Kritikus szint közelében a forint: ha ez megtörténik, minden megváltozhat
Deviza

Portfolio
Egyelőre nyugodt a kedd reggel a devizapiacokon, enyhén forinterősödő hangulatot mutat. A dollár gyengélkedése a jennel szemben globálisan is enyhíti a dollár iránti keresletet, miközben az euró fokozatosan erősödik. A forint mindkét fő devizával szemben stabil képet mutat, azonban a nap előrehaladtával az eurózóna inflációs várakozásai és az amerikai ingatlanpiaci, illetve ipari aktivitási adatok érdemi ármozgást hozhatnak a piacokon.
Kedd reggel óvatos a hangulat a devizapiacokon, miközben a fókusz a globális jegybanki üzeneteken, a friss makroadatokon és a dollár teljesítményén van.

A nap első óráinak meghatározó mozgása az USD/JPY alakulása: a dollár a jenhez képest 152,00 alá gyengült, nagyjából 0,6 százalékos napi visszaeséssel. A mozgás hátterében egyrészt Donald Trump elnök tokiói látogatása és a körülötte érkező üzenetek állnak, másrészt finom, de egyértelmű amerikai jelzések arra, hogy Washington nem bánná a jen erősödését.

A piaci szereplők emellett technikai tényezőket is figyelnek:

  • a kurzus a korábbi, október 9–10. körüli csúcsoknál technikai dupla tetőt formálhatott, és a mai lefelé korrekció során a százórás mozgóátlag alá esett.
  • Ez rövid távon semlegesebb képet ad, miközben a 200 órás mozgóátlag (151,69) felé nyílhat tér.

Az euró viszonylag stabilan tartja magát a dollárral szemben.

A jegyzés reggel 1,16541 körül volt, ami minimális, nagyjából 0,04 százalékos erősödést mutat a tegnapi záráshoz képest.

Az elmúlt napokban az euró lassan, de kitartóan kapaszkodik feljebb, ami részben az amerikai makroadatok körüli bizonytalanságnak és a közelgő inflációs kommunikációk miatti pozicionálásnak tudható be. Ha ez a trend megmarad, az euró ármozgása érezhetően rányomhatja bélyegét az euró/forint devizapár viselkedésére is, főleg a nap közepén érkező eurózónás adatközlések fényében.

A forint a dollárral szemben reggelre mérsékelt erősödést mutatott.

A USD/HUF árfolyam 333,37 forinton járt, ami nagyjából 0,07 százalékos süllyedést jelent a dollár oldalán.

A háromnapos pálya alapján a forint hétfő óta alapvetően kompakt sávban mozog, komolyabb kilengések nélkül. A technikai kép kifejezetten visszafogott: a piac a 333 forint körüli szinteket teszteli, és amennyiben a globális dollárbizalom tovább gyengül, akár még a 332–333 környékének letörése is szóba kerülhet.

E támasz közelében ugyanakkor érkezhetnek profitrealizálások, vagy újabb dollárvételi hullám, ha az amerikai adatok a mai napon erősebbre sikerülnek.

Az euró/forint árfolyam ma reggel szintén enyhe forinterősödést jelzett. A 388,53-as kurzus az előző záráshoz képest nagyjából 0,02 százalékos csökkenés a jegyzésben.

A háromnapos mozgás alapján a forint képes volt tartani az erejét az euróval szemben, jóllehet az euró/dollár enyhe emelkedése elvben inkább a forint gyengülése irányába mutatna. Ez arra utal, hogy a hazai fizetőeszköz jelenleg stabil, és a régiós összevetésekben sem tűnik alulteljesítőnek.

A piac a 388 forint körüli támaszt figyelheti rövid távon, míg felfelé a 389–390 forintos zóna kínálhat ellenállást.

A ma érkező makrogazdasági adatok a későbbi órákban komolyabb iránykeresést okozhatnak. Kora reggel már megjelent a német GfK fogyasztói bizalmi index novemberre, amely elsődlegesen az eurózóna hangulatára hat, és a közeli időszakban az euró árfolyamában okozhat iránykeresést. Délelőtt 11 órakor az EKB szeptemberi inflációs várakozásai érkeznek, ami meghatározó lehet a piac számára: erősebb inflációs várakozások esetén a monetáris szigorítás esélyeit árazhatják a befektetők, ami az eurót támogathatja.

Délután az amerikai adatok kerülnek fókuszba. A 15 órakor publikált Case-Shiller lakásárindex fontos jelzőszám az amerikai lakáspiac állapotáról, és közvetve a fogyasztói vagyonhatáson keresztül a gazdasági dinamika értékelésére is hat. Amennyiben az index erősebb a vártnál, az a dollárt erősítheti, amely a forint-dollár relációban is mozgásokat hozhat. Később, 16 órakor érkezik a Richmond Fed októberi feldolgozóipari indexe is: a termelési aktivitás javulása szintén a dollár irányába ható kockázat lehet, míg a gyengébb adat a dollár további gyengülését hozhatja.

A címlapkép illusztráció.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

