Friss előrejelzés érkezett: hosszabb időre letáborozhat 400 alatt a forint

Meddig tarthat ki a forint ereje? – tesszük fel a kérdést egyre többször. A napokban friss előrejelzés érkezett, az ING Bank szakemberei szerint akár 2027 második feléig is kitarthat 400 alatt az euró árfolyama. Az elemzők szerint elképzelhető kisebb mértékű forintgyengülés, de a jegybank óvatos és türelmes hozzáállása visszatartja a magyar devizát a nagyobb eséstől.

A mindent meghatározó döntés A nemzetközi monetáris politika a forint árfolyamára is hatással van. Ezeket a tényezőket vitatjuk meg következő Signature Klubunkon október 21-én.

Az év végéig is kitarthat a forint ereje, 2025-öt várhatóan 385 körül zárja majd az euró árfolyama – olvasható az ING Bank friss elemzésében. Ezt követően 2026-ban kisebb gyengülés jöhet 395-ig, majd 2027 végére a 400-as lélektani szintet is elérheti az euró árfolyama. Vagyis

az elemzők arra számítanak, hogy tartósan berendezkedhet 400 alatt a forint, akár két évig is kitarthat a magyar deviza ereje.

Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy az MNB óvatos hozzáállása és a stabil környezet segítették hozzá a forintot ahhoz, hogy idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája legyen felülteljesítve a régiós riválisokat. Kiemelik, hogy a nyári hónapokban további új vevők jelentek meg a forint piacán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A pozicionáltság alapján a forintban már jelentős long állomány van, a piac most úgy tűnik, hogy fenntartja ezt az állományt hosszabb ideig. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez az erős pozicionáltság egyben sérülékennyé is teszi a forintot az esetleges külső vagy magyar-specifikus sokkoknak, például az orosz olajra kivetett uniós vámok lehetnek ilyen sokkok.

Az ING Bank elemzői szerint a 2026-os parlamenti választások bizonytalanságot hozhatnak a forint piacára is. Ez pedig az árfolyamban nagyobb kilengéseket és mérsékelt forintgyengülést hozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