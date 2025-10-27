  • Megjelenítés
FONTOS Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak
Megbillent a forint
Deviza

Megbillent a forint

Portfolio
Csendes, de gyenge héten van túl a forint, amely a dollárral és az euróval szemben egyaránt enyhén leértékelődött. Történt mindez annak ellenére, hogy az MNB október 21-i kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a régiós és fejlett országokkal szemben megmaradó jelentős kamatkülönbözet ugyanis továbbra is erősíti a hazai devizát. A magyar jegybank döntése stabilan tartotta a devizapiacokat, így az elmúlt héten viszonylag szűk sávban mozgott az árfolyam. A mai napot erősödéssel kezdi a forint, de az árfolyamokat leginkább az európai gazdaságról érkező hírek befolyásolhatják majd.
Megosztás

Felszúrt a forint

Felszúrt a forint árfolyama az euróval és dollárral szemben is: előbbi árfolyama 50, utóbbié 60 fillérrel emelkedett. Az európai fizetőeszköz egységéért most 390,2, a zöldhasúért 335,8 forintot kell fizetni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mi történt a múlt héten?

Bár a devizapiacok a múlt héten csendesek voltak, a forint összességében nem zárt jó időszakot.

A múlt heti enyhe forintgyengülés mögött főleg külső hírek álltak: pénteken a vártnál jobb euróövezeti menedzserindexek támogatták az eurót, így az EUR/USD árfolyama feljebb kúszott, ami az EUR/HUF-ot is felfelé tolta, mivel a forint nem tudta teljesen lekövetni az euró erősödését. Ugyanazon a napon az amerikai szeptemberi infláció 0,3 százalékos havi és 3 százalékos éves üteme vegyes dollárreakciót hozott; a képet inkább az határozta meg, hogy az eurózónás növekedési meglepetés javította az euró relatív kilátásait, ami összességében a forinttal szemben is euróerős irányt eredményezett.

Hazai oldalon az MNB október 21-i döntése – a 6,50 százalékos alapkamat változatlanul hagyása és a „türelmes” hangvétel – nem adott új, erőteljesen szigorodó üzenetet, így a korábbi carry trade-pozíciókban természetes profitrealizálás és némi pozícióigazítás is megjelent. A költségvetési pálya körüli hírek és a hiánycél emelkedésének kockázata fenn tartotta a kockázati felárakat, ami érzékenyebbé tette a forintot a külső hangulatváltozásokra, ezért az euróval szemben kismértékű gyengülés következett.

Megosztás

Felébredt álmából a forint

Jól kezdi a napot a hazai fizetőeszköz a két legfontosabb nemzetközi kulcsvalutával szemben: az euró árfolyama 390-ről 389,7-re csökkent, a dolláré pedig 335,5-ről 335,3-re.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker élesen bírálta Magyarországot, amiért szerinte „nem tett semmilyen konkrét lépést” az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére. Közben Donald Trump újabb gazdasági szankciók kivetését helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és azt üzente: „minden opció az asztalon van”, ha Vlagyimir Putyin nem ül a tárgyalóasztalhoz.

Tovább a cikkhez
Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni
Megosztás

Olyan találkozóra kerül sor, amibe beleremeghetnek a pénzpiacok

Van néhány olyan adat, esemény, amely mindig különös helyet foglal el a befektetők naptárjában, mert érkezésük komoly piaci hatással jár, akár átfordíthatja a befektetők gondolkodását is. Nos, a héten, négy ilyen adat, esemény is érkezik, ráadásul több országból is. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy túlzsúfolt hetünk lesz, rengeteg izgalommal és lehetőséggel.

Tovább a cikkhez
Olyan találkozóra kerül sor, amibe beleremeghetnek a pénzpiacok

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint euró
Deviza
Nagyon izgalmas napok jönnek a forint számára
Pénzcentrum
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility