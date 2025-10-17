Itt a fordulat a forintnál!

A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
390 alatt az árfolyam
Az elmúlt egy órában erősödésnek indult a forint, melynek nyomán az euróval szembeni jegyzések a 389,40-es szinthez közelítettek.
A forint erősödése mindenképp érdekes annak fényében, hogy reggel óta menetelésben van az amerikai dollár.
390-nél ragadt az árfolyam
A déli órákban stabil a forint árfolyama, az euróval szembeni kurzusa a 390,60-as szint környékén mozog.
A banki aggályok miatt ráugrottak a tartalékdevizákra
A dolláron nagyon nő a nyomás a régiós bankok újabb bedőlési kaszkádja miatt, miközben a befektetők kockázatkerülő hangulatban menekülnek a biztonságosabb devizákba. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 4 százalék alá, 3,93 százalékra esett, ami tovább erősítette a jen és a svájci frank iránti keresletet. Az USD/JPY árfolyam 150 alá, 149,5 környékére süllyedt.
Eközben az EUR/USD enyhén, 1,17-ig erősödött, ahonnan aztán visszakorrigált az európai részvénypiaci hangulatromlás miatt.
A svájci frank pedig 0,7890-re esett vissza. A dollár gyengülése ellenére a nyersanyagdevizák – köztük az ausztrál dollár – alulteljesítenek, mivel a tőzsdéken széles körű eladási hullám indult.
Az amerikai bankrendszeri aggodalmak miatt ütik a devizákat is
Az elmúlt hetekben a régiós bankoknál, elsősorban az Egyesült Államokban, komoly aggodalmak merültek fel a hitelek minőségével és a veszteségekkel kapcsolatban. A Zions Bank bejelentette, hogy két kereskedelmi hitelén 50 millió dolláros veszteséget kell leírnia, mivel a hitelfelvevők pénzügyi adataival kapcsolatban csalás gyanúja merült fel. Hasonló pénzügyi visszaélés lehetősége áll fenn a Western Alliance Banknál is. Ezzel párhuzamosan több közepes méretű vállalat, például a First Brands és a Tricolor Holdings csődvédelmet kért, ami további bizonyíték arra, hogy nem csak a kisebb hitelfelvevők kerültek bajba, hanem a nagyobb szereplők is, ami könnyen láncreakciót indíthat el.
Ez a helyzet azért különösen aggasztó, mert ha olyan vállalatok sem tudják visszafizetni hiteleiket, amelyek korábban jó pénzügyi besorolással rendelkeztek, az megingathatja a hitelezői bizalmat. A bankok ilyenkor óvatosabbá válnak, szigorítják a hitelkihelyezést, és növelik a tartalékokat a várható veszteségek fedezésére. A veszteségek leírása és a csődeljárások hatására a bankok mérlegében tőkehiány vagy likviditási feszültségek alakulhatnak ki. A nem banki hitelezési szektor növekedése ráadásul tovább fokozza a sérülékenységet, mivel ez a szektor lazább szabályozás alatt működik, és veszteségei gyorsan átgyűrűzhetnek a hagyományos bankrendszerbe.
A bankrendszeri stressz még akkor is tartós negatív hatást gyakorolhat a gazdaságra, ha nem válik rendszerszintűvé. A múltbeli adatok azt mutatják, hogy egy pénzügyi zavar akár 1 százalék körüli GDP-visszaesést is okozhat az első évben, a beruházások pedig később még erősebben csökkenhetnek. A banki hitelezés visszaesése felerősíti a recesszió hatásait: a pénzintézetek magasabb kockázati felárakat számítanak fel, ami tovább rontja a hitelfelvételi feltételeket, így a pénzügyi feszültség önmagát erősítő folyamattá válik.
A jelenlegi fejlemények tehát nem pusztán elszigetelt problémák, hanem egy szélesebb körű bizalmi válság jelei lehetnek. A bankok által leírt veszteségek és a megnövekedett hitelezési kockázatok egyaránt gyengítik a pénzügyi közvetítő rendszert. Ha a befektetők megkérdőjelezik a bankok stabilitását, a betétkivonások és a tőkepiaci nyomás újabb instabilitást okozhatnak. Egy ilyen folyamat könnyen hasonlíthat a 2008-as válság előzményeihez, amikor a rossz hitelek először csak elszigeteltnek tűntek, majd gyorsan rendszerszintű problémává váltak.
A banki stressz és a hitelpiaci bizonytalanság a devizapiacokat sem hagyja érintetlenül.
Ilyenkor erősödik a menekülőeszközök iránti kereslet: a befektetők biztonságosabbnak tartják a dollárt, a svájci frankot vagy a japán jent, miközben a kockázatosabb, feltörekvő piaci devizák, mint a forint gyengülnek.
A pénzügyi instabilitás hatására a globális likviditás csökken, ami volatilis árfolyammozgásokat okoz, ezt érzi meg most a forint is.
A dollárhoz képest – amelyet magát is ütnek a banki aggályok miatt – gyengült a magyar deviza: 334,6 fölé is felszúrt az árfolyam, ahonnan most 333,75 alá korrigált vissza az árfolyam.
Az euróhoz képest a napi csúcs 391,4 felett volt eddig, de mostanra már 390,9-ig tudott visszajönni a magyar valuta kurzusa.
