnem 5 egységet (1,5 százalékot) gyengült a forint a dollárral szemben kedden. Az árfolyam a 337-es szinthez közelít. A forint az amerikai fizetőeszközzel szemben majdnem két hete volt ennyire gyenge.
Ez nem a forint napja
A forint ma eddig 3,6 egységgel gyengült az euróhoz képest, árfolyama 392,3-nál jár.
A magyar fizetőeszköz legutóbb másfél héttel ezelőtt volt ilyen gyenge.
A kamara alelnöke figyelmeztető jeleket lát: ez vár a magyar gazdaságra a következő években
A magyar gazdaság legnagyobb kihívása ma nem pusztán a háborúk, az infláció és az energiaárak okozta rövid távú bizonytalanság, hanem az a mélyebb strukturális átalakulás, amely újraírja a finanszírozás és a vállalkozás működésének szabályait. A mesterséges intelligencia és a tőkepiaci tapasztalatok segítségével a bizonytalanságot fokozatosan mérhető kockázattá kell alakítani. A Demján Sándor Tőkeprogram és a Széchenyi Kártya kamatcsökkentése kulcsszerepet játszik abban, hogy a kkv-k ismét növekedési pályára álljanak – mondta el előadásában Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és nagyvállalati elnökségi tagja, a KAVOSZ igazgatótanácsának elnöke a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáján.
Nem tud erősödöni a forint
A forint továbbra is a 392-es szint körül jár az euróval szemben és 336 felett a dollárhoz viszonyítva.
Banai: a forintárfolyam stabilitása a monetáris politika egyik legfontosabb tényezője
A jegybank szerint a forint árfolyamának stabilitása vált a monetáris politika egyik legfontosabb tényezőjévé, mivel az árfolyammozgások hatása az inflációra az elmúlt években megduplázódott. Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatója a 2025-ös Portfolio Budapest Economic Forumon hangsúlyozta: a stabil forint nemcsak az inflációs cél elérésének feltétele, hanem a gazdasági szereplők bizalmának alapja is, ehhez pedig az infláció lassítása kell, amihez stabil monetáris politika szükséges. Az elmúlt félév árfolyam-stabilitása már az árakban is érezhető, a feldolgozóipari és importárak csökkenése pedig az infláció mérséklődését vetíti előre. Banai kiemelte, hogy a forintmegtakarítások hozama minden devizaeszközt felülmúlt, így a stabil árfolyam a megtakarítók számára is kedvezőbb környezetet teremtett. A jegybank célja, hogy a szigorú kondíciók fenntartásával 2027-re tartósan elérje az inflációs célt, miközben megőrzi a pénzügyi és árfolyamstabilitást.
Lehet Magyarországon 4-5 százalékos növekedés, de súlyos árat fizetnénk érte
A magyar gazdaság problémáira fókuszált a Portfolio Budapest Economic Forum makroelemzői panelbeszélgetése, amelyen az ország négy vezető pénzintézetének vezető elemzői osztották meg gondolataikat. A beszélgetés résztvevői szerint a hazai gazdaságot jelenleg az erős fogyasztás húzza, amelyet viszont ellensúlyoz a beruházások közelmúltbeli siralmas teljesítménye és az export szinte példa nélküli csökkenése. Az elemzők szerint az elmúlt évtizedben látott 4-5 százalékos növekedései jelenleg nem reálisak, a jövőben 2,5 százalék lehet a magyar növekedés plafonja.
Ma nem tudja abbahagyni a forint
A gyengülést. Ismét 336 felett a dollárral szemben.
A nemzetközi oldal is nyomás alatt tartja a forintot
A mai nap a dollár index már 0,3%-ot erősödött. Az euróövezetben a francia problémák, japánban pedig az új gazdaságpolitikai irány borzolja a kedélyeket.
Felfelé módosították Kína idei és jövő évi gazdasági növekedési előrejelzését
A Világbank felfelé módosította a kínai gazdaság idei és jövő évi növekedésével kapcsolatos előrejelzéseit.
392,3-nál jár a forint
A forint jelentősen, 3,5 egységet vesztett értékéből az euróval szemben, amivel árfolyama egészen 392,3-ig emelkedett. A magyar deviza mintegy másfél hete nem volt ilyen gyenge az euróhoz viszonyítva.
Alulteljesít a forint a régióban
A forint alulteljesít a régiós devizákkal szemben. A lengyel zloty árfolyama 92,1, ami 0,8 százalékos forintgyengülést jelent, ezzel a magyar fizetőeszköz közel egy hónapos mélypontra süllyedt.
Ugyancsak 0,8 százalékkal gyengült a forint a cseh koronával szemben, 16,1-es árfolyamon, ami egy hetes gyengülési csúcsot jelent.
A gyengülés több tényezőre vezethető vissza, többek között egy kedvezőtlen ipari adatra, valamint a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián elhangzottakra, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megjegyezte, hogy a magyar alapkamat már most is magasabb lehet a kelleténél.
4 egységet gyengült a forint a dollárral szemben
A dollár már 4 egységet erősödött a forinttal szemben, árfolyama 336-nál is járt. Utoljára szeptember 26-án volt ilyen gyenge a forint a dollárhoz viszonyítva.
Picit korrigált a forint
Az euró, kicsit korrigált, eltávolodott napi mélypontjától, de így is 391,5 körül forog.
392 felett az euró
Az euró árfolyama már a 292 forintot is átvitte, a forint eddig 3,4 egységet gyengült.
