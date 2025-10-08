  • Megjelenítés
Ugrott a hozam a mai DKJ-aukción
Ugrott a hozam a mai DKJ-aukción

MTI
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 19,3 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK,

csökkentett értékesítéssel, 17,0 milliárdot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 6,20 százalék volt, 6 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,06 százalékos referenciahozam alakult ki.

