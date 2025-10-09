Képes lesz talpra állni a forint?

A forint szerdán erősödéssel próbálta ledolgozni a keddi gyengülést, miközben a nemzetközi hangulatot az amerikai politikai bizonytalanság és a gyengülő munkaerőpiaci adatok határozták meg. A befektetők figyelme ma Jerome Powell beszédére szegeződik.

A szerdai kereskedésben a forint kezdetben magára talált, miután kedden a jegybanki és kormányzati üzengetések hatására jelentős esést szenvedett el. A nap második felében azonban a dollár globális erősödése ismét keresztbe tett a magyar devizának. A tegnapi devizapiaci tudósítást itt tudod elolvasni.

Csütörtök reggel az euró árfolyama 391 forint körül indult.

A dollár 335,9 forintot ért, ami 0,8 forintos forinterősödést jelent az előző naphoz képest.

Közben az Egyesült Államokban a republikánusok által benyújtott törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését célozta, nem kapta meg a szükséges támogatást a szenátusban.

A mai napon Németországból export- és importadatok érkeznek, az Egyesült Államokban pedig

Jerome Powell, a Fed elnöke tart beszédet.

Szavait a befektetők különösen figyelik, miután az ADP-féle foglalkoztatottsági mutató negatív tartományba csúszott, ami megerősítette a félelmeket, hogy az amerikai munkaerőpiac a vártnál gyorsabban gyengülhet.

