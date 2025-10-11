A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra

Ahogy ígértük korábban, Signature előfizetőink számára mindig bemutatjuk és feltárjuk a

legfontosabb és legaktuálisabb piaci fejleményeket, amelyek alapjaiban határozzák meg a befektetések értékét

és ezt nem csak unikális, máshol nem elérhető elemzéseinkben tesszük meg, hanem exkluzív rendezvényeinken is.

Az október 21-ére meghirdetett Portfolio Signature Online Klub eseménye éppen ezért kiváló lehetőséget nyújt az érdeklődő befektetőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb piaci trendekről és előrejelzésekről. A konferencia középpontjában az amerikai jegybank politikája, a globális kötvénypiacok alakulása, valamint a dollár kilátásai állnak.

Beke Károly, a Portfolio elemzőjének megnyitója után Trippon Mariann, a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője tart előadást, melynek keretében a regisztrálók átfogó képet kapnak a hazai és nemzetközi monetáris politika aktuális helyzetéről és kilátásairól. A téma kifejezetten forró a Fed szeptemberben megindított kamatcsökkentési ciklusa, valamint a Magyarországon zajló, jegybanki politikával kapcsolatos üzengetések fényében.

Ezt követően beszélnek részletesen a témáról és bontják ki a monetáris politika lehetséges piaci aspektusait a hazai piac meghatározó profi befektetői.

Bebesy Dániel, szenior portfóliómenedzser, Erste Alapkezelő

Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő

Szabó József, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő

Mi az a Portfolio Signature online klubesemény?



A Portfolio Signature portálunk előfizetői programja, melynek két csomagja ad megoldást az eltérő olvasói igényekre. A minden szolgáltatást és extra funkciót tartalmazó Signature PRO csomag keretében kiemelt elemzésekkel, prémium hírlevelekkel, valamint onlineklubeseményekkel segítjük olvasóinkat, hogy könnyebben tájékozódhassanak napjaink komplex gazdasági, üzlet, befektetési környezetében. A befektetői klubokon való részvételhez Signature PRO csomag megvásárlása szükséges, melynek díja havi 2 990 forint, ami bármikor lemondható. A Signature PRO éves előfizetés díja 29 845 forint. További információ előfizetői programunkról ide kattintvaérhető el.

Amiről biztosan szó lesz:

Megindult a Fed kamatcsökkentési ciklusa, de hogyan tovább? Mit áraznak a piacok?

Hogyan látja az amerikai gazdaság folyamatait és kilátásait a Fed?

Kamatkilátások a fejlett kötvénypiacokon

Mi vár ennek fényében a dollárra?

És ha a dollárra gyengülés vár, akkor felvirágozhatnak a feltörekvő piaci devizák, és így a forint is?

Vagy vannak speciális szempontok a forint esetében, például mit várhatunk a magyar jegybanktól?

Üzengetés a magyar jegybanki politikát illetően - Van-e mozgástér az MNB előtt és mihez kezd ezzel?

Inflációs és gazdasági kilátások Magyarországon, de ne feledjük a választásokat.

Mit tesznek Magyarországgal a hitelminősítők ősszel?

Mi lesz így a magyar befektetésekkel?

Mi vár a forint árfolyamára?

Az online rendezvény a Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink számára ingyenes. Akik rendelkeznek már Signature PRO előfizetéssel, ők ide kattintva regisztrálhatnak könnyedén. Akik még nem előfizetőink, azoknak ajánljuk szolgáltatásainkat, melynek keretében akár ezen a rendezvényen is díjmentesen vehetnek részt.

A mindent meghatározó döntés Az amerikai kamatcsökkentési ciklus megindulása meghatározó fejlemény, nemcsak a befektetéseink szempontjából, hanem a forintárfolyam kilátása szempontjából is. Ez lesz a Portfolio következő befektetői klubjának fő témája. Most érdemes regisztrálni.

Részvételi feltételek

A rendezvény október 21-én 17:30-kor kezdődik online, a részvétel ingyenes, de aktív Portfolio Signature PRO előfizetéshez, valamint regisztrációhoz kötött. Ha már rendelkezel Portfolio Signature PRO előfizetéssel, itt tudsz regisztrálni az eseményre.

Ha a részvétel érdekében csatlakoznál a Portfolio Signature PRO előfizetői programhoz, akkor azt ezen a linken teheted meg. Az éves előfizetés díja 29 845 forint, de választhatsz havi csomagot is, melynek a költsége 2 990 forint. Fontos megjegyzés olvasóinknak, érdeklődőinknek: a Signature BASIC csomag (melynek havid díja 490 forint) nem tartalmazza az online klubeseményeken való részvételt. Amennyiben szeretnél részt venni az online rendezvényen, válts feljebb egy csomaggal: most éri meg igazán Signature PRO előfizetésre váltani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