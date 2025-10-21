10 éve nem történt ilyen a svájci frankkal

A svájci frank az euróval szemben közel egy évtizedes csúcsra emelkedett, ahogy a befektetők menedéket keresnek a piacokat felforgató vám- és politikai kockázatok miatt.
A hétfői kereskedésben az árfolyam 0,92146 euró/frank szintet ért el, ami mindössze 0,2%-ra van a 2015 januárjában látott szintektől. A frank az egyetlen G10-es valuta, amely az elmúlt hónapban erősödni tudott a dollárral szemben, miközben felerősödtek a vámháborús félelmek, nőtt a politikai bizonytalanság Franciaországban és Japánban, valamint újra nyomás alá kerültek az amerikai regionális bankok.
Az opciós piacok aktivitása is megerősíti a keresletet: a DTCC adatai szerint az euró/svájci frank ügyletek forgalma augusztus óta a legmagasabbra nőtt, míg a dollár/frank kontraktusoké egyhavi csúcsot ért el.