Zsiday Viktor szerint ez lehet a következő nyerő magyar befektetés
Ha jól alakulnak a dolgok, akár komoly hozamot is lehet realizálni a következő egy évben magyar hosszabb állampapírokkal - vetíti előre Zsiday Viktor profi befektető friss blogbejegyzésében. Már csak pár nap, és érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja, ahol a monetáris politika, a kamatok, és a kötvényhozamok kilátása is terítékre kerül.
Lendületes gyengülésben a forint
Egyelőre nem indul jól a nap a forintnak: az euróárfolyam már 391,2-ig ment fel. Mivel a lengyel zloty is gyengül, ez leginkább feltörekvő piaci átárazást jelent.
A dollárral szemben is szenved a magyar deviza: már 334 felett jár az árfolyam, ami fél egységnyi gyengülést jelent eddig.
Akkora a baj a magyar nyugdíjrendszerrel, hogy Brüsszel felelősségre vonná a kormányt
Az Európai Bizottság új mechanizmust dolgoz ki, amely az uniós források kifizetését a tagállamok nyugdíjrendszereinek pénzügyi fenntarthatóságához kötné. Brüsszel a következő, 2028-tól induló többéves költségvetésben már konkrét reformfeltételekhez kapcsolná a támogatásokat, hogy a tagállamokat rákényszerítse a strukturális átalakításokra. A cél az, hogy a nyugdíjrendszerek ne terheljék túl az állami költségvetéseket egy elöregedő Európában, ahol a nyugdíjasok több mint 80 százaléka kizárólag állami ellátásból él. A terv különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, ahol a kormány a helyreállítási tervben már vállalta, de eddig nem hajtotta végre a nyugdíjreformot – miközben a 2026-os választások előtt újra felpörögtek a politikai ígéretek a 14. havi nyugdíjról és az emelésekről.
390 ezer forintot kap kézhez a magyar társadalom közepe
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete augusztusban 9,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó medián kereset 389 600 forint volt.
Olyan dolgok történnek most a forinttal, amire kevesen számítottak
Péntek reggel egyelőre az a meghatározó, hogy a dollár gyengélkedik a globális kereskedelmi feszültségek és az amerikai gazdaság gyengülő jelei miatt, ami erősíti a Fed további kamatcsökkentéseinek valószínűségét.
A dollárindex a legnagyobb heti esését könyvelheti el közel három hónap óta, miközben az amerikai kormányzati leállás akadályozza a kulcsfontosságú gazdasági adatok közzétételét.
Az éjszaka a jen erősödött, miután Kazuo Ueda, a Bank of Japan kormányzója a hónap során lehetséges kamatemelésről beszélt. A jegybank vezetője Washingtonban kijelentette, hogy készen állnak növelni az irányadó kamatlábat, ha növekedési és árelőrejelzéseik megvalósulásának valószínűsége emelkedik.
A piacokon a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak és az amerikai kormányzati leállás (shutdown) együttesen sebezhetővé teszik a dollárt. Jól látszik ez a dollárindexen, amely a zöldhasú értékét méri egy valutakosárral szemben, 0,1%-kal csökkent 98,19-re, és a hét során 0,7%-os esést mutat - ez a legnagyobb ötnapos visszaesés július vége óta.
Az euró 0,2%-kal erősödött 1,1708 dollárra.
Mennyi pénteken a forintárfolyam?
Péntek reggel a forint tovább erősödik a dollárral szemben: az USD/HUF árfolyam 333 forint közelébe süllyedt, ami ötnapos mélypontot jelent, közel a forintárfolyam hónap eleji szintjéhez.
A hét elején még 339 forint fölött is járt a jegyzés, így a magyar fizetőeszköz azóta mintegy 1,5 százalékot erősödött az amerikai devizával szemben.
A fordulat kedd délután után vált tartóssá, azóta lépcsőzetesen gyengül a dollár, miközben a forint stabilizálódott az euróval szemben is.
A forint az euróval szemben is erősödött a hét második felében, bár péntek reggelre már enyhe korrekció látható a piacon. Az EUR/HUF árfolyam jelenleg 390,25 forint körül alakul, ami 0,09 százalékos napi emelkedést jelent, de még így is fél százalékkal alacsonyabb a hét eleji szinteknél.
A hétfői 392 forint feletti árfolyamhoz képest tehát a forint közel 2 egységgel erősödött, mielőtt csütörtök délután 389 alá is benézett.
Az árfolyammozgások mögött elsősorban a nemzetközi piaci hangulat áll: a dollár gyengülésével párhuzamosan a befektetők kockázatvállalási kedve nőtt, ami a régiós devizáknak – köztük a forintnak – is kedvezett. A péntek reggeli kereskedésben a 389,8–390,5 forintos sávban mozog a jegyzés, miközben a piaci szereplők már a jövő heti MNB-döntés irányjelzéseit várják.
Az árfolyammozgásokat továbbra is a nemzetközi piaci hangulat határozza meg: a dollár gyengülése és a befektetők növekvő kockázatvállalási kedve kedvez a régiós devizáknak, köztük a forintnak is. A piacok elsősorban az eurózóna szeptemberi inflációjának végleges adatát figyelik, amelyet 11 órakor közölnek, majd délután fél háromkor érkeznek az amerikai importárak szeptemberi statisztikái. A nap második felében, 15:15-kor az Egyesült Államok szeptemberi kapacitáskihasználtsági és ipari termelési adatait is közzéteszik, amelyek további jelzéseket adhatnak a gazdasági aktivitásról és a kamatvárakozások alakulásáról.