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte
A német ipari megrendelések augusztusban is csökkentek, amely a negyedik egymást követő havi negatív adatot jelenti. Ezt főként a gyenge autóipar és a külföldi kereslet visszaesése okozta.
A régiós devizákkal szemben is gyengül a forint
A forint a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is 0,5 százalékot gyengült. A korona a 16-os szintnél, a zloty 92 alatt forog.
335 felett a dollár
A forint több mint 3 egységet gyengült a dollárral szemben, az árfolyama 335 felett is járt.
391 felett az euró
Megállíthatatlanul gyengül a forint, már a 391-es szintet is átvitte az árfolyam.
390 forint felett az euró
A forint már 1,6 egységet gyengült az euróval szemben, árfolyama 390,3 felett jár.
390-nél az euró árfolyama
A reggeli gyengülési hullám után újabb gyengülési hullám érte el a forint piacát. Ennek nyomán a forint euróval szembeni árfolyama a 390-es szinthez került közel. A dollár ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, a jegyzések a 334-es szintnél vannak.
A forint relatív alulteljesítése tetten érhető a kedd reggeli kereskedésben (például a lengyel zlotyval szemben is gyengül a forint). Ez összefügghet azzal is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján beszélt a magyar kamatcsökkentés lehetőségéről is. Azt hangoztatta többek között, hogy túl magas a magyar reálkamat.
Alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni véleményünk szerint az inflációs célt, az árfolyam stabilitása is fennmaradhat - vélekedett a miniszter, mindezt az követően, hogy Orbán Viktor is beszélt tegnap a kamatról és Varga Mihály óvatos, konzervatív hozzáállásáról.
Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek
Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn kérdezték a magyar alapkamatról, amivel kapcsolatban óvatosan ugyan, de úgy fogalmazott, hogy már most is magasabban van a kamat, mint lehetne. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a Budapest Economic Forum szünetében kérdeztük a kamatszintről, ami kapcsán három fontos üzenetet szögezett le.
Október 21-én ismét befektetői klubot szervez a Portfolio.
Október 21-én ismét befektetői klubot szervez a Portfolio. A Signature PRO előfizetőink számára elérhető online esemény legfontosabb témája az amerikai kamatcsökkentési ciklus elindulása lesz, de szóba kerülnek a hazai monetáris politika kilátásai, és természetesen a devizapiacokkal is foglalkozunk. Nem mindegy ugyanis, hogy innen merre megy tovább a más árfolyamok mozgását is meghatározó amerikai dollár.
Gyengül a forint
A forint gyengülni kezdett kedd reggel mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben.
Az euró árfolyama 389, a dolláré 333 felett forog. A gyengülés különösen utóbbival szemben jelentős: 1,4 egység.
Nagy Márton: a magyar gazdaság nem lehet sikeres Németország és az EU nélkül
Magyarország hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, mert a magyar konjunktúra szorosan függ e két piac teljesítményétől. A miniszter arról beszélt, hogy a strukturális válságba süllyedt Németország és az EU kedvezőtlen amerikai vámmegállapodása komoly kockázatot jelent a magyar export és ipari növekedés számára – mondta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciánkon.
Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye
Tovább esett az ipar teljesítménye augusztusban, azok után, hogy az előző hónapban 2%-kal emelkedett.
Óriási lehetőség nyílt a befektetők előtt
A japán valuta hétfőn minden főbb devizával szemben gyengült, mivel a befektetők arra számítanak, hogy Takaichi gazdaságélénkítő álláspontja lassíthatja a Bank of Japan (BOJ) monetáris szigorítási ütemét. A késleltetett kamatemelések visszacsábíthatják a kereskedőket a carry trade stratégiához, amelyben az alacsony hozamú jenben vesznek fel hitelt, és magasabb hozamot kínáló devizákba, például brazil reálba vagy ausztrál dollárba fektetnek - számolt be a Bloomberg.
Történelmi mélypont közelében a jen, de mi lesz a forinttal?
A hétfői kereskedésben a francia belpolitikai válság negatív hullámai a forintot is elérték: a magyar fizetőeszköz gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben.
Kedden reggel 388,6 forintos euró- és 332,5 forintos dollárárfolyammal indult a nap, ami a korábbi napokhoz képest enyhe forintgyengülést jelez.
Mire érdemes figyelni ma?
A befektetők figyelme kedden több irányba is összpontosul. Itthon a KSH közzéteszi a szeptemberi ipari termelési adatokat, amelyeknél az okozna valódi meglepetést, ha az éves alapú mutató végre visszakapaszkodna a pozitív tartományba. Érkeznek a német gyártói megrendelések is, amelyek fontos képet adhatnak arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mekkora kárt okoztak Európa legnagyobb gazdaságának. Délután még amerikai külkereskedelmi mérlegadatok és inflációs várakozások is jönnek, miközben az Egyesült Államokban továbbra is a kormányzati leállás veszélye tartja izgalomban a piacokat.
Gyengül a jen
Ázsiában eközben a jen is gyengülő pályára került: a japán deviza kéthónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben, és
az euróval szemben is történelmi mélypont közelébe esett.
TA piaci mozgásokra reagálva a japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a hatóságok fokozottan figyelemmel kísérik a túlzott árfolyam-ingadozásokat. A japán piacokon jelenleg a figyelem középpontjában az áll, kik csatlakozhatnak Sanae Takaichi új kormányához, aki pártvezetői győzelme után a fiskális lazítás híveként vehette át a kormányrudat.
