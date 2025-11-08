Így született meg a semmiből a világ legértékesebb startupja

Tíz éve még néhány idealista kutató és vállalkozó álma volt, hogy megalkossák az emberiséget segítő mesterséges intelligenciát. Ma ugyanez a vállalat, az OpenAI, a Szilícium-völgy legfelkapottabb vállalata, a világ legértékesebb magánkézben lévő technológiai cége, 500 milliárd dolláros becsült piaci értékkel. A történet a modern technológiai korszak esszenciája: vízió, kockázat, tőkepiaci eufória, etikai dilemmák és brutális növekedés.

2015–2016 - Amikor még csak kevesen hitték el

2015 végén Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever és Wojciech Zaremba bejelentették, hogy létrehoznak egy nonprofit szervezetet, amelynek célja nem a pénzkeresés, hanem „az emberiség egészének hasznát szolgáló mesterséges intelligencia” létrehozása.

A projektet 1 milliárd dollárnyi felajánlással indították el, amelyhez olyan nevek csatlakoztak, mint Reid Hoffman (LinkedIn), Peter Thiel (PayPal) és a Y Combinator alapítói.

A misszió világos volt: az OpenAI azt akarta elérni, hogy az „általános mesterséges intelligencia” (AGI) ne csak néhány nagyvállalat kezében összpontosuljon,