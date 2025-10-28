Több hetes csúcsra ment a forint

Beindultak a mozgások a nagy devizáknál
A dollár kedden délelőtt többnyire stabil maradt a Fed várható kamatvágása előtt, miközben a jen erősödött, az euró egyhetes csúcsra kapaszkodott, és a piacok az amerikai–kínai tárgyalások kimenetelére figyelnek.
De kora délután elkezdett megmozdulni a piac.
A jen 0,48%-kal 151,15-re erősödött a dollárral szemben a héten esedékes japán jegybanki ülés előtt. Az elemzők kamattartásra számítanak, a fókusz pedig azon van, ad-e jelzést a jegybank a következő emelés időzítéséről.
A japán devizát az is támogatta, hogy az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a japán pénzügyminiszterrel, Satsuki Katayamával folytatott találkozóján "megfontolt monetáris politikát" sürgetett. Ezt a befektetők a kamatemelések felé tett jelzésként értelmezték.
Az euró kedden egyhetes csúcsra, 1,166 dollárra kapaszkodott, majd oldalazott kora délutánig, míg az amerikai lakáspiaci adatok közlése után gyengülni kezdett az európai deviza.
A brit font eközben 0,3%-kal 1,3291 dollárra gyengült, mivel a kereskedők az angol jegybank jövő heti ülésére és a novemberre tervezett költségvetésre készülve ismét a problémás brit fiskális környezetre összpontosítottak.
A hat fő devizával szembeni mozgást mérő dollárindex változatlanul 98,81 ponton állt, miután az előző kereskedési napon 0,15%-ot esett.
Valaha a világ legfontosabb szervezete volt, most már az elnök szerint is a pusztulás fenyegeti
Ngozi Okonjo-Iweala, a WTO főigazgatója a 30 éves Világkereskedelmi Szervezet reformját sürgette, bírálva az egyhangúságra épülő döntéshozatalt, és párbeszédre ösztönözte a tagállamokat az Egyesült Államokkal, miközben brit részről az intézmény „egzisztenciális pillanatáról” beszéltek – számolt be a Reuters.
Kapaszkodik a forint, háromhetes csúcs lett belőle
Kora délután egyelőre minimális erősödésben áll a forint az euróval szemben: 388,2 alá jött be a kurzus.
Akármennyire is apró a mozgás, ez háromhetes csúcsot jelent, utoljára október 7-én járt itt a váltás.
Egész nap csak óvatos mozgásokat látunk, ebben a délutáni amerikai adatközlések hozhatnak majd változást.
A dollár esetében a 333-333,25 közötti sávba szorult be továbbra is a magyar deviza. Itt is a későbbi tengerentúli jelentések lehetnek piacmozgatók.
Az euró-dollár devizapárnál sincsenek jelentős elmozdulások, most épp a nyitószint közelébe, 1,1654-ig süllyedt vissza a chart.
Maradt szűk sávjában a forint
Az euróval szemben nem volt érdemi elmozdulás az elmúlt órában sem: 388,4 körül cikázik az árfolyam.
A dollár esetében nagyobbak a kilengések, de itt sincsenek óriási mozgások, most napi csúcsa közelében, 333-nál áll a váltás.
Kezdik elhinni az európaiak, hogy az infláció már kezd kifulladni
Az euróövezeti fogyasztók szeptemberben továbbra is mérsékelt inflációra és gyenge gazdasági környezetre számítottak – derül ki az Európai Központi Bank friss felméréséből. Miközben a következő 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozás enyhén csökkent, a gazdasági növekedési kilátások és a munkanélküliségre vonatkozó prognózisok lényegében nem változtak. A lakásárak és a jelzálogkamatok további emelkedésére számítanak a háztartások, miközben a hitelfeltételek fokozódó szigorodását érzékelik.
Elkezdett visszagyengülni a forint
Drámai változást továbbra sem mutat a kurzus, de az euróval szemben a váltás már visszakúszott 388,45-ig, így a napi erősödésből már csak kevesebb mint fél százalék maradt.
Gyakorlatilag nem változik az árfolyam
Az euróhoz képest a forint továbbra is 388,3-388,45 között mozog az elmúlt órákban, a német Gfk fogyasztói hangulatindex sem hozott nagy mozgásokat. Az euróövezeti inflációs várakozási adatok sem valószínű, hogy nagy piaci mozgásokat hoznának.
A dollár esetében sincs érdemi változás, 333-333,4 között cikázik a váltás.
Macron hazárdjátéka: adóemelés lehet az utolsó kártya
A francia kormány a nagyvállalatok keményebb megsarcolásáról döntött. A lépéssel a baloldali ellenzéknek szeretnének gesztust tenni, akiknek köszönhetően nemrég elkerülhették a bukást a bizalmatlansági szavazáson – ők azonban további intézkedéseket várnak a támogatásért cserébe.
Bekezdegetett a forint
A mai nap szerény elmozdulásaihoz képest érdemben erősödni kezdett a forint: 388,3-ig jött le az euróárfolyam, ami ugyan csak 0,3 egységnyi elmozdulást jelent, de az eddigi bekövült szintről fontos váltás lehet.
A dollár szemben egyelőre még iránykeresés látszik, alig 0,1 százalékkal van a nyitószint alatt a kurzus.
