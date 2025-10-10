Csillapodik az esés a piacokon, levegőhöz jutott a forint is

Óvatos fordulat a piacon
Az elmúlt percekben úgy tűnik, mintha elérték volna a mélypontjukat az amerikai tőzsdék, ezzel párhuzamosan a devizapiacon is javult kicsit a hangulat. A forint most 391,7-nél jár az euróval szemben, ez 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából.
Párhuzamosan a dolláron is enyhül a nyomás, most 1,1608 körül jár az euróval szembeni jegyzés, ami még mindig 0,4%-os dollárgyengülést jelent.
Egyre csúnyább a fordulat
Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, már 392,3-nál jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap estinél.
Ritka alkalom: esik a dollár és a forint is
Általában azt szokhattuk meg, hogy amikor a dollár gyengül, akkor a forint erősödni tud, a péntek este azonban kivételes helyzetet hozott miután Donald Trump jelentős vámemeléssel fenyegette meg Kínát a ritka földfémek kivitelének korlátozása miatt. A hírre a dollár gyengülésnek indult, az euró-dollár jegyzés 1,162 környékére emelkedett, ami fél százalékkal magasabb a tegnapinál.
Ezzel párhuzamosan viszont a forint sem tudott erősödni, az euróval szemben 391,6-ig emelkedett a jegyzés, ami 0,1%-os gyengülés a magyar deviza szempontjából. Ez különösen ahhoz mérten éles fordulat, hogy napközben még 390 közelében is járt a jegyzés. A régióban a lengyel zlotyra is átragadt a negatív nemzetközi hangulat, 0,2%-os gyengülésben van az euró ellenében.
Gyengül a forint
391,2 felett az árfolyam.
Halvány gyengülésnek indult a forint
337,6 a dollárral szemben és 390,6 az euróval szemben.
Egyelőre oldaz a forint
Az euróval szemben 390,4 körül, a dollárral szemben pedig 337,3 körül.
390-et közelíti a forint
Egyelőre úgy tűnik, hogy kezdi kiheverni a forint a hét közbeni forintgyengülést és már 390,4 alatt az árfolyam.
337 alá erősödött a forint
A dollárral szemben.
Az Equlior szerint erre kell figyelni a hitelminősítésnél
Ma este várható az S&P őszi felülvizsgálati köre a magyar államadósság-besorolását illetően. A nemzetközi hitelminősítő legutóbb áprilisban döntött Magyarország kapcsán, akkor kilátásrontást kapott hazánk.
Az Equilor szerint ez lehet a legvalószínűbb forgatókönyv:
Az S&P több pozitív és negatív feltételt szabott meg az esetleges módosításhoz, leminősítést helyezett kilátásba amennyiben a költségvetési hiány magasabb lesz a vártnál (erre van esély), a kereskedelmi háború eszkalálódik (egyelőre nem teljesült), további uniós forrásokat vonnak meg (nem teljesült), illetve amennyiben magasabb infláció, és gyengébb forintárfolyam lesz (nem teljesült). A pozitív feltételek közül egy sem teljesült, a vártnál gyorsabb költségvetési konszolidáció, egyértelműen csökkenő adósságpálya, illetve az uniós források feloldása. Összességében arra számíthatunk, hogy változatlanul marad az osztályzat, illetve a negatív kilátás, ugyanakkor figyelmeztetést küldhet a hitelminősítő a költségvetési kockázatok miatt.
Gyengül a dollár
Az európai piacnyitás után kismértékben gyengül a dollár az euróval szemben.
338 alatt a forint
A dollárral szemben.
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat
A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.
Kezd felállni a padlóról a forint
A tegnapi nap óriásit erősödött a dollár az euróval és a japán jennel szemben is. Egyértelműen változóban van a korábbi hónapok narratívája.
A francia kötvénypiaci kockázatok és a japán gazdaságpolitika új iránya egyértelműen zavarja a befektetőket.
Egy olyan környezetben, amikor a dollár nagyot erősödik, a feltörekvőpiaci devizák is rosszabbul teljesítenek.
Magyar oldalron viszont az elmúlt napokban erre még rájött az NGM-MNB csörte, aminek a lényege az volt, hogy vajon lehet-e kamatot csökkenteni nagyobb forintgyengülés nélkül.
A nap az USA-ból jön a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe. Ez azon kevés adatok közé tartozik, amit ilyenkor is közzétesznek, emiatt a piac kiemelten figyelhet rá.
Odacsaptak a kormány asztalára a költségvetés elcsúszása miatt
Bekövetkeztek a Költségvetési Tanács által jelzett, idei büdzsét övező kockázatok - ez olvasható ki a tesület csütörtökön megjelent részletes költségvetési elemzéséből. Rosszabb lesz az idei gazdasági növekedés, elsősorban a beruházások alakulása miatt, alacsonyabb összegben teljesül több bevétel, a kormányzati idei költségvetési hiány "várakozása" fokozatosan emelkedik, az EU-források elmaradása bizonytalanságot jelent, az államadósság csökkentése kicentizett. A KT elég komoly, nem is annyira burkolt kritikát is megfogalmaz a fiskális politika év közben látott transzparenciájával kapcsolatban.
