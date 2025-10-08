  • Megjelenítés
Fordulat a forint árfolyamában!
Fordulat a forint árfolyamában!

A szerdai kereskedés arról szólt, hogy a forint elkezdte visszanyerni erejét, azok után, hogy kedden a jagybanki és kormányzati üzengetések közepette nagy esést szenvedett el. Érkeztek fontos hazai makrogazdasági adatok, valamint a lengyel jegybank kamatdöntése is bejött a képbe. 

A devizapiac várható mozgásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
Kihasználja momentumát a forint

391,5 körül jár az euró jegyzése a forinttal szemben, azaz a lengyel kamatvágást követő forinterősödést nem követte számottevő piaci korrekció. A magyar fizetőeszköz továbbra is tartja jó napon belüli pozícióját.

Segített a forintnak a lengyel jegybanki döntés

A lengyel jegybank a konszenzusra rácáfolva mégis csökkentette az alapkamatot. Ez pedig relatív még előnyösebbé teszi a magyar eszközöket hozamoldalon. Ezért nem meglepő, hogy délután 3 órakor újabb, de mérsékelt erősödési hullám érte el a forint piacát. Az euró-forint árfolyama a 391,20-as szintet is megközelítette nemrégiben.

Itt a lengyel jegybank meglepő húzása!

A lengyel jegybank újabb 25 bázisponttal 4,50 százalékra csökkentette irányadó kamatát, miután tovább mérséklődött az infláció, lassult a bérnövekedés, és a kormány meghosszabbította az energiaárak befagyasztását az év végéig.

Már 2 egységet erősödött a forint

Az euróval szembeni forintárfolyam szerda délután a 391,50-es szintig süllyedt, vagyis napon belül már bő 2 egységet javított a forint.

Szépen elkezdte ledolgozni a forint a tegnapi zuhanását.

A zloty ellenében is:

Erősödik a forint

A délutáni órákban óvatos erősödésbe kezdett a forint, melynek nyomán az euróval szembeni jegyzései a 391,80-as szintig süllyedtek.

A hazai fizetőeszköz fordulatában szerepe lehet annak is, hogy a dollár gyengül, az euró erősödik, ami általában kedvez a feltörekvő devizáknak.

Ez egyelőre arra volt elég, hogy a tegnapi méretes esést részben korrigálni tudja a hazai fizetőeszköz.

Lehet-e erős a forint alacsonyabb kamatok mellett?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint alacsonyabb reálkamat mellett is fennmaradhat az árfolyam stabilitása. A forint tegnap délelőtt rögtön nagyot gyengült a kijelentésre, hiába nyugtatgatott délután az MNB. Mire gondolhatott Nagy Márton, és mi az a jó és a rossz carry trade? Tényleg elérhető lenne, hogy alacsonyabb kamatok mellett is stabil maradjon a forint?

Ugrott a hozam a mai DKJ-aukción

Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Stabil az árfolyam

A délelőtt látott mérsékelt erősödést követően nem mozdul érdemben a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzések továbbra is a 392,30-as szint körül ingadoznak.

Mérsékelt erősödés után

Az inflációs adat megjelenését követően átmenetileg erősödni tudott a forint, az euróval szembeni jegyzések a 392,40-es szintig süllyedtek.

Kiugró költségvetési hiány jött össze szeptemberben

Minden idők második legmagasabb szeptemberi hiányát termelte meg a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a kilencedik hónapban, ezzel az éves kumulált deficit elérte a 3328 milliárd forintot.

Megindult a forint erősödése

Az euróval szembeni jegyzések hirtelen egy egységet süllyedtek, a kurzus a 392,50-es szintnél jár jelenleg.

A dollárral szemben ma is érezhető esésben a forint

A dollár a szerdai kereskedésben is erősödik, a forinttal szemben látványos a menetelése, már több mint fél százalékot ment az amerikai fizetőeszköz. Az USD/HUF jegyzések már a 339-es szint felett is jártak.

394 közelében is volt az euró

A várakozásokkal nagyjából megegyező fő inflációs adat érkezett Magyarországról. Az euróval szembeni jegyzések az adat megjelenését követően a 393,80-as szintig emelkedtek.

Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!

Szeptemberben 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon – közölte szerda reggel a KSH. Így az infláció megegyezett az augusztusival, miközben az elemzők nagy többsége kis gyorsulásra számított. A jegybank még így sem gondolkodhat kamatcsökkentésen, hiszen a drágulási ütem meghaladja a célt.

Az üzengetés hatása

Az OTP elemzői szerda reggeli jelentésükben szintén kiemelik a keddi Portfolio konferencián elhangzott, kormányzati és jegybanki nyilatkozatok jelentőségét a kamatpolitikát illetően.

Az elemzők szerint emiatt erősödtek a hazai kamatcsökkentési várakozások, a beárazott alapkamatpálya 10 bázisponttal lejjebb tolódott és pár bázisponttal estek a kötvényhozamok, a tízéves hozam 6,8% alá süllyedt.

Az ÁKK három hónapos DKJ-aukcióján a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiség alig felére érkezett ajánlat, amiből az adósságkezelő 9 milliárd forintot fogadott el; az átlaghozam 6,2% lett - mutatnak rá a banki szakértők.

Innen látványos a forint alulteljesítése

A lengyel zloty-forint árfolyamának tegnapi mozgásából lehet még inkább látni, hogy a hazai fejlemények gyengítették a hazai fizetőeszközt. A PLN/HUF kurzusa ugyanis közel egyhavi csúcsra ment.

Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint

A keddi kereskedésben jelentős veszteségeket szenvedett el a forint, az euróval szembeni árfolyama a 393-as szintig emelkedett a megelőző 389-es szintekről. Ez azzal függött össze, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján megüzente: itt az ideje a kamatcsökkentésen gondolkodni idehaza is, mert a feltételek adottak. Erre több jegybankár is reagált, de egyelőre nem tudott a forint visszaerősödni.

A forint emiatt gyengült, hiszen a kamatcsökkentések lehetőségének felmerülése és felerősödése új forgatókönyv, valamint a jegybank és kormány közötti vita kiéleződése sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének.

Az euró-forint jegyzések a szerda reggeli kereskedést ugyanúgy a 393-as szint felett indítják.

Az EUR/HUF kurzusa egyébként szeptember 10. óta nem volt ilyen magasságokban.

A mindent meghatározó döntés
A legfontosabb jegybanki döntésekről és a devizapiacok kilátásairól is szó lesz október 21-i online befektetői klubunkon.
A szerdai kereskedés is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 8:30-kor jön a magyar inflációs adat, 11 órakor pedig képet kaphatunk a költségvetés szeptemberi teljesítményéről.

A dollár ellenében a tegnapi gyengülés után már több mint egyhavi mélypontról beszélünk.

A hazai fizetőeszköznek nem segít, hogy a dollár napok óta menetelésben van, és például az euróval szemben is már több mint egyhavi csúcsán jár.

