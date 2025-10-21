  • Megjelenítés
Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint
Deviza

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

Portfolio
A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forintot. A mai nap 389 körül áll az euróval és 334,8 körül a dollárral szemben a forint. Eközben nagyot gyengül a japán jen az új elnök miatt, Kínában pedig a poltikailag meghatározó negyedik plénumot tartják. A mai nap az EKB elnöke és a Fed egyik fontos döntéshozója is beszédet tart.
Megosztás

Magára talált a dollár, falnak szaladt a forint

A tegnapi nap alapvetően kisebb mozgásokkal telt a nap a forint piacán. A dollárral szemben alig változott, az euróval szemben minimálisan erősödött az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nemzetközi fronton a legfontosabb fejlemény, mogy

megválasztották az új japán miniszterelnököt, aki elkötelezett híve az alacsony kamatokkal finanszírozott költekezésnek.

Ennek globális hatásairól itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

Ma reggel már 0,5%-os pluszban van a dollár a japán jennel szemben, míg az euróval szemben 0,15%-ot erősödött az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Tegnap az amerikai elnök gazdasági tanácsadója elmondta, hogy szerinte napokon belül megegyezhetnek a demokraták és a republikánusok a kormányzati leállásról.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap nam jön fontos adat, viszont az EKB elnöke tart beszédet, valamint a mennyiségi korlátozás témakörében leginkább illetékes Fed Waller is megszólal ma. Háttéreseményként pedig a kínai negyedik plénum zajlik. Itt a pártvezetés meghatározza az ország következő éveinek politikai, gazdasági és ideológiai irányvonalát. A negyedik plénum általában kormányzás, jogállamiság, pártfegyelem, és belső stabilitás témájú.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Ebből lesz a nagy pénz, ha sikeres a budapesti békecsúcs

Nemsokára Budapesten találkozhat egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó tétje óriási, akár arra is van esély, hogy hirtelen megnyílik az út a béke irányába. Ugyan nem tudjuk, mi fog történni, de befektetőként az egyik legfontosabb feladat, hogy tudjuk, miből profitálhatunk, ha nagy előrelépés lesz a tárgyalásokon. A befektetési nyertesekre és vesztesekre koncentrálunk most.

Tovább a cikkhez
Ebből lesz a nagy pénz, ha sikeres a budapesti békecsúcs

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint-arfolyam
Deviza
Gellert kapott a forint, de így is erősödni tudott az euróra
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility