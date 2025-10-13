  • Megjelenítés
Erősödéssel indított a forint
Portfolio
Donald Trump új bejelentése pénteken megrázta a pénzpiacokat: az amerikai elnök novembertől minden kínai termékre 100 százalékos extra vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportkorlátozásaira. A hír hatására nőtt a piaci bizonytalanság, ami a forint árfolyamán is gyorsan meglátszott – a hazai fizetőeszköz a hét végére ismét gyengülni kezdett. A befektetői hangulatot tovább rontották a kormány kamatcsökkentésre utaló üzenetei és az S&P közelgő hitelminősítési döntése körüli bizonytalanság. Hétfő reggel azonban erősödéssel indult a hazai deviza.
Hétfő reggel az euró a 392-es szint közelében kezdte a napot, ami mintegy fél egységgel gyengébb a forinttal szemben.

A dollár árfolyama is hasonló mértékben mozdult el, 337 forint felett kereskednek vele.

Az euróval szemben viszont a dollár erősödni tudott, miután a befektetők abban bíznak, hogy Washington enyhítheti a Kínával szembeni kereskedelmi háború legújabb feszültségeit. Ezzel párhuzamosan a francia és japán politikai fejlemények tovább gyengítették az eurót és a jent.

A dollárindex – amely az amerikai fizetőeszköz erejét méri hat vezető valutával szemben – 99 pontra emelkedett, részben visszanyerve azokat a veszteségeket, amelyeket Trump 100 százalékos kínai vámtarifáira adott első piaci reakciók után szenvedett el. A bejelentés sokakban felidézte az áprilisi átfogó vámintézkedések emlékét, és pénteken eladási hullámot indított a részvény- és kriptovalutapiacokon is.

A hét első napján nem várhatók jelentős, piacmozgató makroadatok, így a befektetők figyelme továbbra is a

geopolitikai fejleményekre és a jegybanki kommunikációra irányul.

