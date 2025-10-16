Erősödött ma a forint, továbbra is 390 forint alatt az euró

Csütörtök reggel 390,62-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. Ugyanakkor újra

reális esély van arra, hogy akár a 390-es szintet is támadja a magyar deviza.

Utoljára múlt hét kedden járt arra az árfolyam mielőtt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arról beszélt, hogy véleménye szerint eljött a kamatcsökkentés ideje. A nyilatkozatot a befektetők aggasztóan értékelték, hiszen egyrészt konfliktus kezdett kirajzolódni a kormány és a jegybank között, másrészt az elmúlt hónapokban éppen a világviszonylatban is magas, 6,5%-os alapkamat jelentette a forint legfontosabb támaszát. Nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy elüljön a piaci feszültség, így beszélhetünk ma újra arról, hogy a nap végére 390 alatti euróárfolyam sem elképzelhetetlen.

Persze az is kell a forint újbóli erőre kapásához, hogy a nemzetközi piacokon is viszonylagos nyugalom van. Pénteken ugyan megijesztette kicsit a befektetőket Donald Trump azzal, hogy 100%-os extra vámot helyezett kilátásba minden kínai termékre, azonban a hétvégén már az amerikai elnök is sokkal óvatosabb hangnemet ütött meg. Trump egyelőre bízik a megegyezésben november elseje előtt, szerinte a kínaiaknak sem érdeke a vámháború eszkalálódása, éppen ezért egyelőre kivárás jellemzi a piacot. Ha azonban nem lesz megegyezés és ezek a vámok élesednek, akkor az megint komolyabb kilengéseket hozhat. Az euró-dollár jegyzés megjárta az 1,16 alatti szintet is, a dollár erősödéssel reagált Trump fenyegetésére, de mostanra 1,1656-ig emelkedett vissza a keresztárfolyam.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio