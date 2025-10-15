Megállt a forint erősödése

Múlt héten kiújult USA-kínai kereskedelmi konfliktos óta megnövekedett a volatilitás a devizapiacokon. A tegnapi nap legfontosabb eseménye mégsem ez volt, hanem, hogy

az amerikai jegybank elnöke elmondta, hogy emelkedtek a kockázatok a munkaerőpiaccal kapcsolatban,

így növekedett az esélye annak, hogy októberben is kamatot csökkent a jegybank.

A forint erősödni tudott tegnap is és a ma reggeli órákban is. Ez részben annak köszönhető, hogy a dollár gyengülése kedvező a forint számára is.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tegnap belengette a 14. havi nyugdíjat.

Egyre másra olyan hírek jönnek, amelyek nagyobb költségvetési hiány felé mutatnak, ami pedig a jegybankot is a magas kamatok fenntartására kényszerítheti. Ez a csatorna, amin keresztül a nagyobb költekezés erősebb forintárfolyam tud generálni. De ez nem az egészséges fajta forinterősés.

A mai nap európai ipari termeés érkezik és számos amerikai és európai jegybankát tart beszédet.