Váratlan fordulat: összeomlott a német gazdaság egyik pilláre, ami Magyarországnak is vészjósló jel
A GfK és a Nürnbergi Döntéshozatali Intézet (NIM) felmérése szerint a német fogyasztói hangulat novemberre -24,1 pontra romlott az októberi, lefelé módosított -22,5 pontról, főként a jövedelmi várakozások meredek visszaesése miatt – írja a Handelsblatt. Korábban Nagy Márton magyar nemzetgazdasági miniszter mutatott rá, hogy a német hangulatindexek sokszor a hazai gazdasági helyzetet pontosabban előrejelzik, mint az itthoni mutatók.
Brutális lökést adna Putyin kulcsembere a háborúnak jövőre
Elvira Nabiullina orosz jegybankelnök szerint jövőre jelentős alapkamatcsökkentés jöhet – írja a Reuters. Az orosz gazdaság látványosan lelassult idén, alig lehet 1 százalék felett a növekedés. A legnagyobb problémát sokak szerint a magas kamatok jelentik, amelytől szenvednek az orosz vállalatok.
Kritikus szint közelében a forint: ha ez megtörténik, minden megváltozhat
Kedd reggel óvatos a hangulat a devizapiacokon, miközben a fókusz a globális jegybanki üzeneteken, a friss makroadatokon és a dollár teljesítményén van.
A nap első óráinak meghatározó mozgása az USD/JPY alakulása: a dollár a jenhez képest 152,00 alá gyengült, nagyjából 0,6 százalékos napi visszaeséssel. A mozgás hátterében egyrészt Donald Trump elnök tokiói látogatása és a körülötte érkező üzenetek állnak, másrészt finom, de egyértelmű amerikai jelzések arra, hogy Washington nem bánná a jen erősödését.
A piaci szereplők emellett technikai tényezőket is figyelnek:
- a kurzus a korábbi, október 9–10. körüli csúcsoknál technikai dupla tetőt formálhatott, és a mai lefelé korrekció során a százórás mozgóátlag alá esett.
- Ez rövid távon semlegesebb képet ad, miközben a 200 órás mozgóátlag (151,69) felé nyílhat tér.
Az euró viszonylag stabilan tartja magát a dollárral szemben.
A jegyzés reggel 1,16541 körül volt, ami minimális, nagyjából 0,04 százalékos erősödést mutat a tegnapi záráshoz képest.
Az elmúlt napokban az euró lassan, de kitartóan kapaszkodik feljebb, ami részben az amerikai makroadatok körüli bizonytalanságnak és a közelgő inflációs kommunikációk miatti pozicionálásnak tudható be. Ha ez a trend megmarad, az euró ármozgása érezhetően rányomhatja bélyegét az euró/forint devizapár viselkedésére is, főleg a nap közepén érkező eurózónás adatközlések fényében.
A forint a dollárral szemben reggelre mérsékelt erősödést mutatott.
A USD/HUF árfolyam 333,37 forinton járt, ami nagyjából 0,07 százalékos süllyedést jelent a dollár oldalán.
A háromnapos pálya alapján a forint hétfő óta alapvetően kompakt sávban mozog, komolyabb kilengések nélkül. A technikai kép kifejezetten visszafogott: a piac a 333 forint körüli szinteket teszteli, és amennyiben a globális dollárbizalom tovább gyengül, akár még a 332–333 környékének letörése is szóba kerülhet.
E támasz közelében ugyanakkor érkezhetnek profitrealizálások, vagy újabb dollárvételi hullám, ha az amerikai adatok a mai napon erősebbre sikerülnek.
Az euró/forint árfolyam ma reggel szintén enyhe forinterősödést jelzett. A 388,53-as kurzus az előző záráshoz képest nagyjából 0,02 százalékos csökkenés a jegyzésben.
A háromnapos mozgás alapján a forint képes volt tartani az erejét az euróval szemben, jóllehet az euró/dollár enyhe emelkedése elvben inkább a forint gyengülése irányába mutatna. Ez arra utal, hogy a hazai fizetőeszköz jelenleg stabil, és a régiós összevetésekben sem tűnik alulteljesítőnek.
A piac a 388 forint körüli támaszt figyelheti rövid távon, míg felfelé a 389–390 forintos zóna kínálhat ellenállást.
A ma érkező makrogazdasági adatok a későbbi órákban komolyabb iránykeresést okozhatnak. Kora reggel már megjelent a német GfK fogyasztói bizalmi index novemberre, amely elsődlegesen az eurózóna hangulatára hat, és a közeli időszakban az euró árfolyamában okozhat iránykeresést. Délelőtt 11 órakor az EKB szeptemberi inflációs várakozásai érkeznek, ami meghatározó lehet a piac számára: erősebb inflációs várakozások esetén a monetáris szigorítás esélyeit árazhatják a befektetők, ami az eurót támogathatja.
Délután az amerikai adatok kerülnek fókuszba. A 15 órakor publikált Case-Shiller lakásárindex fontos jelzőszám az amerikai lakáspiac állapotáról, és közvetve a fogyasztói vagyonhatáson keresztül a gazdasági dinamika értékelésére is hat. Amennyiben az index erősebb a vártnál, az a dollárt erősítheti, amely a forint-dollár relációban is mozgásokat hozhat. Később, 16 órakor érkezik a Richmond Fed októberi feldolgozóipari indexe is: a termelési aktivitás javulása szintén a dollár irányába ható kockázat lehet, míg a gyengébb adat a dollár további gyengülését hozhatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
