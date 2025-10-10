  • Megjelenítés
Nem tartott sokáig a forint korrekciója, megint esik a magyar deviza
Nem tartott sokáig a forint korrekciója, megint esik a magyar deviza

Nehéz napokon van túl a forint. A dollár erősödése mellett még az NGM-MNB csörte is elbizonytalanította a forintbefektetőket. A mai nap 338 körül kezdi a napot a forint  a dollárral szemben és 390,9 körül az euróval szemben. Kora este Donald Trump újabb vámháborús fenyegetése okozott kilengést a piacon, este pedig Magyarországról érkezik az S&P hitelminősítése, amely a mostani helyzetben kulcsfontosságú lehet.
Megint visszarántották a forintot

Mire azt hittük volna, hogy kicsit fellélegezhet a forint, hamar elromlott megint a hangulat. Az euró jegyzése most 392,38-nál jár, ami 0,3%-os forintgyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollár egyelőre egy fokkal kitartóbb, lassan újra az 1,16-os szintet ostromolja az euróval szemben.

Óvatos fordulat a piacon

Az elmúlt percekben úgy tűnik, mintha elérték volna a mélypontjukat az amerikai tőzsdék, ezzel párhuzamosan a devizapiacon is javult kicsit a hangulat. A forint most 391,7-nél jár az euróval szemben, ez 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából.

Párhuzamosan a dolláron is enyhül a nyomás, most 1,1608 körül jár az euróval szembeni jegyzés, ami még mindig 0,4%-os dollárgyengülést jelent.

Egyre csúnyább a fordulat

Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, már 392,3-nál jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a tegnap estinél.

Ritka alkalom: esik a dollár és a forint is

Általában azt szokhattuk meg, hogy amikor a dollár gyengül, akkor a forint erősödni tud, a péntek este azonban kivételes helyzetet hozott miután Donald Trump jelentős vámemeléssel fenyegette meg Kínát a ritka földfémek kivitelének korlátozása miatt. A hírre a dollár gyengülésnek indult, az euró-dollár jegyzés 1,162 környékére emelkedett, ami fél százalékkal magasabb a tegnapinál.

Ezzel párhuzamosan viszont a forint sem tudott erősödni, az euróval szemben 391,6-ig emelkedett a jegyzés, ami 0,1%-os gyengülés a magyar deviza szempontjából. Ez különösen ahhoz mérten éles fordulat, hogy napközben még 390 közelében is járt a jegyzés. A régióban a lengyel zlotyra is átragadt a negatív nemzetközi hangulat, 0,2%-os gyengülésben van az euró ellenében.

Gyengül a forint

391,2 felett az árfolyam.

Halvány gyengülésnek indult a forint

337,6 a dollárral szemben és 390,6 az euróval szemben.

Egyelőre oldaz a forint

Az euróval szemben 390,4 körül, a dollárral szemben pedig 337,3 körül.

390-et közelíti a forint

Egyelőre úgy tűnik, hogy kezdi kiheverni a forint a hét közbeni forintgyengülést és már 390,4 alatt az árfolyam.

337 alá erősödött a forint

A dollárral szemben.

Az Equlior szerint erre kell figyelni a hitelminősítésnél

Ma este várható az S&P őszi felülvizsgálati köre a magyar államadósság-besorolását illetően. A nemzetközi hitelminősítő legutóbb áprilisban döntött Magyarország kapcsán, akkor kilátásrontást kapott hazánk.

Az Equilor szerint ez lehet a legvalószínűbb forgatókönyv:

Az S&P több pozitív és negatív feltételt szabott meg az esetleges módosításhoz, leminősítést helyezett kilátásba amennyiben a költségvetési hiány magasabb lesz a vártnál (erre van esély), a kereskedelmi háború eszkalálódik (egyelőre nem teljesült), további uniós forrásokat vonnak meg (nem teljesült), illetve amennyiben magasabb infláció, és gyengébb forintárfolyam lesz (nem teljesült). A pozitív feltételek közül egy sem teljesült, a vártnál gyorsabb költségvetési konszolidáció, egyértelműen csökkenő adósságpálya, illetve az uniós források feloldása. Összességében arra számíthatunk, hogy változatlanul marad az osztályzat, illetve a negatív kilátás, ugyanakkor figyelmeztetést küldhet a hitelminősítő a költségvetési kockázatok miatt.

Gyengül a dollár

Az európai piacnyitás után kismértékben gyengül a dollár az euróval szemben.

338 alatt a forint

A dollárral szemben.

Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.

Kezd felállni a padlóról a forint

A tegnapi nap óriásit erősödött a dollár az euróval és a japán jennel szemben is. Egyértelműen változóban van a korábbi hónapok narratívája.

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

A francia kötvénypiaci kockázatok és a japán gazdaságpolitika új iránya egyértelműen zavarja a befektetőket.

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

Egy olyan környezetben, amikor a dollár nagyot erősödik, a feltörekvőpiaci devizák is rosszabbul teljesítenek.

Magyar oldalron viszont az elmúlt napokban erre még rájött az NGM-MNB csörte, aminek a lényege az volt, hogy vajon lehet-e kamatot csökkenteni nagyobb forintgyengülés nélkül.

Lehet-e erős a forint alacsonyabb kamatok mellett?

A nap az USA-ból jön a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe. Ez azon kevés adatok közé tartozik, amit ilyenkor is közzétesznek, emiatt a piac kiemelten figyelhet rá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Odacsaptak a kormány asztalára a költségvetés elcsúszása miatt

Bekövetkeztek a Költségvetési Tanács által jelzett, idei büdzsét övező kockázatok - ez olvasható ki a tesület csütörtökön megjelent részletes költségvetési elemzéséből. Rosszabb lesz az idei gazdasági növekedés, elsősorban a beruházások alakulása miatt, alacsonyabb összegben teljesül több bevétel, a kormányzati idei költségvetési hiány "várakozása" fokozatosan emelkedik, az EU-források elmaradása bizonytalanságot jelent, az államadósság csökkentése kicentizett. A KT elég komoly, nem is annyira burkolt kritikát is megfogalmaz a fiskális politika év közben látott transzparenciájával kapcsolatban.

