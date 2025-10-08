  • Megjelenítés
Megjött a friss magyar inflációs adat - Így reagált a forint
Deviza

Megjött a friss magyar inflációs adat - Így reagált a forint

Portfolio
A keddi kereskedésben egyértelműen hazai hírek mozgatták meg a forint árfolyamát, a magyar kormány és jegybank közötti üzengetés megtette a hatását, az euró 4 egységgel drágább lett. A dollár ellenében pedig már több mint egyhónapos forintmélypontról beszélünk. A szerdai kereskedést is innen indítja a hazai fizetőeszköz, miközben várja az izgalmakat, hiszen fontos adatok érkeznek Magyarországról.

A devizapiac várható mozgásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
A dollárral szemben ma is érezhető esésben a forint

A dollár a szerdai kereskedésben is erősödik, a forinttal szemben látványos a menetelése, már több mint fél százalékot ment az amerikai fizetőeszköz. Az USD/HUF jegyzések már a 339-es szint felett is jártak.

394 közelében is volt az euró

A várakozásokkal nagyjából megegyező fő inflációs adat érkezett Magyarországról. Az euróval szembeni jegyzések az adat megjelenését követően a 393,80-as szintig emelkedtek.

Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!

Szeptemberben 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon – közölte szerda reggel a KSH. Így az infláció megegyezett az augusztusival, miközben az elemzők nagy többsége kis gyorsulásra számított. A jegybank még így sem gondolkodhat kamatcsökkentésen, hiszen a drágulási ütem meghaladja a célt.

Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Az üzengetés hatása

Az OTP elemzői szerda reggeli jelentésükben szintén kiemelik a keddi Portfolio konferencián elhangzott, kormányzati és jegybanki nyilatkozatok jelentőségét a kamatpolitikát illetően.

Az elemzők szerint emiatt erősödtek a hazai kamatcsökkentési várakozások, a beárazott alapkamatpálya 10 bázisponttal lejjebb tolódott és pár bázisponttal estek a kötvényhozamok, a tízéves hozam 6,8% alá süllyedt.

Az ÁKK három hónapos DKJ-aukcióján a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiség alig felére érkezett ajánlat, amiből az adósságkezelő 9 milliárd forintot fogadott el; az átlaghozam 6,2% lett - mutatnak rá a banki szakértők.

Innen látványos a forint alulteljesítése

A lengyel zloty-forint árfolyamának tegnapi mozgásából lehet még inkább látni, hogy a hazai fejlemények gyengítették a hazai fizetőeszközt. A PLN/HUF kurzusa ugyanis közel egyhavi csúcsra ment.

Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint

A keddi kereskedésben jelentős veszteségeket szenvedett el a forint, az euróval szembeni árfolyama a 393-as szintig emelkedett a megelőző 389-es szintekről. Ez azzal függött össze, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján megüzente: itt az ideje a kamatcsökkentésen gondolkodni idehaza is, mert a feltételek adottak. Erre több jegybankár is reagált, de egyelőre nem tudott a forint visszaerősödni.

A forint emiatt gyengült, hiszen a kamatcsökkentések lehetőségének felmerülése és felerősödése új forgatókönyv, valamint a jegybank és kormány közötti vita kiéleződése sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének.

Az euró-forint jegyzések a szerda reggeli kereskedést ugyanúgy a 393-as szint felett indítják.

Az EUR/HUF kurzusa egyébként szeptember 10. óta nem volt ilyen magasságokban.

A szerdai kereskedés is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 8:30-kor jön a magyar inflációs adat, 11 órakor pedig képet kaphatunk a költségvetés szeptemberi teljesítményéről.

A dollár ellenében a tegnapi gyengülés után már több mint egyhavi mélypontról beszélünk.

A hazai fizetőeszköznek nem segít, hogy a dollár napok óta menetelésben van, és például az euróval szemben is már több mint egyhavi csúcsán jár.

