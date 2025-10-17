  • Megjelenítés
Olyan devizaleértékelés indult, hogy egyből történelmi mélypontot hozott
Olyan devizaleértékelés indult, hogy egyből történelmi mélypontot hozott

A török líra újabb történelmi mélypontra süllyedt, folytatva lassú értékvesztését, miközben az ankarai döntéshozók várhatóan továbbra is engedik gyengülni a valutát, amíg az nem haladja meg az infláció ütemét – jelentette a Bloomberg.

A líra pénteken a korai kereskedésben 0,2%-kal 41,9500-ra gyengült a dollárral szemben, majd később 41,9477-re korrigált.

A török fizetőeszköz idén már 16%-ot veszített értékéből, és a 15. veszteséges hete felé tart.

„A líra gyengülése nem meglepő – a valuta 2023 óta átlagosan szinte minden második nap történelmi mélypontot ért el a dollárral szemben” – nyilatkozta Emre Akcakmak, az East Capital Group vezető portfólió tanácsadója a hírügynökségnek. Hozzátette, hogy a befektetők számára két dolog fontos:

rendelkezik-e a jegybank elegendő tartalékkal a rendezett leértékelés kezeléséhez, illetve milyen ütemben történik ez a leértékelődés.

A török kormány az úgynevezett „reálfelértékelődés” politikáját követi, ami azt jelenti, hogy a líra értékvesztését a fogyasztói infláció szintje alatt kívánja tartani. A szeptemberi vártnál gyorsabb infláció ellenére a valuta továbbra is lassú ütemben gyengül. A jegybank októberben már nem hivatkozott kifejezetten a reálfelértékelődési politikára, bár jelezte, hogy továbbra is ez a várt politikai eredmény.

A török éves infláció szeptemberben több mint egy év után először gyorsult, a október 3-án közzétett jelentés szerint.

A dollár-líra devizapár implikált volatilitása visszafogott maradt, a márciusi szint közelében mozog. Az elmúlt hat hónapban a líra napi átlagos vesztesége körülbelül 0,08% volt a Bloomberg számításai szerint.

