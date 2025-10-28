Kritikus szint közelében a forint: ha ez megtörténik, minden megváltozhat
Kedd reggel óvatos a hangulat a devizapiacokon, miközben a fókusz a globális jegybanki üzeneteken, a friss makroadatokon és a dollár teljesítményén van.
A nap első óráinak meghatározó mozgása az USD/JPY alakulása: a dollár a jenhez képest 152,00 alá gyengült, nagyjából 0,6 százalékos napi visszaeséssel. A mozgás hátterében egyrészt Donald Trump elnök tokiói látogatása és a körülötte érkező üzenetek állnak, másrészt finom, de egyértelmű amerikai jelzések arra, hogy Washington nem bánná a jen erősödését.
A piaci szereplők emellett technikai tényezőket is figyelnek:
- a kurzus a korábbi, október 9–10. körüli csúcsoknál technikai dupla tetőt formálhatott, és a mai lefelé korrekció során a százórás mozgóátlag alá esett.
- Ez rövid távon semlegesebb képet ad, miközben a 200 órás mozgóátlag (151,69) felé nyílhat tér.
Az euró viszonylag stabilan tartja magát a dollárral szemben.
A jegyzés reggel 1,16541 körül volt, ami minimális, nagyjából 0,04 százalékos erősödést mutat a tegnapi záráshoz képest.
Az elmúlt napokban az euró lassan, de kitartóan kapaszkodik feljebb, ami részben az amerikai makroadatok körüli bizonytalanságnak és a közelgő inflációs kommunikációk miatti pozicionálásnak tudható be. Ha ez a trend megmarad, az euró ármozgása érezhetően rányomhatja bélyegét az euró/forint devizapár viselkedésére is, főleg a nap közepén érkező eurózónás adatközlések fényében.
A forint a dollárral szemben reggelre mérsékelt erősödést mutatott.
A USD/HUF árfolyam 333,37 forinton járt, ami nagyjából 0,07 százalékos süllyedést jelent a dollár oldalán.
A háromnapos pálya alapján a forint hétfő óta alapvetően kompakt sávban mozog, komolyabb kilengések nélkül. A technikai kép kifejezetten visszafogott: a piac a 333 forint körüli szinteket teszteli, és amennyiben a globális dollárbizalom tovább gyengül, akár még a 332–333 környékének letörése is szóba kerülhet.
E támasz közelében ugyanakkor érkezhetnek profitrealizálások, vagy újabb dollárvételi hullám, ha az amerikai adatok a mai napon erősebbre sikerülnek.
Az euró/forint árfolyam ma reggel szintén enyhe forinterősödést jelzett. A 388,53-as kurzus az előző záráshoz képest nagyjából 0,02 százalékos csökkenés a jegyzésben.
A háromnapos mozgás alapján a forint képes volt tartani az erejét az euróval szemben, jóllehet az euró/dollár enyhe emelkedése elvben inkább a forint gyengülése irányába mutatna. Ez arra utal, hogy a hazai fizetőeszköz jelenleg stabil, és a régiós összevetésekben sem tűnik alulteljesítőnek.
A piac a 388 forint körüli támaszt figyelheti rövid távon, míg felfelé a 389–390 forintos zóna kínálhat ellenállást.
A ma érkező makrogazdasági adatok a későbbi órákban komolyabb iránykeresést okozhatnak. Kora reggel már megjelent a német GfK fogyasztói bizalmi index novemberre, amely elsődlegesen az eurózóna hangulatára hat, és a közeli időszakban az euró árfolyamában okozhat iránykeresést. Délelőtt 11 órakor az EKB szeptemberi inflációs várakozásai érkeznek, ami meghatározó lehet a piac számára: erősebb inflációs várakozások esetén a monetáris szigorítás esélyeit árazhatják a befektetők, ami az eurót támogathatja.
Délután az amerikai adatok kerülnek fókuszba. A 15 órakor publikált Case-Shiller lakásárindex fontos jelzőszám az amerikai lakáspiac állapotáról, és közvetve a fogyasztói vagyonhatáson keresztül a gazdasági dinamika értékelésére is hat. Amennyiben az index erősebb a vártnál, az a dollárt erősítheti, amely a forint-dollár relációban is mozgásokat hozhat. Később, 16 órakor érkezik a Richmond Fed októberi feldolgozóipari indexe is: a termelési aktivitás javulása szintén a dollár irányába ható kockázat lehet, míg a gyengébb adat a dollár további gyengülését hozhatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült: ezt a szektort forgatta fel Magyarországon az AI
Kétsebességes AI-forradalom zajlik.
Még soha senki nem kaszált ekkorát a történelemben, de a mesterséges intelligencia romba döntheti az álmokat
Sorsdöntő pillanathoz érkeztek a bankok a McKinsey friss tanulmánya szerint.
Meglepő kutatás látott napvilágot: kétszer annyi testmozgásra lehet szüksége a férfiaknak, mint a nőknek
Ennyi aktivitásra van szükség az egészséges élethez.
Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil
Gyorsan hatottak a büntetőintézkedések.
Kiszivárgott: akár 30 ezer dolgozót is elküldhet egy amerikai óriásvállalat
Ez lenne az eddigi legnagyobb leépítés a cégnél.
Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz
A miniszterelnök szerint a delegációk folyamatosan tárgyalnak egymással.
Betör az AI-piacra az Nvidia kihívója: egyből ki is lőtt a részvény árfolyama
Nagy a versengés a cégek között.
Rejtélyes kínai űreszközről érkeztek felvételek: eddig nem ismert részletekre derült fény
Nem sok információ van a közel öt éve keringő objektumról.
Újabb könnyítés a lakástámogatásoknál, ezúttal a CSOK Pluszra került sor
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkot
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.