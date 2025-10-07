Ritkán látunk ekkora forintgyengülést – 393 felett az euró

A Budapest Economic Forum 2025 konferencia legutolsó kerekasztalbeszélgetésében szerepel Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, akinek a szavait a mai devizapiaci fejlemények és üzengetések miatt kiemelten figyelik.

Az árrésstopos hatás kétharmada jön vissza az inflációba, 2-3 hónap alatt, novemberig van érvényben jelen állás szerint - fogalmazott Kurali Zoltán, aki szerint a cél, hogy az infláció kerüljön vissza a toleranciasávba. Ezt mondjuk hat hónapja, amióta az elnök úr hivatalba lépett. Ma nincs más helyzet, mint ami helyzet volt az inflációs jelentés megjelentetésekor, mi ehhez tartjuk magunkat - jelezte határozottan Kurali Zoltán, akinek a szavait az EUR/HUF árfolyama a 393,30-as szinten várta.

Később Kurali Zoltán, az MNB alelnöke jelezte, hogy a kormányzati akarattal ellentétben nem fogják csökkenteni a kamatot. Nincs más helyzet ma, mint amit szeptemberben kommunikáltunk – húzta alá Kurali. A legutóbbi kamatdöntés pedig hosszú ideig kifejezetten szigorú monetáris politikát vetített előre.