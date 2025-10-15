  • Megjelenítés
Szteroidon kezdi a napot a forint
Deviza

Szteroidon kezdi a napot a forint

Portfolio
Erősödni tudott tegnap a forint a vezető devizákkal szemben. Az amerikai jegybank az októberi kamatcsökkentést készíti elő és nemsokára a mennyiségi korlátozás programja is megszűnhet. A hír hatására gyengülni kezdett a dollár és javult a hangulat a nemzetközi piacokon. Magyar oldalról a legfontosabb hír, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén gondolkozik. A forint 391 körül áll az euróval szemben és 336-337 között a dollárral szemben. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.

Múlt héten kiújult USA-kínai kereskedelmi konfliktos óta megnövekedett a volatilitás a devizapiacokon. A tegnapi nap legfontosabb eseménye mégsem ez volt, hanem, hogy

az amerikai jegybank elnöke elmondta, hogy emelkedtek a kockázatok a munkaerőpiaccal kapcsolatban,

így növekedett az esélye annak, hogy októberben is kamatot csökkent a jegybank.

A forint erősödni tudott tegnap is és a ma reggeli órákban is. Ez részben annak köszönhető, hogy a dollár gyengülése kedvező a forint számára is.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tegnap belengette a 14. havi nyugdíjat.

Egyre másra olyan hírek jönnek, amelyek nagyobb költségvetési hiány felé mutatnak, ami pedig a jegybankot is a magas kamatok fenntartására kényszerítheti. Ez a csatorna, amin keresztül a nagyobb költekezés erősebb forintárfolyam tud generálni. De ez nem az egészséges fajta forinterősés.

Kapcsolódó cikkünk

Lázár János belengette a 14. havi nyugdíj bevezetését Magyarországon

A mai nap európai ipari termeés érkezik és számos amerikai és európai jegybankát tart beszédet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

