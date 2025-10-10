  • Megjelenítés
Kezd felállni a padlóról a forint
Kezd felállni a padlóról a forint

Nehéz napokon van túl a forint. A dollár erősödése mellett még az NGM-MNB csörte is elbizonytalanította a forrintbefektetőket. A mai nap 338 körül kezdi a napot a forint  a dollárral szemben és 390,9 körül az euróval szemben. Délután amerikai adatok jönnek, amire a kormányzati leállás alatt kiemelten figyelhetnek a befektetők. Este pedig Magyarországról érkezik az S&P Rating hitelminősítése, amely a mostani helyzetben kulcsfontosságú lehet.

A tegnapi nap óriásit erősödött a dollár az euróval és a japán jennel szemben is. Egyértelműen változóban van a korábbi hónapok narratívája.

Kapcsolódó cikkünk

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

A francia kötvénypiaci kockázatok és a japán gazdaságpolitika új iránya egyértelműen zavarja a befektetőket.

Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

Egy olyan környezetben, amikor a dollár nagyot erősödik, a feltörekvőpiaci devizák is rosszabbul teljesítenek.

Magyar oldalron viszont az elmúlt napokban erre még rájött az NGM-MNB csörte, aminek a lényege az volt, hogy vajon lehet-e kamatot csökkenteni nagyobb forintgyengülés nélkül.

Kapcsolódó cikkünk

Lehet-e erős a forint alacsonyabb kamatok mellett?

A nap az USA-ból jön a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe. Ez azon kevés adatok közé tartozik, amit ilyenkor is közzétesznek, emiatt a piac kiemelten figyelhet rá.

