Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap alapvetően kisebb mozgásokkal telt a nap a forint piacán. A dollárral szemben alig változott, az euróval szemben minimálisan erősödött az árfolyam.

Nemzetközi fronton a legfontosabb fejlemény, mogy

megválasztották az új japán miniszterelnököt, aki elkötelezett híve az alacsony kamatokkal finanszírozott költekezésnek.

Ennek globális hatásairól itt írtunk:

Ma reggel már 0,5%-os pluszban van a dollár a japán jennel szemben, míg az euróval szemben 0,15%-ot erősödött az euróval szemben.

Tegnap az amerikai elnök gazdasági tanácsadója elmondta, hogy szerinte napokon belül megegyezhetnek a demokraták és a republikánusok a kormányzati leállásról.

A mai nap nam jön fontos adat, viszont az EKB elnöke tart beszédet, valamint a mennyiségi korlátozás témakörében leginkább illetékes Fed Waller is megszólal ma. Háttéreseményként pedig a kínai negyedik plénum zajlik. Itt a pártvezetés meghatározza az ország következő éveinek politikai, gazdasági és ideológiai irányvonalát. A negyedik plénum általában kormányzás, jogállamiság, pártfegyelem, és belső stabilitás témájú.

