389 alatt az euró

A héten számos olyan fontos esemény történik, ami mozgathatja a devizapiacokat. A mai nap legfontosabb híre Németországból érkezik, az Ifo intézet gazdasági hangulatindexe ugyanis a kontinens legerősebb gazdaságának kilátásairól ad fontos információkat.

Az események szerdától gyorsulnak fel: aznap érkezik az amerikai fed kamatdöntése, amelyet másnap a japán jegybank és az Európai Központi Bank kamatdöntése követ.

A várakozások azt mutatják, hogy a három ülésből az első kettő lehet igazán érdekes: a Fed esetében a kamatcsökkentési ciklus folytatása várható, miközben a Bank of Japannak összetett makrogazdasági helyzetben kell határoznia a régóta belengetett kamatemelésről. A világ vezető jegybankjainak döntései a devizaárfolyamokra is komoly hatást gyakorolhatnak, így a hét második felében akár komolyabb mozgások is jöhetnek a piacokon.

A kamatdöntések mellett a csütörtök adatok szempontjából is fontos lesz, hiszen ekkor érkeznek a magyar, illetve európai harmadik negyedéves GDP-adatok.