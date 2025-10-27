Megbillent a forint

Bár a devizapiacok a múlt héten csendesek voltak, a forint összességében nem zárt jó időszakot.

A múlt heti enyhe forintgyengülés mögött főleg külső hírek álltak: pénteken a vártnál jobb euróövezeti menedzserindexek támogatták az eurót, így az EUR/USD árfolyama feljebb kúszott, ami az EUR/HUF-ot is felfelé tolta, mivel a forint nem tudta teljesen lekövetni az euró erősödését. Ugyanazon a napon az amerikai szeptemberi infláció 0,3 százalékos havi és 3 százalékos éves üteme vegyes dollárreakciót hozott; a képet inkább az határozta meg, hogy az eurózónás növekedési meglepetés javította az euró relatív kilátásait, ami összességében a forinttal szemben is euróerős irányt eredményezett.

Hazai oldalon az MNB október 21-i döntése – a 6,50 százalékos alapkamat változatlanul hagyása és a „türelmes” hangvétel – nem adott új, erőteljesen szigorodó üzenetet, így a korábbi carry trade-pozíciókban természetes profitrealizálás és némi pozícióigazítás is megjelent. A költségvetési pálya körüli hírek és a hiánycél emelkedésének kockázata fenn tartotta a kockázati felárakat, ami érzékenyebbé tette a forintot a külső hangulatváltozásokra, ezért az euróval szemben kismértékű gyengülés következett.