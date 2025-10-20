  • Megjelenítés
Gyengül a forint
Gyengül a forint
Gyengül a forint

A forint stabilan, enyhe erősödéssel kezdte a hetet, de kora délelőttre ez az erő eltűnt. A nemzetközi piacokon több bizonytalansági tényező is alakítja a hangulatot az ukrajnai háború lehetséges lezárásától az amerikai bankpiaci hírekig és az amerikai–kínai vámháború fejleményeiig. Hétfő reggel közölték, hogy az elemzők által vártnál némileg nagyobb ütemben nőtt Kína gazdasági teljesítménye éves összevetésben az idei harmadik negyedévben, de a bővülés lassult a második negyedévihez képest
Kicsit gyengül a forint

A forint az euróval szemben a 390-es szint alatt forog: mintegy 0,4 egységgel (0,1 százalék) gyengébb mint az előző kereskedési nap végén.

390 felé tart a forint

A forint az euróval szemben kis mértékben gyengült délelőtt, de még nincs egyértelmű iránya a kereskedésnek.

Keresi az irányt a forint

Keresi az irányt a forint,

  • az euró 389,5
  • a dollár pedig 334 forint körül mozog.
Zuhannak az energiaárak és ez húzza magával a termelői árakat Németországban

Németországban lassult a termelői árak csökkenése szeptemberben havi és éves összevetésben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői közlése szerint. A termelői árak csökkenését elsősorban az energiaárak mérséklődése okozta.

Zuhannak az energiaárak és ez húzza magával a termelői árakat Németországban
334 felett a dollár

A dollár árfolyama 334 felett jár, miközben korábban 333,2-is erősödött a forint.

Nem változtatott a kamaton a kínai jegybank

A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az éves és az ötéves kamat szintjén hétfőn, így azok az ötödik egymást követő hónapban maradtak rekordalacsony szinten.

Nem változtatott a kamaton a kínai jegybank
Egyre lassul a kínai növekedés

Az elemzők által vártnál némileg nagyobb ütemben nőtt Kína gazdasági teljesítménye éves összevetésben az idei harmadik negyedévben, de a bővülés lassult a második negyedévihez képest - közölte a statisztikai hivatal hétfőn.

Egyre lassul a kínai növekedés
Közeledik a budapesti békecsúcs - Merre indul a forint?

A forint az euróval szemben a 389-es szint magasságában indította a hetet, míg a dollár gyengül a hazai devizával szemben, reggel 333,6 körül forog.

Az euró eközben 0,12 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.

A piacok figyelme ma nemcsak a háború esetleges diplomáciai fordulataira irányul, hanem több, a nemzetközi pénzügyi stabilitást érintő hírre is.

Az Egyesült Államokban három kisebb bank pénzügyi problémáiról érkeztek hírek pénteken, de a szakértők szerint a potenciális veszteségek mértéke egyelőre nem utal rendszerszintű kockázatra.

Emellett az amerikai–kínai vámháború is a befektetői bizalom egyik fő tényezője maradt: Donald Trump amerikai elnök másfél hete jelentette be, hogy november elsejétől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre. Bár azóta némileg csillapodott a feszültség, az intézkedés hatálybalépésének közeledtével ismét nőhet a piaci bizonytalanság.

