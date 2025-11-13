  • Megjelenítés
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Podcast

Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország

agrarszektor.hu
Az idei év időjárása nem volt kegyes a termelőkhöz: a nyár forró volt és aszályos, és amikor esett végre egy kis eső, az Alföld nagy része akkor is teljesen száraz maradt. Nem csoda, hogy egyre több termelő fordul el a kukoricától, és aki még kitart, az is folyamatos kudarcokat él meg. De vajon tényleg temetni kell a magyar kukoricát? Erről beszélt az Alapvetés podcast mai műsorában Tóth Tamás, a Syngenta Duna régiójának vetőmag marketingvezetője és Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A téma szóba kerül majd december elején a Portfolio Agrárszektor 2025 konferencián is.

A 2025-ös év ismét bizonyította, hogy a növénytermesztésben nincs többé kiszámíthatóság. A szélsőséges időjárási helyzetek, az elmélyülő aszály és a gyorsan változó piaci környezet ugyanis olyan körülményeket teremtettek, ahol a korábbi megszokások már nem hoztak biztos eredményt.

Nem meglepő, hogy egyre több magyar gazda gondolja újra, milyen növényeket érdemes vetnie, hogy a kiszámíthatatlan viszonyok között se kelljen újra csalódnia.

KÖVESS MINKET

Amint az az Alapvetés podcast eheti epizódjában is elhangzott, mindezek miatt már olyan becslések is felreppentek, hogy a kukorica magyarországi vetésterülete a korábbi csúcsot jelentő 1,2 millió hektárról akár 500 ezer hektárra is visszaeshet. Ezt pedig egyúttal azt is jelentené, hogy

Magyarország szinte biztosan import helyzetbe kényszerülne egy olyan növény esetében, amelyet évtizedek óta exportra is termel.

De vajon érdemes még kitartani a magyar gazdáknak a kukorica mellett, hogy ezt a helyzetet elkerülhessük? Lehet még javítani az eredményeken, ha másik hibridet választanak? Segíthet valamit a technológia és a talajélet javítása vagy tényleg jobban jár az, aki végleg elfordul a kukoricától? Az Alapvetés podcast mai epizódjában ezekre a kérdésekre kerestük a választ Tóth Tamással, a Syngenta Duna régiójának vetőmag marketingvezetőjével és Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a brüsszeli döntés: így változik meg az ukrán termékek beáramlása Magyarországra

Hollósi Dávid: nagy lesz a verseny a jó ügyfelekért a bankok között

Ragyogó hír érkezett a hétvégi időjárásról

Kukoricatermesztők, figyelem: megérkezett az utalás, az aszály miatt járt a pluszpénz

Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell

Megszólalt a banki szakember: a magas kamatok mellett a pályázatokra vár az agrárium

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Jelentettek a nagyok: ezt kell most venni a magyar tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility