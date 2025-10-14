  • Megjelenítés
Hullámvasúton a forint
Hullámvasúton a forint

Portfolio
Kedden délelőtt gyengült a forint a vezető devizákkal szemben, és délután sem tudott talpra állni. A hangulatot rontja, hogy az USA és Kína között egyre mélyebb kereskedelmi feszültség bontakozik ki.
Kis korrekció

Délután 4 órához közeledve kissé eltávolodott a forint a napi mélypontjától. Az euró/forint kurzus 392,44-nél tartózkodik jelenleg.

393 felett

Az elmúlt percekben 393,4 közelében is járt a forint az euróval szemben.

A dollárral szemben 340 felett járt a kurzus.

Nincs fordulat

Kora délután 392,8 körül jár az euró/forint kurzus.

393 közelében

Az elmúlt percekben 392,8 közelében is járt a forint az euróval szemben.

Gyengüléssel kezdi a napot a forint

Kedden kisebb eséssel kezdődött a nap a forint piacán. Az euró/forint kurzus 392,6 körül ingadozik, ami 0,25%-os esésnek felel meg.

A dollárral szemben 339,38-nél jár a kurzus, közel 0,3%-os az esés.

Donald Trump amerikai elnök visszakozása ellenére úgy tűnik, hogy Kína "beleáll" a vámbalhéba, és elmondták, hogy a "végsőkig" fognak küzdeni.

Ez jelentősen rontotta a piaci hangulatot, illetve eladási hullámot generált a feltörekvő piaci devizák körében.

Ma Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

