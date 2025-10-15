  • Megjelenítés
Megállt a forint erősödése
Megállt a forint erősödése

Erősödni tudott tegnap a forint a vezető devizákkal szemben. Az amerikai jegybank az októberi kamatcsökkentést készíti elő és nemsokára a mennyiségi korlátozás programja is megszűnhet. A hír hatására gyengülni kezdett a dollár és javult a hangulat a nemzetközi piacokon. Magyar oldalról a legfontosabb hír, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén gondolkozik. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
15 milliárd dollár veszteséget okoz naponta a kormányzati leállás

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a kormányzati leállás napi 15 milliárd dollárba kerül a gazdaságnak - számolt be a Reuters. Scott Bessent a sajtótájékoztató keretében azt is elmondta, hogy az idei költségvetési hiány elmarad a legutóbbi pénzügyi évben regisztrálttól, a következő években pedig a deficit még tovább fog csökkenni.

Decemberre meglesznek a jelöltek a Fed elnöki posztjára

Scott Bessent pénzügyminiszter decemberben mutatja be Donald Trump elnöknek a Federal Reserve következő elnökének jelöltjeit. Bessent öt jelöltre szűkítette a listát, és megerősítette, hogy ő maga nem szerepel a lehetséges jelöltek között - számolt be a Bloomberg.

Erőre kapott a forint

Erősödni kezdett a hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is: a közös európai fizetőeszköz egységéért jelenleg 390 forintot kell fizetni, míg a dollárért 335,2-t.

Kiadta a figyelmeztetést az IMF: a második világháború vége óta nem történt ilyen

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint a globális államadósság 2029-re meghaladhatja a GDP 100 százalékát, ami a második világháború utáni időszak óta a legmagasabb szint lesz - közölte a Bloomberg.

Továbbra is oldalaz a forint

Jelenleg 336 körül van a dollárral és 390,6 körül az euróval szemben.

Újra 336 alatt a forint

A dollárral szemben.

Mindjárt 391 a forint

Az euróval szemben.

390 és 391 között a forint

Most megállt a forint erősödése és kissé elkezdett visszagyengülni, de a nap egészében továbbra is kitart az erősödés.

390,3 alatt is járt a forint

Tovább folytatódik a forint erősödése, már 0,55%-ot erősödött a dollárral és 0,34%-ot az euróval szemben.

391 alatt a forint

Már 0,25%-ot erősödött a forint az euróval szemben. A dollár gyengülése és a magas magyar alapkamat együttesen megteszik a hatásukat.

Még nincs vége: már 336 alatt a forint

A dollárral szemben.

A 336-ot ostromolja a forint

A dollárral szemben.

Erősödik a japán jen

Több, mint fél százalékot erősödött a japán jen a dollárral szemben. Részben Jerome Powell kamatcsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozata, részben pedig a japán kormánykoalíció összeomlása miatt.

Szteroidon kezdi a napot a forint

Múlt héten kiújult USA-kínai kereskedelmi konfliktos óta megnövekedett a volatilitás a devizapiacokon. A tegnapi nap legfontosabb eseménye mégsem ez volt, hanem, hogy

az amerikai jegybank elnöke elmondta, hogy emelkedtek a kockázatok a munkaerőpiaccal kapcsolatban,

így növekedett az esélye annak, hogy októberben is kamatot csökkent a jegybank.

A forint erősödni tudott tegnap is és a ma reggeli órákban is. Ez részben annak köszönhető, hogy a dollár gyengülése kedvező a forint számára is.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tegnap belengette a 14. havi nyugdíjat.

Egyre másra olyan hírek jönnek, amelyek nagyobb költségvetési hiány felé mutatnak, ami pedig a jegybankot is a magas kamatok fenntartására kényszerítheti. Ez a csatorna, amin keresztül a nagyobb költekezés erősebb forintárfolyam tud generálni. De ez nem az egészséges fajta forinterősés.

Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon

A mai nap európai ipari termeés érkezik és számos amerikai és európai jegybankát tart beszédet.

Kiderült, mekkora béremelést szeretnének jövőre a dolgozók

A szakszervezetek 12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodnak 2026-ra vonatkozóan, a munkaadói oldalon azonban még nincs egységes álláspont, ráadásul a számok az október végén érkező, első kilenc hónapra vonatkozó előzetes GDP-adatok tükrében még változhatnak - mondták el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keddi monitoring bizottsági ülését követően a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői az MTI-nek.

Most kiderül, mennyi tartalékuk van a magyaroknak, és mibe fektetnek, akik egyáltalán megtehetik

Érdekes eredmények rajzolódnak ki az országos megtakarítási statisztikákból: a magyarok vagyona szépen növekszik, mind az ingatlanok értéke, mind a pénzügyi megtakarítások komoly növekedésen vannak túl, habár a vagyon eloszlása meglehetősen egyenlőtlen. A Portfolio-nál úgy döntöttünk, elkészítjük saját kutatásunkat a havonta többmilliós olvasóközönségünk körében is, ehhez kérjük most olvasóink rövid, néhány percet igénybe vevő részvételét itt elérhető kérdőívünk kitöltésével.

Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, amit a kisnyugdíjasok helyzetének javítására szolgáló legigazságosabb megoldásnak tart. Nagyon úgy tűnik, hogy a parlamenti választások előtti ígéretcunami most lép új szintre.

