Árfolyamválság szélére sodródott a reformország

Másfél év sikerei után idén nyáron kifulladt Javier Milei elnök gazdasági reformja Argentínában. Pedig az elnök 2023. decemberi hivatalba lépése óta számos jelentős eredményt tudott felmutatni, mint például a hiperinfláció és a krónikus költségvetési hiány kezelését. A kiadások megnyirbálása és a monetáris szigor az első hónapokban látványos eredményt hozott, az éves infláció a korábbi közel 300 százalékról hozzávetőleg 34 százalékra mérséklődött, a szegénységi ráta pedig szintén többéves mélypontra esett.
Nyár végére azonban kifulladt a lendület: a gazdasági aktivitás erősen lassult, a kormány politikai támogatottsága csökkent, a piacok pedig elbizonytalanodtak.
A fordulatot az augusztusi belpolitikai megrázkódtatások és a szeptemberi, Buenos Aires tartományban elszenvedett súlyos vereség hozta el. Javier Milei elnök testvére és legfőbb tanácsadója, Karina Milei ugyanis korrupciós botrányba keveredett,
amely aláásta az elnök, és az általa megkezdett gazdaságpolitikai reform hitelességét, valamint az ország viszonylagos politikai stabilitását.
Ennek eredménye látszott a Buenos Aires-i tartományi választásokon is, ahol Milei pártja katasztrofális vereséget szenvedett. A befektetők azonnal árazni kezdték a gazdasági és politikai instabilitás kockázatát: emelkedtek a hozamok, gyengült az argentin eszközök iránti kereslet, valamint gyorsan gyengülni kezdett a peso is.
A peso stabilizálását az elmúlt napokban Argentína kormánya csak sorozatos piaci intervenció árán tudta megvalósítani, ami viszont jelentősen apasztotta a devizatartalékokat.
A kormány zsinórban hat kereskedési napon védte a pesot, összesen pedig legalább 1,5 milliárd dollár összértékben hajtott végre beavatkozást.
Az eladások következtében azonban a pénzügyminisztérium devizatartalékai a piaci becslések szerint már csak nagyjából 700 millió dollárra rúgnak, azaz nem sokáig marad lehetőség érdemi árfolyamvédelemre.
Papíron a jegybanknál még van mozgástér – privát számítások szerint mintegy 10 milliárd dollár – de az IMF‑fel kötött tavaszi megállapodás szigorúan korlátozza: a központi bank csak akkor avatkozhat a saját tartalékaival, ha az árfolyam kilép a 943–1 484 pesos sávból. Szeptemberben háromszor már megtörtént a monetáris beavatkozás, összesen 1,1 milliárd dollár értékben, azóta azonban a kabinet inkább a kincstári kasszát terheli. A kormány közben szigorította a kereskedelmi bankok tőkekorlátozásait, valamint megemelte a határidős devizaeladásokat is, de mindez egyelőre nem volt képes stabilizálni az argentin fizetőeszköz árfolyamát.
A kormányzati lehetőségek szűkülésével a kettős árfolyamrendszer feszültségei is látványosan nőnek. Miközben a hivatalos devizapiacon 1 429,5 peso körül jegyzik a dollárt, a párhuzamos piac már 1 500 felett jár.
A határidős árak a következő 12 hónapra mintegy 60 százalékos leértékelődést áraznak, ami a bizalom erős megingását jelzi, ráadásul novemberben 500 millió dollárnyi devizahitel-törlesztés is esedékes.
A finanszírozási helyzet romlását a kötvénypiac is tükrözi. A dollárkötvények árfolyama széles körben esett, a 2035‑ös lejáratú papírok árfolyama a névérték csupán 56 százaléka körül mozog. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a külső forrásokhoz való hozzáférés drágul, a kormány mozgástere pedig beszűkül, ha nem érkezik gyors külső segítség.
A stabilitás visszaszerzése érdekében Milei külső támogatók felé fordult, az Amerikai Egyesült Államok pedig hajlandónak is mutatkozott a segítségnyújtásra. A két fél között már hetek óta intenzív tárgyalások zajlanak egy likviditási csomagról. Argentin oldalról a gazdasági miniszter, Luis Caputo és a jegybankelnök, Santiago Bausili személyesen egyeztet Washingtonban.
A csomag központi eleme egy nagyjából 20 milliárd dolláros devizaswap-megállapodás lenne,
amely átmeneti védelmet nyújthatna a pesonak az október 26-án esedékes időközi választásokig. Emellett technikai opcióként az IMF által nyújtott hitelek átütemezése, csökkentése is napirenden van, konkrét menetrend és kifizetési ütem azonban továbbra sincs.
Nem túlzás azt állítani, hogy Milei és pártja döntő hetek elé néz: ha képesek gyorsan stabilizálni a gazdaságot, és legalább részleges eredményeket felmutatni a forrásbevonásban, maradhat mozgástér további piacpárti intézkedésekre, egy esetleges újabb választási vereség viszont akár a reformok folytatását is ellehetetlenítheti.
A kormányba vetett bizalom szeptemberben jelentősen megrendült (ez látszott a választásokon és a pénzpiacokon is), Mileinek pedig alig két hete maradt ennek legalább részleges helyreállítására. Hiteles külső támogatás vagy látványos stabilizációs lépések nélkül újabb árfolyam-kilengések, szigorúbb kontrollok és magasabb kamatok jöhetnek, ami tovább fojtaná a növekedést és megingatná a reformok politikai alapját.
A választási kilátások szoros versenyt ígérnek, a döntő tényező a gazdasági hangulat lehet.
Ha nem sikerül gyorsan kézzelfogható eredményeket felmutatni, az októberi választásokon nemcsak a törvényhozói lehetőségek szűkülhetnek, hanem Milei reformprogramja is könnyen elbukhat.
