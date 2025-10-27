Billeg a forint

Feltámadt a forint
Egyre gyorsabban erősödik a forint a dollárral és az euróval szemben is: a közös európai valuta jegyzése az elmúlt percekben 389,6-ra, a dolláré 334,8-ra csökkent.
Nem várt jó hír érkezett Németországból
Októberben ismét javult a német üzleti hangulat: az Ifo üzleti klímaindexe 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett, felülmúlva a várakozásokat.
Ismét erősödik a forint
A reggeli hirtelen forintgyengülést óvatos piaci korrekció követte az elmúlt egy órában, melynek köszönhetően az euró jegyzése 390-ig, a dolláré pedig 335,3-ig csökkent. Az árfolyam most mindkét piacon a reggeli szint közelében van.
Mik mozgathatják a héten a devizaárfolyamokat?
A héten számos olyan fontos esemény történik, ami mozgathatja a devizapiacokat. A mai nap legfontosabb híre Németországból érkezik, az Ifo intézet gazdasági hangulatindexe ugyanis a kontinens legerősebb gazdaságának kilátásairól ad fontos információkat.
Az események szerdától gyorsulnak fel: aznap érkezik az amerikai fed kamatdöntése, amelyet másnap a japán jegybank és az Európai Központi Bank kamatdöntése követ.
A várakozások azt mutatják, hogy a három ülésből az első kettő lehet igazán érdekes: a Fed esetében a kamatcsökkentési ciklus folytatása várható, miközben a Bank of Japannak összetett makrogazdasági helyzetben kell határoznia a régóta belengetett kamatemelésről. A világ vezető jegybankjainak döntései a devizaárfolyamokra is komoly hatást gyakorolhatnak, így a hét második felében akár komolyabb mozgások is jöhetnek a piacokon.
A kamatdöntések mellett a csütörtök adatok szempontjából is fontos lesz, hiszen ekkor érkeznek a magyar, illetve európai harmadik negyedéves GDP-adatok.
Von der Leyen új mestertervet jelentett be: így szabadulna meg az EU a veszélyes függőségtől
Az Európai Bizottság új tervet indít „REsourceEU” néven, hogy csökkentse az EU kritikus nyersanyagok terén fennálló, Kínától való függőségét. A kezdeményezés célja alternatív források kiépítése, a körforgásos gazdaság erősítése és stratégiai partnerségek kialakítása olyan országokkal, mint Kanada vagy Ausztrália. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Európa nem ismételheti meg az orosz energiától való függés hibáját, és most időben kell cselekednie. Magyarország számára is kulcsfontosságú mestertervről rántotta le a leplet.
Trump kimondta, amire a befektetők vártak
Donald Trump amerikai elnök szerint legkésőbb az év végéig megszülethet a döntés a Federal Reserve következő elnökéről. A lehetséges jelöltek köre Scott Bessent pénzügyminiszter szerint öt főre szűkült, a politikus pedig Hálaadás után tervezi Trump elé terjeszteni a végleges listát.
Felszúrt a forint
Felszúrt a forint árfolyama az euróval és dollárral szemben is: előbbi árfolyama 50, utóbbié 60 fillérrel emelkedett. Az európai fizetőeszköz egységéért most 390,2, a zöldhasúért 335,8 forintot kell fizetni.
Mi történt a múlt héten?
Bár a devizapiacok a múlt héten csendesek voltak, a forint összességében nem zárt jó időszakot.
A múlt heti enyhe forintgyengülés mögött főleg külső hírek álltak: pénteken a vártnál jobb euróövezeti menedzserindexek támogatták az eurót, így az EUR/USD árfolyama feljebb kúszott, ami az EUR/HUF-ot is felfelé tolta, mivel a forint nem tudta teljesen lekövetni az euró erősödését. Ugyanazon a napon az amerikai szeptemberi infláció 0,3 százalékos havi és 3 százalékos éves üteme vegyes dollárreakciót hozott; a képet inkább az határozta meg, hogy az eurózónás növekedési meglepetés javította az euró relatív kilátásait, ami összességében a forinttal szemben is euróerős irányt eredményezett.
Hazai oldalon az MNB október 21-i döntése – a 6,50 százalékos alapkamat változatlanul hagyása és a „türelmes” hangvétel – nem adott új, erőteljesen szigorodó üzenetet, így a korábbi carry trade-pozíciókban természetes profitrealizálás és némi pozícióigazítás is megjelent. A költségvetési pálya körüli hírek és a hiánycél emelkedésének kockázata fenn tartotta a kockázati felárakat, ami érzékenyebbé tette a forintot a külső hangulatváltozásokra, ezért az euróval szemben kismértékű gyengülés következett.
Felébredt álmából a forint
Jól kezdi a napot a hazai fizetőeszköz a két legfontosabb nemzetközi kulcsvalutával szemben: az euró árfolyama 390-ről 389,7-re csökkent, a dolláré pedig 335,5-ről 335,3-re.
