Így reagált a forint a budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó hírére
Így reagált a forint a budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó hírére

Portfolio
Az utóbbi napok erősödése után csütörtökön a lélektanilag is fontos 390-es szint alá erősödött a forint az euróval szemben. A múlt héten a kormány és a jegybank között kezdődött üzengetés lökte felfelé kicsit az árfolyamot, azóta viszont nem jöttek újabb aggasztó nyilatkozatok, így oldódni látszik a feszültség, este pedig mintha még a Budapesten rendezendő Trump-Putyin csúcstalálkozó is megmozgatta volna a forintot. A nemzetközi monetáris politika aktualitásaival és a forint árfolyamával foglalkozik majd következő Signature klubunk október 21-én.
Enyhe reakció a Trump-Putyin találkozó hírére

A nagy hír megjelenésekor kissé, 389,5 közelébe erősödött a forint, sőt, némileg e szint alá is benézett az árfolyam, nem sokkal később visszagyengült 389,8-ra.

Csak kissé gyengült este a forint, 390 alatt az árfolyam

389,8 forint környékén kereskednek jelenleg az euróval a bankközi piacon.

Megállíthatatlan a forint

Az elmúlt órában már közel 1 forintnyit csökkent az euró árfolyama, miközben a dollárral szembeni erősödés mértéke eléri a 1,5 forintot. A közös európai fizetőeszköz egységéért most 389,3, a dollárért 333,4 forintot kell fizetni.

Sokat kritizált módszerhez folyamodik Európa egyik vezető gazdasága

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter a 2026-os költségvetésben a hatóságilag szabályozott árak felülvizsgálatával igyekszik letörni az inflációt - számolt be róla a Bloomberg. A pénzügyminiszternek nincs könnyű dolga, ugyanis lényegében stagnáló gazdaságban kellene növelnie az adóbevételeket, valamint javítani a lakosság megélhetési körülményein, amely a tartósan magas infláció miatt idén folyamatosan romlott.

Erőre kapott a magyar deviza

Hirtelen ismét erősödni kezdett a forint az euró ellenében, az árfolyam egészen 389,6-ig csökkent.

A hazai deviza a dollárral szemben is komoly erősödésbe kezdett, az árfolyam napi csúcsot döntve egészen 333,8-ig csökkent.

Nem változik a forint helyzete

Bár továbbra is erősen ingadozik a forint árfolyama a dollárral és az euróval szemben, a jegyzés szintje nem változott érdemben az elmúlt órában. Az európai fizetőeszköz kurzusa 390,1, míg a zöldhasúé 334,6.

Ismét felszúrt a forint árfolyama

Továbbra is hektikusan alakul a kereskedés a devizapiacokon, így a forint sem tud irányba állni. Most ismét gyengül a hazai fizetőeszköz: az euró árfolyama 390, a dolláré 334,7 forint.

Fontos adatok jöttek az USA-ból

Nagyot esett a Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe, viszont az általános üzleti hangulat javult az előző hónaphoz képest.

Az IMF kemény üzenetet küldött: veszélyes úton jár az ázsiai ország

Az IMF szerint Japánnak kerülnie kell államadóssága növelését, mert a politikai bizonytalanság és a várható kiadásnövekedés már most is felfelé nyomja a hosszú lejáratú hozamokat - írta meg a Bloomberg.

Hitelminősítői figyelmeztetést kapott Magyarország: óvatosan a választás előtti költekezéssel!

A vártnál gyengébb növekedés és az utóbbi hónapokban bejelentett intézkedések miatt magasabb költségvetési hiányt valószínűsít Magyarországon a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerdán bemutatott elemzésében a 2025-ös 0,6 százalékos után jövőre 2,5%-ra gyorsuló GDP-növekedéssel számol, viszont a deficit csak 2027-ben eshet 4 százalék alá.

Ismét erősödik a forint

Nagy mozgások vannak a devizapiacokon: a kora délutáni jelentős forintgyengülés most erősödésbe fordult, a hazai deviza árfolyama pedig így ismét a napi csúcsok közelében van. Az euró jegyzése most 389,7, a dolláré pedig 334,4.

Az IMF mentheti meg a csődtől Ukrajnát

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója Ukrajnába készül látogatni - írta a Bloomberg. A Valutaalap lépése egyértelműen erősíti Ukrajna további pénzügyi támogatásának esélyét, amire a háborús országnak a tervek szerint nagy szüksége is lesz.

