Csillapodik az esés a piacokon, levegőhöz jutott a forint is

A tegnapi nap óriásit erősödött a dollár az euróval és a japán jennel szemben is. Egyértelműen változóban van a korábbi hónapok narratívája.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 09. Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A francia kötvénypiaci kockázatok és a japán gazdaságpolitika új iránya egyértelműen zavarja a befektetőket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egy olyan környezetben, amikor a dollár nagyot erősödik, a feltörekvőpiaci devizák is rosszabbul teljesítenek.

Magyar oldalron viszont az elmúlt napokban erre még rájött az NGM-MNB csörte, aminek a lényege az volt, hogy vajon lehet-e kamatot csökkenteni nagyobb forintgyengülés nélkül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap az USA-ból jön a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe. Ez azon kevés adatok közé tartozik, amit ilyenkor is közzétesznek, emiatt a piac kiemelten figyelhet rá.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images