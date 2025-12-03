Jöhet a fordulat Amerikában - Hogy hat ez a befektetéseinkre?

Donald Trump hónapok óta arról beszél, hogy az amerikai gazdaságot a mostani magas kamatkörnyezet fojtogatja, és új Fed-elnökre van szükség, aki kész radikálisan levágni az alapkamatot. A piac egyre biztosabbra veszi, hogy ez a személy Kevin Hassett lehet, aki a várakozások szerint a kamatcsökkentések irányába mozdulna, egy ilyen irányváltás alapjaiban formálná át a részvény-, kötvény-, deviza- és nyersanyagpiacokat. Mutatjuk a várható hatásokat!

Le a kamatokkal

Az nem túl nagy titok, hogy Donald Trump nagyon várja már azt, hogy az amerikai jegybank elnöke ne Jerome Powell legyen, ahol lehetett belerúgott az elnök a jegybankelnökbe. Helyette egy olyan személyt szeretne Trump, aki sokkal inkább támogatja az amerikai gazdaság növekedését, vagyis alaposan levágja a jegybanki alapkamatot.

Trump több alkalommal elmondta, hogy az alapkamat indokolatlanul magas, legalább három százalékponttal magasabb, mint amekkorának lennie kellene, szerinte a magas kamatok visszatartják a gazdasági növekedést. Volt olyan kamatdöntő ülés, amikor Trump azt mondta, hogy azonnal 100 bázisponttal kellene csökkenteni a kamatot, de több alkalommal beszélt arról is, hogy a jelenlegi kamatszint súlyos teher az államadósság finanszírozására.

Az elnök szerint minden egyes százalékpont, amivel magasabb a kamat a kelleténél, évente 360 milliárd dollár refinanszírozási költséget jelent az USA-nak.