Késik a német repülőrajt

A Bundesbank szerint a német gazdaság a harmadik negyedévben legfeljebb stagnált; az ipart strukturális gondok és amerikai vámok terhelik, a beruházások és az építőipar pedig továbbra is gyenge - számolt be a Bloomberg.

Nagyot fékezett a forint

Mintegy 60 fillért emelkedett az euró árfolyama az elmúlt percekben, így a jegyzés visszatért a 390-es szint közelébe (389,9).

A hazai fizetőeszköz a dollárral szemben is gyengülni kezdett: a 12 óra után tapasztalt 334-es árfolyamhoz képest mostanra 334,8-ig emelkedett a kurzus.

Túlélte a vihart a francia kormány – de a neheze még most jön

A francia kormány a mai napon átvészelte mindkét bizalmatlansági szavazást. Ezzel a Sebastien Lecornu vezette kabinet újabb lehetőséget kapott arra, hogy megpróbálja kidolgozni és elfogadtatni a jövő évi költségvetést és elkerülje a politikai válság eszkalálódását.

Kapaszkodik 390 alatt is a forint

Kora délutánra 389,6-ig erősödött a forint az euróval szemben, ezzel 0,3%-os javulásban van a magyar deviza szerdához képest.

Mi lesz az árfolyamokkal?

Következő befektetői klubunkon a devizapiacokat meghatározó monetáris politikai döntésekkel fogunk foglalkozni. Még több információ ide kattintva!

390 alatt az euró

Folytatódik a forint erősödése, az elmúlt percekben 390 alá került az euró jegyzése, ami már 0,2%-kal alacsonyabb a szerda esti szintnél.

A legtöbb országban már vágnak, de Magyarország kitart - Miért viselkedik másképp az MNB?

A kelet-közép-európai jegybankok idén is nehéz döntések elé kerültek: a lassan csillapodó infláció, a laza fiskális politikák és a geopolitikai kockázatok miatt a monetáris enyhítés csak korlátozottan haladhatott előre. Miközben Lengyelország és Csehország már megkezdte a kamatcsökkentést, Magyarországon a szigor tartósnak ígérkezik. Milyenek a régiós kamatkilátások?

Kapaszkodik a forint

Lassan tényleg a 390-.es szintet támadja a forint, a jelenlegi 390,3-as érték 0,1%-kal alacsonyabb a szerda estinél. A dollárral szemben 334,8-nál jár a forint.

Megint a 390-es szinttel flörtöl a forint

Csütörtök reggel 390,62-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. Ugyanakkor újra

reális esély van arra, hogy akár a 390-es szintet is támadja a magyar deviza.

Utoljára múlt hét kedden járt arra az árfolyam mielőtt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arról beszélt, hogy véleménye szerint eljött a kamatcsökkentés ideje. A nyilatkozatot a befektetők aggasztóan értékelték, hiszen egyrészt konfliktus kezdett kirajzolódni a kormány és a jegybank között, másrészt az elmúlt hónapokban éppen a világviszonylatban is magas, 6,5%-os alapkamat jelentette a forint legfontosabb támaszát. Nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy elüljön a piaci feszültség, így beszélhetünk ma újra arról, hogy a nap végére 390 alatti euróárfolyam sem elképzelhetetlen.

Persze az is kell a forint újbóli erőre kapásához, hogy a nemzetközi piacokon is viszonylagos nyugalom van. Pénteken ugyan megijesztette kicsit a befektetőket Donald Trump azzal, hogy 100%-os extra vámot helyezett kilátásba minden kínai termékre, azonban a hétvégén már az amerikai elnök is sokkal óvatosabb hangnemet ütött meg. Trump egyelőre bízik a megegyezésben november elseje előtt, szerinte a kínaiaknak sem érdeke a vámháború eszkalálódása, éppen ezért egyelőre kivárás jellemzi a piacot. Ha azonban nem lesz megegyezés és ezek a vámok élesednek, akkor az megint komolyabb kilengéseket hozhat. Az euró-dollár jegyzés megjárta az 1,16 alatti szintet is, a dollár erősödéssel reagált Trump fenyegetésére, de mostanra 1,1656-ig emelkedett vissza a keresztárfolyam.

