Itt a fordulat a forintnál!

Az elmúlt hetekben a régiós bankoknál, elsősorban az Egyesült Államokban, komoly aggodalmak merültek fel a hitelek minőségével és a veszteségekkel kapcsolatban. A Zions Bank bejelentette, hogy két kereskedelmi hitelén 50 millió dolláros veszteséget kell leírnia, mivel a hitelfelvevők pénzügyi adataival kapcsolatban csalás gyanúja merült fel. Hasonló pénzügyi visszaélés lehetősége áll fenn a Western Alliance Banknál is. Ezzel párhuzamosan több közepes méretű vállalat, például a First Brands és a Tricolor Holdings csődvédelmet kért, ami további bizonyíték arra, hogy nem csak a kisebb hitelfelvevők kerültek bajba, hanem a nagyobb szereplők is, ami könnyen láncreakciót indíthat el.

Ez a helyzet azért különösen aggasztó, mert ha olyan vállalatok sem tudják visszafizetni hiteleiket, amelyek korábban jó pénzügyi besorolással rendelkeztek, az megingathatja a hitelezői bizalmat. A bankok ilyenkor óvatosabbá válnak, szigorítják a hitelkihelyezést, és növelik a tartalékokat a várható veszteségek fedezésére. A veszteségek leírása és a csődeljárások hatására a bankok mérlegében tőkehiány vagy likviditási feszültségek alakulhatnak ki. A nem banki hitelezési szektor növekedése ráadásul tovább fokozza a sérülékenységet, mivel ez a szektor lazább szabályozás alatt működik, és veszteségei gyorsan átgyűrűzhetnek a hagyományos bankrendszerbe.

A bankrendszeri stressz még akkor is tartós negatív hatást gyakorolhat a gazdaságra, ha nem válik rendszerszintűvé. A múltbeli adatok azt mutatják, hogy egy pénzügyi zavar akár 1 százalék körüli GDP-visszaesést is okozhat az első évben, a beruházások pedig később még erősebben csökkenhetnek. A banki hitelezés visszaesése felerősíti a recesszió hatásait: a pénzintézetek magasabb kockázati felárakat számítanak fel, ami tovább rontja a hitelfelvételi feltételeket, így a pénzügyi feszültség önmagát erősítő folyamattá válik.

A jelenlegi fejlemények tehát nem pusztán elszigetelt problémák, hanem egy szélesebb körű bizalmi válság jelei lehetnek. A bankok által leírt veszteségek és a megnövekedett hitelezési kockázatok egyaránt gyengítik a pénzügyi közvetítő rendszert. Ha a befektetők megkérdőjelezik a bankok stabilitását, a betétkivonások és a tőkepiaci nyomás újabb instabilitást okozhatnak. Egy ilyen folyamat könnyen hasonlíthat a 2008-as válság előzményeihez, amikor a rossz hitelek először csak elszigeteltnek tűntek, majd gyorsan rendszerszintű problémává váltak.

A banki stressz és a hitelpiaci bizonytalanság a devizapiacokat sem hagyja érintetlenül.

Ilyenkor erősödik a menekülőeszközök iránti kereslet: a befektetők biztonságosabbnak tartják a dollárt, a svájci frankot vagy a japán jent, miközben a kockázatosabb, feltörekvő piaci devizák, mint a forint gyengülnek.

A pénzügyi instabilitás hatására a globális likviditás csökken, ami volatilis árfolyammozgásokat okoz, ezt érzi meg most a forint is.

A dollárhoz képest – amelyet magát is ütnek a banki aggályok miatt – gyengült a magyar deviza: 334,6 fölé is felszúrt az árfolyam, ahonnan most 333,75 alá korrigált vissza az árfolyam.

Az euróhoz képest a napi csúcs 391,4 felett volt eddig, de mostanra már 390,9-ig tudott visszajönni a magyar valuta kurzusa.