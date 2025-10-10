Néhány órán belül megszületik a forint sorsát is megpécsetelő döntés

Gyengül a dollár
Az európai piacnyitás után kismértékben gyengül a dollár az euróval szemben.
338 alatt a forint
A dollárral szemben.
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat
A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.
Kezd felállni a padlóról a forint
A tegnapi nap óriásit erősödött a dollár az euróval és a japán jennel szemben is. Egyértelműen változóban van a korábbi hónapok narratívája.
A francia kötvénypiaci kockázatok és a japán gazdaságpolitika új iránya egyértelműen zavarja a befektetőket.
Egy olyan környezetben, amikor a dollár nagyot erősödik, a feltörekvőpiaci devizák is rosszabbul teljesítenek.
Magyar oldalron viszont az elmúlt napokban erre még rájött az NGM-MNB csörte, aminek a lényege az volt, hogy vajon lehet-e kamatot csökkenteni nagyobb forintgyengülés nélkül.
A nap az USA-ból jön a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe. Ez azon kevés adatok közé tartozik, amit ilyenkor is közzétesznek, emiatt a piac kiemelten figyelhet rá.
