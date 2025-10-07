Történelmi mélypont közelében a jen, de mi lesz a forinttal?

A francia belpolitikai válság újabb hullámokat vetett a nemzetközi piacokon, ami a forintot is gyengülő pályára állította. A befektetők ma több fontos adatot várnak: érkeznek a magyar ipari termelési számok, a német gyártói megrendelések, valamint amerikai külkereskedelmi és inflációs adatok is, miközben a tengerentúlon továbbra is a kormányzati leállás fenyegetése tartja bizonytalanságban a piacokat. Eközben a japán deviza az euróval szemben történelmi mélypont közelébe süllyedt.

A hétfői kereskedésben a francia belpolitikai válság negatív hullámai a forintot is elérték: a magyar fizetőeszköz gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben.

Kedden reggel 388,6 forintos euró- és 332,5 forintos dollárárfolyammal indult a nap, ami a korábbi napokhoz képest enyhe forintgyengülést jelez.

Mire érdemes figyelni ma?

A befektetők figyelme kedden több irányba is összpontosul. Itthon a KSH közzéteszi a szeptemberi ipari termelési adatokat, amelyeknél az okozna valódi meglepetést, ha az éves alapú mutató végre visszakapaszkodna a pozitív tartományba. Érkeznek a német gyártói megrendelések is, amelyek fontos képet adhatnak arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mekkora kárt okoztak Európa legnagyobb gazdaságának. Délután még amerikai külkereskedelmi mérlegadatok és inflációs várakozások is jönnek, miközben az Egyesült Államokban továbbra is a kormányzati leállás veszélye tartja izgalomban a piacokat.

Gyengül a jen

Ázsiában eközben a jen is gyengülő pályára került: a japán deviza kéthónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben, és

az euróval szemben is történelmi mélypont közelébe esett.

TA piaci mozgásokra reagálva a japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a hatóságok fokozottan figyelemmel kísérik a túlzott árfolyam-ingadozásokat. A japán piacokon jelenleg a figyelem középpontjában az áll, kik csatlakozhatnak Sanae Takaichi új kormányához, aki pártvezetői győzelme után a fiskális lazítás híveként vehette át a kormányrudat.

