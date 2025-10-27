  • Megjelenítés
389 alatt az euró
Deviza

389 alatt az euró

Portfolio
Csendes, de gyenge héten van túl a forint, amely a dollárral és az euróval szemben egyaránt enyhén leértékelődött. Történt mindez annak ellenére, hogy az MNB október 21-i kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a régiós és fejlett országokkal szemben megmaradó jelentős kamatkülönbözet ugyanis továbbra is erősíti a hazai devizát. A magyar jegybank döntése stabilan tartotta a devizapiacokat, így az elmúlt héten viszonylag szűk sávban mozgott az árfolyam. A mai napot iránykereséssel kezdte a forint, de az árfolyamokat leginkább az európai gazdaságról érkező hírek befolyásolhatják majd.
Megosztás

389 alá nézett be az euró árfolyama

Folytatódik a délután tapasztalt forinterősödés: az euró árfolyama az elmúlt percekben már 389 alá csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele

Olaszországi találkozója előtt kérdezték Orbán Viktort, aki szerint Donald Trump amerikai elnök nem érti az oroszok működését, és hibázott, amikor nemrég olajszankciókat vetett ki a háborút kezdeményező országra. Az amerikai olajszankciók kapcsán kijelentette, hogy hamarosan Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal tárgyaljon a kérdésről, mivel a szankciók súlyosan érintik a magyar gazdaságot.

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele
Megosztás

Összeszedte magát a dollár

Az elmúlt órában erősödni kezdett a dollár az euróval szemben, a jegyzés így a korábbi 1,1645-ről 1,1635 alá csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai deviza a forint ellenében is enyhe erősödést mutatott, de a zöldhasú jegyzése ezzel együtt is jóval a reggeli nyitáskor regisztrált szint alatt van (334,5).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter sajtótájékoztató keretében reagált Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet reggeli nyilatkozatára, amelyben az amerikai politikus az orosz energiafüggőség miatt bírálta a magyar kormányt. A külügyi tárca vezetője nyilatkozatában kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók hatályba lépése még odébb van, így a magyar energiaellátást nem fenyegeti közvetlen veszély. A kérdésről szükség esetén a jövő héten Orbán Viktor és Donald Trump személyesen is egyeztethet, a magyar kormányfő ugyanis Washingtonba látogat.

Tovább a cikkhez
Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump
Megosztás

389 felé araszol az euró árfolyama

Az elmúlt órában lassult, de nem állt meg a forint erősödése az euróval szemben, a jegyzés pedig ezzel a 389-es szint közelébe ért (az árfolyam most 389,2).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai deviza a dollárral szemben is jól tartja magát, a zöldhasú árfolyama most 334,3 forint körül ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?

Kínában az év első kilenc hónapjában 10,4 százalékkal esett a külföldi működőtőke befektetések (FDI) értéke éves összevetésben az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának közlése szerint.

Tovább a cikkhez
Beszédes számok érkeztek: elfordul a nyugati tőke Kínától?
Megosztás

Tartja jó pozícióját a forint

Egészen 389,2-ig erősödött a forint árfolyama az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama is fokozatosan csökken. A zöldhasú jegyzése most 334,2 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyot erősödött a forint

389,4-ig csökkent az euró árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Esik a dollár

Gyengül az amerikai dollár az euró és a forint ellenében is: az euróval szembeni jegyzés az elmúlt percekben a hajnali csúcs közelébe emelkedett (1,164), miközben a forint árfolyama 334,8 körül mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson

Várakozáson felüli eredményt ért el Javier Milei argentin elnök pártja az időközi parlamenti választásokon, szinte szabad utat kapva ezáltal a kemény megszorító politikán alapuló gazdaságpolitikai reform folytatásához.

Tovább a cikkhez
Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson
Megosztás

Feltámadt a forint

Egyre gyorsabban erősödik a forint a dollárral és az euróval szemben is: a közös európai valuta jegyzése az elmúlt percekben 389,6-ra, a dolláré 334,8-ra csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nem várt jó hír érkezett Németországból

Októberben ismét javult a német üzleti hangulat: az Ifo üzleti klímaindexe 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett, felülmúlva a várakozásokat.

Tovább a cikkhez
Nem várt jó hír érkezett Németországból
Megosztás

Ismét erősödik a forint

A reggeli hirtelen forintgyengülést óvatos piaci korrekció követte az elmúlt egy órában, melynek köszönhetően az euró jegyzése 390-ig, a dolláré pedig 335,3-ig csökkent. Az árfolyam most mindkét piacon a reggeli szint közelében van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mik mozgathatják a héten a devizaárfolyamokat?

A héten számos olyan fontos esemény történik, ami mozgathatja a devizapiacokat. A mai nap legfontosabb híre Németországból érkezik, az Ifo intézet gazdasági hangulatindexe ugyanis a kontinens legerősebb gazdaságának kilátásairól ad fontos információkat.

Az események szerdától gyorsulnak fel: aznap érkezik az amerikai fed kamatdöntése, amelyet másnap a japán jegybank és az Európai Központi Bank kamatdöntése követ.

