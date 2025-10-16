  • Megjelenítés
Lefékezett a forint
Deviza

Lefékezett a forint

Portfolio
Az utóbbi napok erősödése után csütörtökön megint reális esélye van a forintnak arra, hogy a lélektanilag is fontos 390-es szint alá erősödjön az euróval szemben. A múlt héten a kormány és a jegybank között kezdődött üzengetés lökte felfelé kicsit az árfolyamot, azóta viszont nem jöttek újabb aggasztó nyilatkozatok, így lassan talán oldódik a feszültség. A nemzetközi monetáris politika aktualitásaival és a forint árfolyamával foglalkozik majd következő Signature klubunk október 21-én.
Megosztás

Késik a német repülőrajt

A Bundesbank szerint a német gazdaság a harmadik negyedévben legfeljebb stagnált; az ipart strukturális gondok és amerikai vámok terhelik, a beruházások és az építőipar pedig továbbra is gyenge - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Késik a német repülőrajt
Megosztás

Nagyot fékezett a forint

Mintegy 60 fillért emelkedett az euró árfolyama az elmúlt percekben, így a jegyzés visszatért a 390-es szint közelébe (389,9).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai fizetőeszköz a dollárral szemben is gyengülni kezdett: a 12 óra után tapasztalt 334-es árfolyamhoz képest mostanra 334,8-ig emelkedett a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Túlélte a vihart a francia kormány – de a neheze még most jön

A francia kormány a mai napon átvészelte mindkét bizalmatlansági szavazást. Ezzel a Sebastien Lecornu vezette kabinet újabb lehetőséget kapott arra, hogy megpróbálja kidolgozni és elfogadtatni a jövő évi költségvetést és elkerülje a politikai válság eszkalálódását.

Tovább a cikkhez
Túlélte a vihart a francia kormány – de a neheze még most jön
Megosztás

Kapaszkodik 390 alatt is a forint

Kora délutánra 389,6-ig erősödött a forint az euróval szemben, ezzel 0,3%-os javulásban van a magyar deviza szerdához képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mi lesz az árfolyamokkal?

Következő befektetői klubunkon a devizapiacokat meghatározó monetáris politikai döntésekkel fogunk foglalkozni. Még több információ ide kattintva!

signature_2025_kamatcsokkentesi_ciklus_1140x384_1-hu-1956
Megosztás

390 alatt az euró

Folytatódik a forint erősödése, az elmúlt percekben 390 alá került az euró jegyzése, ami már 0,2%-kal alacsonyabb a szerda esti szintnél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapaszkodik a forint

Lassan tényleg a 390-.es szintet támadja a forint, a jelenlegi 390,3-as érték 0,1%-kal alacsonyabb a szerda estinél. A dollárral szemben 334,8-nál jár a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megint a 390-es szinttel flörtöl a forint

Csütörtök reggel 390,62-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent a tegnap esti szinthez képest. Ugyanakkor újra

reális esély van arra, hogy akár a 390-es szintet is támadja a magyar deviza.

Utoljára múlt hét kedden járt arra az árfolyam mielőtt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján arról beszélt, hogy véleménye szerint eljött a kamatcsökkentés ideje. A nyilatkozatot a befektetők aggasztóan értékelték, hiszen egyrészt konfliktus kezdett kirajzolódni a kormány és a jegybank között, másrészt az elmúlt hónapokban éppen a világviszonylatban is magas, 6,5%-os alapkamat jelentette a forint legfontosabb támaszát. Nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy elüljön a piaci feszültség, így beszélhetünk ma újra arról, hogy a nap végére 390 alatti euróárfolyam sem elképzelhetetlen.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Persze az is kell a forint újbóli erőre kapásához, hogy a nemzetközi piacokon is viszonylagos nyugalom van. Pénteken ugyan megijesztette kicsit a befektetőket Donald Trump azzal, hogy 100%-os extra vámot helyezett kilátásba minden kínai termékre, azonban a hétvégén már az amerikai elnök is sokkal óvatosabb hangnemet ütött meg. Trump egyelőre bízik a megegyezésben november elseje előtt, szerinte a kínaiaknak sem érdeke a vámháború eszkalálódása, éppen ezért egyelőre kivárás jellemzi a piacot. Ha azonban nem lesz megegyezés és ezek a vámok élesednek, akkor az megint komolyabb kilengéseket hozhat. Az euró-dollár jegyzés megjárta az 1,16 alatti szintet is, a dollár erősödéssel reagált Trump fenyegetésére, de mostanra 1,1656-ig emelkedett vissza a keresztárfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Signatárfolyam-befektetés-digitális-gazdaság-innováció-pénzügy-technológia-tőke-valuta dollár
Deviza
Exkluzív esemény, lehull a lepel a devizaárfolyamokról
Pénzcentrum
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility