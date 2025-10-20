Fordulat a forintnál

333 közelében a dollár
A dollár több mint egy egységet gyengült délután a forinttal szemben, árfolyama 333 közelében áll.
Erősödik a forint
Délután a forint a 388,5-ös szintig erősödött az euróval szemben, ez közel egy egységet jelent.
Nincsenek nagy mozgások a forintpiacon
A forint piacán nincsenek nagy mozgások,
- az euró 389 és 390,
- a dollár 333,1 és 334,5 között mozog.
Varga Mihály szerint napirendre kerülhet az euróbevezetés kérdése
A Magyar Nemzeti Bank elmúlt félévben folytatott kiszámítható monetáris politikája elősegítette az infláció fokozatos közeledését a 2-4 százalékos jegybanki toleranciasávhoz - mondta Varga Mihály jegybankelnök az Országgyűlés Gazdasági bizottságának hétfői ülésén. Többek között arról is beszélt, hogy ha az euróbevezetés feltételei teljesülnek, akkor napirendre kerülhet a kérdés.
Kicsit gyengül a forint
A forint az euróval szemben a 390-es szint alatt forog: mintegy 0,4 egységgel (0,1 százalék) gyengébb mint az előző kereskedési nap végén.
390 felé tart a forint
A forint az euróval szemben kis mértékben gyengült délelőtt, de még nincs egyértelmű iránya a kereskedésnek.
Keresi az irányt a forint
Keresi az irányt a forint,
- az euró 389,5
- a dollár pedig 334 forint körül mozog.
Zuhannak az energiaárak és ez húzza magával a termelői árakat Németországban
Németországban lassult a termelői árak csökkenése szeptemberben havi és éves összevetésben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői közlése szerint. A termelői árak csökkenését elsősorban az energiaárak mérséklődése okozta.
334 felett a dollár
A dollár árfolyama 334 felett jár, miközben korábban 333,2-is erősödött a forint.
Nem változtatott a kamaton a kínai jegybank
A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az éves és az ötéves kamat szintjén hétfőn, így azok az ötödik egymást követő hónapban maradtak rekordalacsony szinten.
Egyre lassul a kínai növekedés
Az elemzők által vártnál némileg nagyobb ütemben nőtt Kína gazdasági teljesítménye éves összevetésben az idei harmadik negyedévben, de a bővülés lassult a második negyedévihez képest - közölte a statisztikai hivatal hétfőn.
Közeledik a budapesti békecsúcs - Merre indul a forint?
A forint az euróval szemben a 389-es szint magasságában indította a hetet, míg a dollár gyengül a hazai devizával szemben, reggel 333,6 körül forog.
Az euró eközben 0,12 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A piacok figyelme ma nemcsak a háború esetleges diplomáciai fordulataira irányul, hanem több, a nemzetközi pénzügyi stabilitást érintő hírre is.
Az Egyesült Államokban három kisebb bank pénzügyi problémáiról érkeztek hírek pénteken, de a szakértők szerint a potenciális veszteségek mértéke egyelőre nem utal rendszerszintű kockázatra.
Emellett az amerikai–kínai vámháború is a befektetői bizalom egyik fő tényezője maradt: Donald Trump amerikai elnök másfél hete jelentette be, hogy november elsejétől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre. Bár azóta némileg csillapodott a feszültség, az intézkedés hatálybalépésének közeledtével ismét nőhet a piaci bizonytalanság.
