10 éve nem történt ilyen a svájci frankkal

A befektetők a svájci frank felé fordulnak a növekvő vámháborús és politikai bizonytalanság közepette. A frank 2015 óta nem látott szintekre erősödött az euróval szemben, miközben az egyetlen G10-es deviza, amely az elmúlt hónapban az amerikai dollárral szemben is erősödni tudott.

A svájci frank az euróval szemben közel egy évtizedes csúcsra emelkedett, ahogy a befektetők menedéket keresnek a piacokat felforgató vám- és politikai kockázatok miatt.

A hétfői kereskedésben az árfolyam 0,92146 euró/frank szintet ért el, ami mindössze 0,2%-ra van a 2015 januárjában látott szintektől. A frank az egyetlen G10-es valuta, amely az elmúlt hónapban erősödni tudott a dollárral szemben, miközben felerősödtek a vámháborús félelmek, nőtt a politikai bizonytalanság Franciaországban és Japánban, valamint újra nyomás alá kerültek az amerikai regionális bankok.

Az opciós piacok aktivitása is megerősíti a keresletet: a DTCC adatai szerint az euró/svájci frank ügyletek forgalma augusztus óta a legmagasabbra nőtt, míg a dollár/frank kontraktusoké egyhavi csúcsot ért el.