A várakozások azt mutatják, hogy a három ülésből az első kettő lehet igazán érdekes: a Fed esetében a kamatcsökkentési ciklus folytatása várható, miközben a Bank of Japannak összetett makrogazdasági helyzetben kell határoznia a régóta belengetett kamatemelésről. A világ vezető jegybankjainak döntései a devizaárfolyamokra is komoly hatást gyakorolhatnak, így a hét második felében akár komolyabb mozgások is jöhetnek a piacokon.

A kamatdöntések mellett a csütörtök adatok szempontjából is fontos lesz, hiszen ekkor érkeznek a magyar, illetve európai harmadik negyedéves GDP-adatok.

Megosztás

Von der Leyen új mestertervet jelentett be: így szabadulna meg az EU a veszélyes függőségtől

Az Európai Bizottság új tervet indít „REsourceEU” néven, hogy csökkentse az EU kritikus nyersanyagok terén fennálló, Kínától való függőségét. A kezdeményezés célja alternatív források kiépítése, a körforgásos gazdaság erősítése és stratégiai partnerségek kialakítása olyan országokkal, mint Kanada vagy Ausztrália. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Európa nem ismételheti meg az orosz energiától való függés hibáját, és most időben kell cselekednie. Magyarország számára is kulcsfontosságú mestertervről rántotta le a leplet.

Tovább a cikkhez
Von der Leyen új mestertervet jelentett be: így szabadulna meg az EU a veszélyes függőségtől
Megosztás

Trump kimondta, amire a befektetők vártak

Donald Trump amerikai elnök szerint legkésőbb az év végéig megszülethet a döntés a Federal Reserve következő elnökéről. A lehetséges jelöltek köre Scott Bessent pénzügyminiszter szerint öt főre szűkült, a politikus pedig Hálaadás után tervezi Trump elé terjeszteni a végleges listát.

Tovább a cikkhez
Trump kimondta, amire a befektetők vártak
Megosztás

Felszúrt a forint

Felszúrt a forint árfolyama az euróval és dollárral szemben is: előbbi árfolyama 50, utóbbié 60 fillérrel emelkedett. Az európai fizetőeszköz egységéért most 390,2, a zöldhasúért 335,8 forintot kell fizetni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mi történt a múlt héten?

Bár a devizapiacok a múlt héten csendesek voltak, a forint összességében nem zárt jó időszakot.

A múlt heti enyhe forintgyengülés mögött főleg külső hírek álltak: pénteken a vártnál jobb euróövezeti menedzserindexek támogatták az eurót, így az EUR/USD árfolyama feljebb kúszott, ami az EUR/HUF-ot is felfelé tolta, mivel a forint nem tudta teljesen lekövetni az euró erősödését. Ugyanazon a napon az amerikai szeptemberi infláció 0,3 százalékos havi és 3 százalékos éves üteme vegyes dollárreakciót hozott; a képet inkább az határozta meg, hogy az eurózónás növekedési meglepetés javította az euró relatív kilátásait, ami összességében a forinttal szemben is euróerős irányt eredményezett.

Hazai oldalon az MNB október 21-i döntése – a 6,50 százalékos alapkamat változatlanul hagyása és a „türelmes” hangvétel – nem adott új, erőteljesen szigorodó üzenetet, így a korábbi carry trade-pozíciókban természetes profitrealizálás és némi pozícióigazítás is megjelent. A költségvetési pálya körüli hírek és a hiánycél emelkedésének kockázata fenn tartotta a kockázati felárakat, ami érzékenyebbé tette a forintot a külső hangulatváltozásokra, ezért az euróval szemben kismértékű gyengülés következett.

Megosztás

Felébredt álmából a forint

Jól kezdi a napot a hazai fizetőeszköz a két legfontosabb nemzetközi kulcsvalutával szemben: az euró árfolyama 390-ről 389,7-re csökkent, a dolláré pedig 335,5-ről 335,3-re.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker élesen bírálta Magyarországot, amiért szerinte „nem tett semmilyen konkrét lépést” az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére. Közben Donald Trump újabb gazdasági szankciók kivetését helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és azt üzente: „minden opció az asztalon van”, ha Vlagyimir Putyin nem ül a tárgyalóasztalhoz.

Tovább a cikkhez
Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni
Megosztás

Olyan találkozóra kerül sor, amibe beleremeghetnek a pénzpiacok

Van néhány olyan adat, esemény, amely mindig különös helyet foglal el a befektetők naptárjában, mert érkezésük komoly piaci hatással jár, akár átfordíthatja a befektetők gondolkodását is. Nos, a héten, négy ilyen adat, esemény is érkezik, ráadásul több országból is. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy túlzsúfolt hetünk lesz, rengeteg izgalommal és lehetőséggel.

Tovább a cikkhez
Olyan találkozóra kerül sor, amibe beleremeghetnek a pénzpiacok

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
forint euró
Deviza
Nagyon izgalmas napok jönnek a forint számára
Pénzcentrum
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility