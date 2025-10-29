Ide vándorolhat a nagy pénz a profik szerint

A Goldman Sachs stratégái megint egy, a konszenzustól alaposan eltérő befektetési ötlettel rukkoltak elő. A világ egyik legfontosabb devizájában látnak óriási potenciált. 30% felettit! Ráadásul, ha igazuk lesz, az a teljes befektetési körképet is átírhatja.

A Goldman Sachs elemzői mindig is híresek voltak arról, hogy szembe mertek menni a konszenzussal. A meglepő dolog viszont nem ez, hanem az, hogy sokszor elsőként tapintanak rá dolgokra.

Most találtak egy devizát, amiben szerintük óriási lehetőség lehet: 33%. Ráadásul, ha bejön, az nemcsak itt jelenthet nagy pénzt, hanem több más eszköz is megmozdulhat.

Mutatjuk, merre mehet a pénz.