Néhány órán belül megszületik a forint sorsát is megpécsetelő döntés
Portfolio
Nehéz napokon van túl a forint. A dollár erősödése mellett még az NGM-MNB csörte is elbizonytalanította a forrintbefektetőket. A mai nap 338 körül kezdi a napot a forint  a dollárral szemben és 390,9 körül az euróval szemben. Délután amerikai adatok jönnek, amire a kormányzati leállás alatt kiemelten figyelhetnek a befektetők. Este pedig Magyarországról érkezik az S&P Rating hitelminősítése, amely a mostani helyzetben kulcsfontosságú lehet.
Gyengül a dollár

Az európai piacnyitás után kismértékben gyengül a dollár az euróval szemben.

338 alatt a forint

A dollárral szemben.

Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.

Kezd felállni a padlóról a forint

A tegnapi nap óriásit erősödött a dollár az euróval és a japán jennel szemben is. Egyértelműen változóban van a korábbi hónapok narratívája.

A francia kötvénypiaci kockázatok és a japán gazdaságpolitika új iránya egyértelműen zavarja a befektetőket.

Egy olyan környezetben, amikor a dollár nagyot erősödik, a feltörekvőpiaci devizák is rosszabbul teljesítenek.

Magyar oldalron viszont az elmúlt napokban erre még rájött az NGM-MNB csörte, aminek a lényege az volt, hogy vajon lehet-e kamatot csökkenteni nagyobb forintgyengülés nélkül.

A nap az USA-ból jön a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe. Ez azon kevés adatok közé tartozik, amit ilyenkor is közzétesznek, emiatt a piac kiemelten figyelhet rá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Odacsaptak a kormány asztalára a költségvetés elcsúszása miatt

Bekövetkeztek a Költségvetési Tanács által jelzett, idei büdzsét övező kockázatok - ez olvasható ki a tesület csütörtökön megjelent részletes költségvetési elemzéséből. Rosszabb lesz az idei gazdasági növekedés, elsősorban a beruházások alakulása miatt, alacsonyabb összegben teljesül több bevétel, a kormányzati idei költségvetési hiány "várakozása" fokozatosan emelkedik, az EU-források elmaradása bizonytalanságot jelent, az államadósság csökkentése kicentizett. A KT elég komoly, nem is annyira burkolt kritikát is megfogalmaz a fiskális politika év közben látott transzparenciájával kapcsolatban.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

